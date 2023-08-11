Доба у Запорізькій області: ракетний обстріл Запоріжжя, авіаудари по Оріхову та Малій Токмачці, є жертви

Ворог продовжує обстрілювати територію Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави Запорізької ОВА Юрія Малашка.

Він нагадує, що атаки ворога забрали життя 66-річної жінки у Запоріжжі та 70-річної жінки у Преображенці, поранення отримали 21 людина віком від 18 до 85 років

Під час терористичного удару в обласному центрі серед поранених 4 дитини - 3, 6, 10 та 14 років. Крім того, травмовано 71-річний житель Преображенки та 85-річну жительку Малої Токмачки.

За минулу добу військові РФ завдали 92 удари по 23 населених пунктах області.

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"79 артилерійських обстрілів прийшлося по території Гуляйполя, Новодарівки, Новоандріївки, Залізничного, Левадного Білогір'я, Малої Токмачки, Малинівки, Гуляйпільського, Червоного, Чарівного, Преображенки, Верхньої Терси, Малих Щербаків, Степногірська, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Кам'янського, Плавнів. 5 авіаударів зазнав Оріхів та Мала Токмачка, 5 РСЗВ-обстрілів - Новодарівка, Ольгівське, Левадне, й Верхня Терса. Також ворог атакував БПЛА Ольгівське", - йдеться у повідомленні.

Надійшло 51 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарчих будівель, а також об'єктів соціальної інфраструктури.

Як повідомлялося, росіяни вдарили по об’єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі. За даними поліції, ворог використав ракету "Іскандер-К". За інформацією ОВА, кількість поранених у Запоріжжі зросла до 16, четверо з них - діти.