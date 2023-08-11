Російські війська все частіше використовують на фронті ударні дрони. ЗСУ працюють, щоб їм протидіяти, - Череватий

Протидія Сил оборони ударним дронам окупантів - одне з ключових питань, яке розглядає командування на своїх нарадах.

Про це заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в етері телемарафону, пише Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.Net.

"В останні місяці вони стали використовувати більше дронів – насамперед ударних. Але кожна дія викликає протидію. Сили оборони потужно працювали всі ці місяці над цим. Щодня це одне з ключових питань, яке розглядає командування на своїх нарадах", – сказав Череватий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни намагаються перехопити ініціативу на Куп’янському напрямку, ситуація складна, але контрольована, - Череватий

За його словами, в українських військах потужно працюють спеціальні розрахунки, які нищать ці дрони-камікадзе.

"Також працюють протидронові сітки та радіоелектронна боротьба – зараз це посилена увага розгортання наших сил (деталі ми не завжди можемо говорити). І робиться все, щоб знівелювати їх і, навпаки, посилити наш дроновий аспект", – додав Череватий.

Для протидії російським дронам та посилення дронами Сил оборони робиться досить багато, додав він.

"І фактично щодня ви можете бачити, як наші бойові дрони знищують їхню бронетехніку, зенітно-ракетні системи, бронетехніку та інше", – наголосив Череватий.

Читайте також: На Бахмутському напрямку знищено 140 окупантів, 232 поранено, 4 взято у полон, - Череватий