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Новини Війна
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Російські війська все частіше використовують на фронті ударні дрони. ЗСУ працюють, щоб їм протидіяти, - Череватий

війна,зсу

Протидія Сил оборони ударним дронам окупантів - одне з ключових питань, яке розглядає командування на своїх нарадах.

Про це заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в етері телемарафону, пише Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.Net.

"В останні місяці вони стали використовувати більше дронів – насамперед ударних. Але кожна дія викликає протидію. Сили оборони потужно працювали всі ці місяці над цим. Щодня це одне з ключових питань, яке розглядає командування на своїх нарадах", – сказав Череватий.

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За його словами, в українських військах потужно працюють спеціальні розрахунки, які нищать ці дрони-камікадзе.

"Також працюють протидронові сітки та радіоелектронна боротьба – зараз це посилена увага розгортання наших сил (деталі ми не завжди можемо говорити). І робиться все, щоб знівелювати їх і, навпаки, посилити наш дроновий аспект", – додав Череватий.

Для протидії російським дронам та посилення дронами Сил оборони робиться досить багато, додав він.

"І фактично щодня ви можете бачити, як наші бойові дрони знищують їхню бронетехніку, зенітно-ракетні системи, бронетехніку та інше", – наголосив Череватий.

Читайте також: На Бахмутському напрямку знищено 140 окупантів, 232 поранено, 4 взято у полон, - Череватий

Автор: 

ЗСУ (7531) дрони (4668) Череватий Сергій (166)


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Вони і тут подготувалися краще за державні гроші.
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11.08.2023 09:18 Відповісти
А потім читаєш пост якого-небудь волонтера-Ні дронів,ні нормальних турнікетів...ніх@я.
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11.08.2023 09:20 Відповісти
Я запитала племінника про подарунок на день народження, запропонувала дрон. 3 тисячі євро можна було. Він відмовився, сказав,я ж медик,а там оператор дронів потрібен. Я не завжди вірю волонтерам. Який % з пожертви вони мають право залишити собі? Тільки своїм, тільки перевіреним
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11.08.2023 09:31 Відповісти
рашисти випускають дрони і вдень і вночі , в Україні за тим.щоб дрони не випускалися слідкують "рашистські смотрящі " від ОПи
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11.08.2023 09:27 Відповісти
м.Дубна , Московська обл.
у молодому році побудований завод з виробництва БПЛА.
усі ржали з того, мовляв завод не який , без нормального обладнання.
А він працює .((
а наші занепали .... у відповідь проводять потужні наради .((
і я уявляю якими "космічними глупостямі" та порадами
вони дратують піхоту на фронті.((
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11.08.2023 11:58 Відповісти
Де ж на ФРОНТІ оті 20 типів ДРОНІВ від Резнікова та УкрОборонПрому з Мінстратегом??
За це заплатив Резніков з Моу 36млрд грн… ще весною 2022 року?!?!
Може миші з'їли, як зерно з ДержРезерву(2700 вагонів)!!
Слава Україні!
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11.08.2023 09:28 Відповісти
якби держава почала реєструвати ідеї для фронту від людей та допомагала грошима щоб зареєструвати патент на ті з них, які толкові то люди вже давно б вам накидали ідей і як протидіяти дронам і як окопи долати і багато чого ще.

бо сама думка що вміють придумувати та думати лише один мільйон(фронт) а 29 мільйонів геть думати не вміють(тил) то повна дурня.
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11.08.2023 13:01 Відповісти
 
 