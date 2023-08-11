Попри далеко не ідеальну ситуацію на фронті, українські війська зробили диво, відтіснивши армію РФ на оборонні позиції, - Пентагон
В Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції. США мають намір продовжувати працювати з українськими військами, щоб надати їм необхідні можливості, включно з навчанням.
Про це заявив представник Пентагону Патрік Райдер на брифінгу, передає Цензор.НЕТ
"Вони (ЗСУ - Ред.) у жорсткій боротьбі. Ми знали, вони знали з самого початку, що, незалежно від того, коли розпочнеться будь-який контрнаступ, це буде важкий бій", - зазначив Райдер.
"Зробімо крок назад і визнаймо, що це далеко не ідеальна ситуація. Ніхто в здоровому глузді ніколи не побажав, щоб Росія вторглася в Україну, але вони це зробили. І українці, незважаючи ні на що, змогли відтіснити росіян на оборонну позицію, що саме по собі є дивом з огляду на стан української армії під час вторгнення Росії", - пояснив представник Міністерства оборони США.
За його словами, українські війська за дуже короткий проміжок часу змогли розробити та реалізувати видатні можливості та досягти визначних результатів у далеко не ідеальній ситуації.
"У майбутньому ми продовжимо консультуватися з ними, продовжимо навчати їх, щоб вони могли повернути собі суверенну територію і зрештою виграти цю битву", - резюмував Райдер.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
...Аби ще вони нам допомогли від зрадників, " кротів" та корупціонерів позбавитися!... Які б'ють в спину і пускають кров нашим Воїнам!...
- От які дива творять українці!
- Давайте, ще на рік відкладемо початок підготовки їхніх пілотів на Ф-16.
І АТАКМС'и їм не потрібні - вони й без них дива творять.
вам же впн давно-давно запретили ж.. или можно, если по работе?