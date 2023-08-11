Німеччина передасть Taurus Україні, якщо їх модифікують та унеможливлять удари по території РФ, - Spiegel

Німеччина розглядає можливість надання далекобійних крилатих ракет Taurus Україні, але канцлер Шольц хоче внести модифікації для унеможливлювання ударів по території РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Spiegel.

Автори матеріалу зазначають, що наразі щодо цього питання тривають засекречені переговори з представниками оборонної промисловості, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території, що не стосується анексованого РФ Криму.

Шольц "дуже стурбований" ескалацією війни, тоді як канцелярія міністра оборони Бориса Пісторіуса звернулася до виробника Taurus з проханням інтегрувати в ракети відповідне обмеження для програмування цілей.

За даними Spiegel, Шольц не схвалить поставку ракет, поки не переконається в їхній технічній модифікації. У промислових колах говорили, що таке обмеження системи цілком можливе, але займе кілька тижнів.

Джерела Spiegel повідомляють, що якщо раніше канцлер ФРН був готовий надати Taurus лише за умови, що США передадуть Києву свої далекобійні ракети ATACMS, то наразі ця умова вже не відіграє головної ролі.

Раніше видання Bild повідомляло, що уряд Німеччини не хоче передавати Україні далекобійні ракети Taurus через побоювання, що Київ битиме ними по території РФ.

Потім ЗМІ повідомили, що Берлін невдовзі може оголосити про постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus

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