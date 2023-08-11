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Німеччина передасть Taurus Україні, якщо їх модифікують та унеможливлять удари по території РФ, - Spiegel

taurus

Німеччина розглядає можливість надання далекобійних крилатих ракет Taurus Україні, але канцлер Шольц хоче внести модифікації для унеможливлювання ударів по території РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Spiegel.

Автори матеріалу зазначають, що наразі щодо цього питання тривають засекречені переговори з представниками оборонної промисловості, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території, що не стосується анексованого РФ Криму.

Шольц "дуже стурбований" ескалацією війни, тоді як канцелярія міністра оборони Бориса Пісторіуса звернулася до виробника Taurus з проханням інтегрувати в ракети відповідне обмеження для програмування цілей.

За даними Spiegel, Шольц не схвалить поставку ракет, поки не переконається в їхній технічній модифікації. У промислових колах говорили, що таке обмеження системи цілком можливе, але займе кілька тижнів.

Джерела Spiegel повідомляють, що якщо раніше канцлер ФРН був готовий надати Taurus лише за умови, що США передадуть Києву свої далекобійні ракети ATACMS, то наразі ця умова вже не відіграє головної ролі.

Раніше видання Bild повідомляло, що уряд Німеччини не хоче передавати Україні далекобійні ракети Taurus через побоювання, що Київ битиме ними по території РФ.

Потім ЗМІ повідомили, що Берлін невдовзі може оголосити про постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus

Також читайте: Правляча партія Німеччини не заперечує проти надання Україні ракет Taurus, - Welt

Автор: 

Німеччина (7345) крилаті ракети (1071) ракети (4021)


