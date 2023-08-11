Росіяни на окупованій Херсонщині використовують менше снарядів, удари по логістиці ворога були досить результативними, - ОК "Південь"

Російські загарбники зменшили кількість снарядів, якими обстрілюють правобережжя Херсонщини, що є наслідком ударів по логістиці росіян.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу. Наша зона відповідальності дуже потужна. Зараз характерною особливістю є те, що ворог намагається тримати кількість обстрілів правобережжя і протилежного берега Дніпро-Бузького лиману на позначці 70, але кількість снарядів значно зменшилась. Якщо раніше це було 400-500, то зараз ворог може використати до 300 снарядів за добу. Це означає що удар по його логістиці і по забезпеченню досить результативний", - зазначила вона.

Сили оборони продовжують цю роботу, тому що на лівобережжі зосереджені окупаційні війська, додала речниця.

Українські захисники відпрацьовують, поки що дистанційно, по позиціях важкої артилерії. За минулу добу було знищено дві потужних гармати.

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Крім того, було знищено човен із диверсійно-розвідувальною групою. Також було знищено два спостережні, один командно-спостережний і один пункт управління. Загалом відмінусовано 55 загарбників.

Речниця ОК "Південь" також розповіла, що російські військові зараз підвищили свою активність саме на географічно складній ділянці місцевості, там де острови і протоки. Вони намагаються ротувати свій особовий склад та намагаються розвідати задуми Сил оборони.

"Зокрема, для того, щоб прикривати свої дії, вони посилюють обстріли населених пунктів, які знаходяться ближче до дельти. Вчора вони потерпали найбільше. Білозерку дуже потужно обстріляли. Вісім цивільних було поранено, були й важкі поранення. Характерним є те, що росіяни знов б'ють по місцях скупчення людей - церква, адмінбудівля", - підсумувала вона.

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