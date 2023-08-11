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Новини Війна
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Попри далеко не ідеальну ситуацію на фронті, українські війська зробили диво, відтіснивши армію РФ на оборонні позиції, - Пентагон

війна,зсу

В Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції. США мають намір продовжувати працювати з українськими військами, щоб надати їм необхідні можливості, включно з навчанням.

Про це заявив представник Пентагону Патрік Райдер на брифінгу, передає Цензор.НЕТ

"Вони (ЗСУ - Ред.) у жорсткій боротьбі. Ми знали, вони знали з самого початку, що, незалежно від того, коли розпочнеться будь-який контрнаступ, це буде важкий бій", - зазначив Райдер.

"Зробімо крок назад і визнаймо, що це далеко не ідеальна ситуація. Ніхто в здоровому глузді ніколи не побажав, щоб Росія вторглася в Україну, але вони це зробили. І українці, незважаючи ні на що, змогли відтіснити росіян на оборонну позицію, що саме по собі є дивом з огляду на стан української армії під час вторгнення Росії", - пояснив представник Міністерства оборони США.

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За його словами, українські війська за дуже короткий проміжок часу змогли розробити та реалізувати видатні можливості та досягти визначних результатів у далеко не ідеальній ситуації.

"У майбутньому ми продовжимо консультуватися з ними, продовжимо навчати їх, щоб вони могли повернути собі суверенну територію і зрештою виграти цю битву", - резюмував Райдер.

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Автор: 

Пентагон (1419) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+12
Слава ЗСУ!!!Як нам зараз важко не було,хто би що не говорив,але наші хлопці зробили неможливе,нагнули "другу армію світу" на учах у всіх,в онлайн режимі,усі це бачили як вони драпали по усіх фронтах,так буде ще важко,будуть обстріли(ось прямо зараз повітряна тривога по усій Україні) але потрібно триматись..Віримо в ЗСУ перемога буде за нами 🙏
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11.08.2023 10:06
+9
Такі тези Пентагону дуже важливі для міжнародної підтримки України!...
...Аби ще вони нам допомогли від зрадників, " кротів" та корупціонерів позбавитися!... Які б'ють в спину і пускають кров нашим Воїнам!...
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11.08.2023 10:14
+4
Смерть кацапам!
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11.08.2023 10:15
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Слава ЗСУ!!!Як нам зараз важко не було,хто би що не говорив,але наші хлопці зробили неможливе,нагнули "другу армію світу" на учах у всіх,в онлайн режимі,усі це бачили як вони драпали по усіх фронтах,так буде ще важко,будуть обстріли(ось прямо зараз повітряна тривога по усій Україні) але потрібно триматись..Віримо в ЗСУ перемога буде за нами 🙏
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11.08.2023 10:06 Відповісти
Такі тези Пентагону дуже важливі для міжнародної підтримки України!...
...Аби ще вони нам допомогли від зрадників, " кротів" та корупціонерів позбавитися!... Які б'ють в спину і пускають кров нашим Воїнам!...
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11.08.2023 10:14 Відповісти
Смерть кацапам!
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11.08.2023 10:15 Відповісти
просто дайте 400 АТАКМС и 50 Ф-16 нормальной модификации с вооружением и не надо много слов )
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11.08.2023 10:51 Відповісти
А что ещё Пентагону остаётся заявлять, что они не хотят помочь оружием для победы
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11.08.2023 11:00 Відповісти
Пентагон это уже далеко не то что было при Рейгане.....
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11.08.2023 11:42 Відповісти
Сделайте и вы Чудо, вступите в войну и уничтожте раз и навек Сатанинскую Парашу!!!!
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11.08.2023 11:49 Відповісти
Розмова натівських генералів:
- От які дива творять українці!
- Давайте, ще на рік відкладемо початок підготовки їхніх пілотів на Ф-16.
І АТАКМС'и їм не потрібні - вони й без них дива творять.
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11.08.2023 11:52 Відповісти
Меньше бы пистели, больше оружия давали, тогда и "чуда" не нужно было....аферисты плть
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11.08.2023 12:35 Відповісти
что ж ты аж из Нигерии пишешь?
вам же впн давно-давно запретили ж.. или можно, если по работе?
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11.08.2023 15:37 Відповісти
Да хоть из Непала, тебе-то какая разница....главное,что я за Украину....тебе этого долдно хватать...
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11.08.2023 17:53 Відповісти
 
 