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Топ коментарі
+41
Сцикуни
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11.08.2023 09:58
+34
Ну що буде якщо воно долетить до рашки ?
Шалені воплі лаврова ?
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11.08.2023 09:56
+28
Шановно Німеччино!
Крим це Україна! Запоріжчина, Херсонщина, Донеччина, Луганщина - це Україна!
Німецький Taurus це найкращий засіб безапеляційно довести зазначені факти!
Прохання не хвилюватися, ЗСУ геграфію та мапи добре знає!
Danke schon!
Слава ЗСУ!
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11.08.2023 09:58
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Сторінка 2 з 2
Це так всі бояться Росії ?
І НАТО боїться?
Але війна неможлива без завдання ударів по РФ?
Бояться ескалації ?
Так ескалація вже з 2022 року а почалася в 2014
Тож чого боятися?
Просто в ЄС є прокремлівські сили які виступають за путлера
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11.08.2023 14:31 Відповісти
Украине пора иметь свои крылатые ракеты, чтобы могли летать выше, дальше и быстрее. В Украине всё для этого есть, кроме желания.
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11.08.2023 14:38 Відповісти
У зе-власти нет желания.
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12.08.2023 07:27 Відповісти
Не путай "Божий дар" с яичницей...Т.н."влада" в Украине и,собственно Украина,это две большие разницы как говорят в моём родном городе....
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12.08.2023 09:42 Відповісти
Існує ЄДИНИЙ СПОСІБ протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі ( гора Кроненберг) виготовляли ракети ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Україна володіє ракетними технологіями. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гір де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.
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12.08.2023 16:15 Відповісти
А зелені це захочуть?
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12.08.2023 18:23 Відповісти
Зеленим , судячи по всьому, залишилося недовго.
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12.08.2023 18:36 Відповісти
Дууже на це сподіваюся..!
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12.08.2023 18:39 Відповісти
ви вважаєте що її так просто зробити, тяп ляп і готово, це треба завод побудувати. хто його буде будувати? хто взагалі його може побудувати.
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13.08.2023 00:48 Відповісти
Неправильна і шкідлива політика, яка стимулює ворога і приводить до ще більших жертв і руйнувань.Безкарність породжує бєспрєдєл...! Зима, росіяни безкарно знищують електричну підстанцію, цілий район замерзає, як їх зупинити , умовляннями...? НІ ! Відключення тепла на їх території, зупинить їх..."!Кораблі на морі тощо... І так по всьому...Тільки страх відплати зупиняє нападника!!!..."Око за око, зуб за зуб..."!?
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13.08.2023 05:43 Відповісти
...политическая проституция Германии, не лезь в ракету ...
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11.08.2023 14:52 Відповісти
Нічого страшного.Основні сили і бази рашки зараз сконцентровані в Донбасі,Причорномор'ї і Криму і по ним нам можна і треба лупити.
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11.08.2023 14:58 Відповісти
А чи вважає Шольц українським Крим?
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12.08.2023 10:23 Відповісти
"але канцлер Шольц хоче внести модифікації для унеможливлювання ударів по території РФ. " Вилучити БЧ? чи заразу ракетний двигун?
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11.08.2023 15:43 Відповісти
Ну, на безриб'ї і рак риба. Хоч так. Аби скоріш.
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11.08.2023 15:43 Відповісти
Таке враження що існує всесвітня партія "едина росія". А членів там аж забагато: шольц, саліван та далі...
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11.08.2023 16:26 Відповісти
Модифицируйте, пожалуйста, боеголовки Тауруса на ядерные 😍. Хочется фейерверк русне устроить. Москву застеклить, чтобы сияла даже ночью.
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11.08.2023 16:49 Відповісти
Держдеп проти передачі цих ракет Україні.
Важко підібрати слово для цього.
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11.08.2023 17:07 Відповісти
Хтось каже що Байден і Держдеп не хочуть перемоги України, бо тоді мовляв виграє і легалізується перед усім світом корупція в Україні, а ле щось тут не сходиться.... Кволі санкції Держдепу і Заходу в цілому проти кремля на початку 2022 року про це красномовно свідчать, звісно не треба скидувати з рахунків підкилимні домовленості Агрохімії і ОП в цілому з олігархатом московії, але Захід все ж має ключові ричаги впливу на кремль і зміг би вже давно вивести громадян росії годуватися на смітники і отримувати продукти по картках, але ні САНКЦІЯМИ РУЛИТЬ ООН яка є симпатиком расєї і прообразом світового уряду.
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11.08.2023 17:14 Відповісти
Кудись везли сьогодні десяток Абрамсів на поїзді. Які ж вони гігантські!
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11.08.2023 18:00 Відповісти
То модифікуйте і кацапські, щоь вони не обстрілювали Україну, чи українців можна вбивати?
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11.08.2023 19:49 Відповісти
А ви ще не зрозуміли ?
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11.08.2023 20:01 Відповісти
un arc et des flèches, ça irait ou la portée est-elle déjà trop importante ?
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11.08.2023 20:17 Відповісти
схоже союзників у нас немае. висновок один, де наше ракетне озброення? влада ви що тільки просити можете? де розробки які при Турчинові продвигали? де Грім-2, Вільха, Сокіл, Нептун?????
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11.08.2023 20:39 Відповісти
У ******** Зе, в дуп
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12.08.2023 16:41 Відповісти
В асфальті закатана!
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12.08.2023 18:25 Відповісти
Низка німецьких політиків підтримує прохання України про постачання далекобійних ракет Taurus. Але уряд Німеччини поки що зволікає з цим рішенням. Причина: далекобійність ракет і небажання ФРН діяти без згоди партнерів зі США.
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11.08.2023 21:09 Відповісти
Taurus - німецько-шведська технологія, на відміну від англійських Storm Shadow і французьких Scalp. При цьому Taurus, за оцінками військових експертів, має певну перевагу. Справа в особливостях конструкції боєголовки.
У ракети фактично дві боєголовки - перша вибухає, усуваючи потужну перешкоду на шляху, наприклад, дорожнє полотно на мосту, активуючи другу боєголовку, яка завдає точного основного удару, наприклад, вже по опорі моста.
Промисловці готові виконати замовлення, "щойно уряд ФРН ухвалить рішення про постачання", заявив представник виробника Taurus, європейського підприємства MBDA, що має виробничі майданчики, зокрема, у Німеччині, Італії та Франції. Таких ракет на озброєнні Бундесверу, за офіційною статистикою, 600 штук. Кількість готових до застосування ракет, за різними даними, в діапазоні від 150 до 300 штук, решта проходить регулярний контроль.

