Німеччина передасть Taurus Україні, якщо їх модифікують та унеможливлять удари по території РФ, - Spiegel
Німеччина розглядає можливість надання далекобійних крилатих ракет Taurus Україні, але канцлер Шольц хоче внести модифікації для унеможливлювання ударів по території РФ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Spiegel.
Автори матеріалу зазначають, що наразі щодо цього питання тривають засекречені переговори з представниками оборонної промисловості, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території, що не стосується анексованого РФ Криму.
Шольц "дуже стурбований" ескалацією війни, тоді як канцелярія міністра оборони Бориса Пісторіуса звернулася до виробника Taurus з проханням інтегрувати в ракети відповідне обмеження для програмування цілей.
За даними Spiegel, Шольц не схвалить поставку ракет, поки не переконається в їхній технічній модифікації. У промислових колах говорили, що таке обмеження системи цілком можливе, але займе кілька тижнів.
Джерела Spiegel повідомляють, що якщо раніше канцлер ФРН був готовий надати Taurus лише за умови, що США передадуть Києву свої далекобійні ракети ATACMS, то наразі ця умова вже не відіграє головної ролі.
Раніше видання Bild повідомляло, що уряд Німеччини не хоче передавати Україні далекобійні ракети Taurus через побоювання, що Київ битиме ними по території РФ.
Потім ЗМІ повідомили, що Берлін невдовзі може оголосити про постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus
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І НАТО боїться?
Але війна неможлива без завдання ударів по РФ?
Бояться ескалації ?
Так ескалація вже з 2022 року а почалася в 2014
Тож чого боятися?
Просто в ЄС є прокремлівські сили які виступають за путлера
Важко підібрати слово для цього.
У ракети фактично дві боєголовки - перша вибухає, усуваючи потужну перешкоду на шляху, наприклад, дорожнє полотно на мосту, активуючи другу боєголовку, яка завдає точного основного удару, наприклад, вже по опорі моста.
Промисловці готові виконати замовлення, "щойно уряд ФРН ухвалить рішення про постачання", заявив представник виробника Taurus, європейського підприємства MBDA, що має виробничі майданчики, зокрема, у Німеччині, Італії та Франції. Таких ракет на озброєнні Бундесверу, за офіційною статистикою, 600 штук. Кількість готових до застосування ракет, за різними даними, в діапазоні від 150 до 300 штук, решта проходить регулярний контроль.
DW
победить если Гемания бомбит Лондон, а вот Англии в ответ по территории Германии -боже упаси....
Видимо если вбить в задание цель с координатами на территории ********* - ракета просто не взлетает. Надеюсь, их можно будет перепрошить 😀
...военный аналитик BILD Юлиан Рёпке пишет сегодня, - «Украина и её партнёры были слишком оптимистичны, и я должен признать, что сам я тоже, - сказал BILD экс-глава оперативного штаба Минобороны ФРГ Нико Ланге. - огромные минные поля и превосходство россиян в воздухе крайне усложняют задачу. Украинское контрнаступление продвигается, но очень медленно. <...> Лучшее, что мы можем сделать, - подготовиться к долгосрочной и системной поддержке Украины. К сожалению, мы всё ещё отстаём в реализации обещаний канцлера. Например, из-за того, что мы слишком долго работали над [поставками] БТР и танков, у россиян было время создать огромные минные поля и оборонительные позиции».
Рёпке согласен с этой оценкой. Он напоминает, что США до сих пор отказываются передать Украине истребители F-16, а Германия - дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
Украина по Харьковской области восстановила свои границы.
Теперь ракеты на 1 метр будут ограничивать?
Як що що , то кацапи самообстрілюються.
этого города поработать. А способ только один-- бомбить и ещё бомбить.
Битьё определяет сознание. А политика Запада-- двулична-- и вам и нам.
А що, хіба російські війська не приймали участь у війнах в Придністров'ї та Карабаху, але ж Молдова та Азербайджан не прагнуть вступати в НАТО ? Тай Сирія не прагне.
Ну і поки Захід "ублажає російські обіди" - китайці побудували військову базу на Кубі і називають її "навчальний центр".
"Розпад росії приведе до втрати контролю над її ядерною зброєю або якийсь обіжений русскій вдарить ядеркою від розпачу ?" Брехня ! Розпад ссср на практиці показав як це можна мирно і "за гроші" зробити. Та всі республіки та монархії, на які розпадеться росія, наввипередки побігуть в Білий Дім просити грошей та гарантій ! Це вже було !
Короче, йде абсолютно інша гра, де прикриваються словами про "загрозу неконтрольованої ядерної війни". Ця гра не про ядерну зброю, а про внутрішню політику країн, які мають нести всесвітню відповідальність за порядок, щонайменш в Північно-Атлантичному регіоні. Із-за своєї внутрішньої політики "розділяй та володарюй" ці політики використовують Україну як "розходний матеріал".
Ну і українці теж, давно б вже скинули зелених, так ні, дають повод з себе глузувати ...