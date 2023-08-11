Російські війська все частіше використовують на фронті ударні дрони. ЗСУ працюють, щоб їм протидіяти, - Череватий
Протидія Сил оборони ударним дронам окупантів - одне з ключових питань, яке розглядає командування на своїх нарадах.
Про це заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в етері телемарафону, пише Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.Net.
"В останні місяці вони стали використовувати більше дронів – насамперед ударних. Але кожна дія викликає протидію. Сили оборони потужно працювали всі ці місяці над цим. Щодня це одне з ключових питань, яке розглядає командування на своїх нарадах", – сказав Череватий.
За його словами, в українських військах потужно працюють спеціальні розрахунки, які нищать ці дрони-камікадзе.
"Також працюють протидронові сітки та радіоелектронна боротьба – зараз це посилена увага розгортання наших сил (деталі ми не завжди можемо говорити). І робиться все, щоб знівелювати їх і, навпаки, посилити наш дроновий аспект", – додав Череватий.
Для протидії російським дронам та посилення дронами Сил оборони робиться досить багато, додав він.
"І фактично щодня ви можете бачити, як наші бойові дрони знищують їхню бронетехніку, зенітно-ракетні системи, бронетехніку та інше", – наголосив Череватий.
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у молодому році побудований завод з виробництва БПЛА.
усі ржали з того, мовляв завод не який , без нормального обладнання.
А він працює .((
а наші занепали .... у відповідь проводять потужні наради .((
і я уявляю якими "космічними глупостямі" та порадами
вони дратують піхоту на фронті.((
За це заплатив Резніков з Моу 36млрд грн… ще весною 2022 року?!?!
Може миші з'їли, як зерно з ДержРезерву(2700 вагонів)!!
Слава Україні!
бо сама думка що вміють придумувати та думати лише один мільйон(фронт) а 29 мільйонів геть думати не вміють(тил) то повна дурня.