DW
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11.08.2023 21:17 Відповісти
які ж вони кончені... вам шо, чесного слова Зєлі недостатньо?
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12.08.2023 00:07 Відповісти
Не спешіть, ще поспиричайтесь з Байденом, у кого з вас пісюн поменше. Пограйтесь в політику поки українці гинуть.
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12.08.2023 00:28 Відповісти
таки ліверна ковбаса...
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12.08.2023 02:20 Відповісти
Пока во владе сидит ермак и кремлевская агентура, доверия от Запада не будет.
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12.08.2023 09:32 Відповісти
Согласен. Нечего пенять на зеркало...
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12.08.2023 09:35 Відповісти
Для Европы и США главное россия не задеть не напугать. Все видет раша и полъзуется
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12.08.2023 06:19 Відповісти
почакайте ще,дочекаєтесь "как внукі паєдут на Бєрлін"
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12.08.2023 06:30 Відповісти
Наша хітровитрахана влада навмисно це робить.Росіяни пишут на 'шахеді' 'герань' та кажуть,що це російська зброя. Наші ,весь час показуючи на захід,не роблять ничого.Навіть налипку змінити не можуть.
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12.08.2023 07:56 Відповісти
Мы не бажаємо ничого виробляти взагалі.Страна торгашів,купунов-з-откатом.
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12.08.2023 08:53 Відповісти
А тепер згадаємо, що ЗЕ завалив програму виробництва власних далекобійних ракет, бо йому не вистачало грошей на дороги....
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12.08.2023 09:49 Відповісти
Ми вам дамо зброю, але з патронів висипомо порох.
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12.08.2023 09:52 Відповісти
Не, ну если немцы так бояться, что мы их ракетами ударим по территории росии, то пусть дадут им пару Petriot.
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12.08.2023 10:45 Відповісти
Ну в этом случае они бы долго не думали, удивительно как Меркель ещё не продала им лет пять назад. Просто наверное бункерный дед сильно верил в свое аналоговнетное ПВО, а так купил бы без проблем 😁
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12.08.2023 14:44 Відповісти
таку нісенітницю може нести вірна баба бункерного...
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12.08.2023 11:25 Відповісти
це щоб друг вовчка квизляти не почав...
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12.08.2023 13:18 Відповісти
Не розумію збудження аудиторії на цю новину: дадуть у будь якому вигляді - велика подяка. Нам ніхто і нічого не винен, поза = ми захищаємо європу і тому всі нам винні... То є позиція інфантилів-совкодрочерів. Потрібна зброя: виробляйте, просіть технології, допилюйте "нептуна" та "грім" - все інше від бенямарафона....
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12.08.2023 14:01 Відповісти
Шольцю велике спасибі якщо й вихолощені ракети дасть.Залишилася б при владі пропутинська Меркель, то ЗСУ, крім касок, нічого не отримало б.
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12.08.2023 16:02 Відповісти
В такому випадку - засуньте ті ракети собі в сраку.
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12.08.2023 16:07 Відповісти
Може треба вже зробити,щоб вони стріляли по своїх? Гамнюки....
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12.08.2023 16:15 Відповісти
Замість фінансування своїх ракетних програм, ****** Зе, асфальт клало. А тепер потрібно вислухувати увесь цей ******* сором. Та вже нехай німці зроблять ті ракети, щоб біля заводу вибухали, щоб десь поруч падали, бо не дай Бог кацапа десь прибʼє, суки не вилікувані.
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12.08.2023 16:38 Відповісти
Сцикуни смердючі. Оце і все,що можна сказати,не використовуючи ненормативну лексику.
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12.08.2023 18:33 Відповісти
Мда. Это как же Германию к примеру во 2 мировую войну можно было бы
победить если Гемания бомбит Лондон, а вот Англии в ответ по территории Германии -боже упаси....
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12.08.2023 21:22 Відповісти
Може вже досить як нам кажуть захищяти Европу .Хай себе самі захищають раз такі приколи.
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13.08.2023 07:00 Відповісти
А как их можно модифицировать? Поставить GPS-трекер, чтоб как только ракета пересекает границу, то сразу останавливалась?
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13.08.2023 10:37 Відповісти
Перечитал ещё раз - ну да, это же не пушка - куда направил, туда и стреляет, видимо дело в координатах: "интегрировать в ракеты соответствующее ограничение для программирования целей"
Видимо если вбить в задание цель с координатами на территории ********* - ракета просто не взлетает. Надеюсь, их можно будет перепрошить 😀
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13.08.2023 10:44 Відповісти
Так каже ніби були прецеденти
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13.08.2023 11:10 Відповісти
..Невже - нарешті наступає прозріння . ? То може тепер і постачання зброї пришвидшиться . ?
...военный аналитик BILD Юлиан Рёпке пишет сегодня, - «Украина и её партнёры были слишком оптимистичны, и я должен признать, что сам я тоже, - сказал BILD экс-глава оперативного штаба Минобороны ФРГ Нико Ланге. - огромные минные поля и превосходство россиян в воздухе крайне усложняют задачу. Украинское контрнаступление продвигается, но очень медленно. <...> Лучшее, что мы можем сделать, - подготовиться к долгосрочной и системной поддержке Украины. К сожалению, мы всё ещё отстаём в реализации обещаний канцлера. Например, из-за того, что мы слишком долго работали над [поставками] БТР и танков, у россиян было время создать огромные минные поля и оборонительные позиции».

