Сили оборони ведуть наступальні дії південніше Бахмуту та на Мелітопольському і Бердянському напрямках, - Генштаб

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контр батарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку Сили оборони ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут. Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки, Мар’їнки, Красногорівки, Новомихайлівки. Окупанти здійснили спробу відновити втрачене положення західніше Старомайорського та західніше Роботиного, успіху не мали.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Купянському та Лиманському напрямках. Противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населеного пункту Надія та південніше Новоселівського Луганської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог безуспішно наступав біля Надії, Новоселівського та Богданівки. Сили оборони стримують противника на Авдіївському, Мар’їнському і Шахтарському напрямках, - Генштаб

Також, противник вів безуспішні наступальні дії у районі північно-східніше Богданівки. Тут тривають важкі бої.

Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.