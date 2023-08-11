Вибухи у Києві: на територію дитячої лікарні впали уламки ракети, в Оболонському районі пошкоджено дах будинку (оновлено)

Під час оголошеної повітряної тривоги на територію однієї з дитячих лікарень столиці впали уламки ракети.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Постраждалих та руйнувань немає. Екстренні служби слідують на місце", - інформує очільник міста.

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"За попередньою інформацією, в Оболонському районі, на території дитячої лікарні впало декілька уламків. Дані щодо потерпілих та руйнувань з’ясовується", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Згодом Кличко додав, що окрім уламків ракети, які впали на територію однієї з дитячих лікарень столиці, виявлені ще два місця падіння в Оболонському районі Києва.

"На вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку. Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів. Постраждалих немає", - резюмував Кличко.

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