Рёпке согласен с этой оценкой. Он напоминает, что США до сих пор отказываются передать Украине истребители F-16, а Германия - дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
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13.08.2023 13:41 Відповісти
Да, и применять их можно будет только каждый второй четверг Ноября 2025 года. Но это, конечно, только в том случае если бундестаг одобрит и Шальке 04 выйдет в полуфинал Евровидени
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13.08.2023 13:47 Відповісти
Это маразм какой то.
Украина по Харьковской области восстановила свои границы.
Теперь ракеты на 1 метр будут ограничивать?
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13.08.2023 15:42 Відповісти
ЗВІСНО НЕ БУДЕМО БИТИ ПО РАШЦІ, ТА ВИ ЩО, ПЕРЕДАВАЙТЕ СМІЛИВО )
Як що що , то кацапи самообстрілюються.
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13.08.2023 15:54 Відповісти
Перевороты в россии делают в Москве, поэтому надо заставить жителей
этого города поработать. А способ только один-- бомбить и ещё бомбить.
Битьё определяет сознание. А политика Запада-- двулична-- и вам и нам.
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13.08.2023 16:14 Відповісти
Захід робить вигляд що "розуміє росію", яка "вдарила тільки по тим державам що прагнули вступити до НАТО : Сакартвело та Україні"

А що, хіба російські війська не приймали участь у війнах в Придністров'ї та Карабаху, але ж Молдова та Азербайджан не прагнуть вступати в НАТО ? Тай Сирія не прагне.

Ну і поки Захід "ублажає російські обіди" - китайці побудували військову базу на Кубі і називають її "навчальний центр".

"Розпад росії приведе до втрати контролю над її ядерною зброєю або якийсь обіжений русскій вдарить ядеркою від розпачу ?" Брехня ! Розпад ссср на практиці показав як це можна мирно і "за гроші" зробити. Та всі республіки та монархії, на які розпадеться росія, наввипередки побігуть в Білий Дім просити грошей та гарантій ! Це вже було !

Короче, йде абсолютно інша гра, де прикриваються словами про "загрозу неконтрольованої ядерної війни". Ця гра не про ядерну зброю, а про внутрішню політику країн, які мають нести всесвітню відповідальність за порядок, щонайменш в Північно-Атлантичному регіоні. Із-за своєї внутрішньої політики "розділяй та володарюй" ці політики використовують Україну як "розходний матеріал".

Ну і українці теж, давно б вже скинули зелених, так ні, дають повод з себе глузувати ...
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13.08.2023 18:39 Відповісти
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