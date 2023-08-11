Вибухи у Києві: на територію дитячої лікарні впали уламки ракети, в Оболонському районі пошкоджено дах будинку (оновлено)
Під час оголошеної повітряної тривоги на територію однієї з дитячих лікарень столиці впали уламки ракети.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Постраждалих та руйнувань немає. Екстренні служби слідують на місце", - інформує очільник міста.
"За попередньою інформацією, в Оболонському районі, на території дитячої лікарні впало декілька уламків. Дані щодо потерпілих та руйнувань з’ясовується", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.
Згодом Кличко додав, що окрім уламків ракети, які впали на територію однієї з дитячих лікарень столиці, виявлені ще два місця падіння в Оболонському районі Києва.
"На вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку. Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів. Постраждалих немає", - резюмував Кличко.
Раніше повідомлялося, що в Україні масштабна тривога через зліт ворожого МіГ-31К. Зафіксовано пуски "Кинджалів" у напрямку Київщини.
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«Ленін завжди живий», - писав у своєму вірші Лев Ошанін. Тому російські православні фашисти у тимчасово окупованому українському місті Генічеську нещодавно встановили у центрі міста знятий багато років тому пам'ятник вождю світового пролетаріату.
В українських вечірніх новинах неодноразово «світилася» географічна назва українського міста «ГЕНІЧЕСК». Інтерес у московії до цього провінційного курортного міста не зникає. На це є дві причини. Близькість Генічеська до окупованого росіянами Криму та наявність газового родовища на шельфі Азовського моря та компресорної станції на газопроводі «Стрілкове - Джанкой - Сімферополь».
Місцеві патріоти стали сигналізувати «куди треба» про появу на Арабатській стрілці великої кількості «туристів путіна» із Залісся. Як результат нашестя «старших братів» о 20:40 21 квітня 2016 року в місті Генічеську, в районі центрального ринку на другому поверсі магазину на вулиці Махарадзе пролунав вибух. Наступного дня у покинутому автомобілі «Daewoo Lanos» співробітники поліції та СБУ виявили 10 кг пластиду - вибухову речовину, яка зазвичай застосовується для вчинення терактів, електродетонатора та підривника.
Співробітники мерії перекваліфікувалися та стали малярами. Їм доводилося майже кожен день зафарбовувати гасла сепаратистів типу: «Геническ - это Россия», які постійно з'являлися на парканах і стінах будинків. Колаборанти не знали історичних фактів, що Арабатська стрілка - територія колишнього Кримського ханства, а назва Геніческа звучала: Енідже-Еничі-Гениче. За наказом Кримського Хана Сахіб Гірая 1540-1545 р.р. поселення зведено у статус міста та побудована фортеця Дженішці. Мер міста був глибоко переконаний, що нічні написи - справа рук приїжджих «туристів путіна».
Спецслужби ФСБ РФ намагалися тоді «розгойдати» ситуацію у північно-східній частині Кримського півострова. З Херсонської області телефоном повідомляли, що в селах, розташованих навколо Генічеська і в корпусах будинків відпочинку, тривалий час проживали російські «окаючи» та «чокаючі» поребрики, одягнені в цівільну одежу. «Відпочиваючі» терпляче чекали команду з кремля про початок заколоту та про проведення чергового «Рехферендуму» про відокремлення Генічеська та села Стрілкове від України та приєднання їх до «КРИМНАШ».
Місцеві жителі цього регіону, як правило, політичним життям не цікавилися і ночами займалися браконьєрством у Сиваші та його затоках, відловлюючи мережами цінні породи риб - кефаль, журавку, пеленгас та лобань, що в принципі одне й те саме. Не гидували аборигени та бичками, які потрапляли до їхньої мережі. «Сміттєву рибу» в'ялили на сонці і продавали відпочиваючим. Любителі дармової рибки сподівалися, що якщо до них прийде «русский мир», то в них потрояться пенсії, а рибакам дозволять використовувати китайські рибальські мережі до 75 метрів завдовжки.
Мені доводилося кілька днів відпочивати у цих місцях. На Арабатській стрілці тоді функціонувала велика кількість піонерських таборів, будинків відпочинку та пансіонатів різних установ та підприємств з усього Радянського Союзу. Досвідчені кухарі знали, як економити на продуктах, і наприкінці літнього оздоровчого сезону тут можна було за півціни придбати мішок рису, борошна, цукру чи запечатані картонні коробки з макаронними виробами. Завідувачі піонертаборів та пансіонатів здавали у «мертвий сезон» приміщення їдалень разом із кухонним інвентарем для проведення весіль. Загалом, мешканці піщаної коси жили сяк-так, але з голоду не вмирали.
Ще до втечі Януковича Генічеськ вже був пронизаний сепаратизмом. Про місцевих силовиків взагалі говорити не доводиться, абсолютна більшість із них - сепаратисти і ******* московію через високі оклади за поребриком. Місцеві прокурори та судді теж далеко не патріоти України.
Спецпідрозділ Національної гвардії «АЗОВ» жорстко контролював ситуацію на Арабатській стрілці, але нейтралізувати російських бойовиків не мав повноважень. У кожного «гостя» зі снігової Нігерії стояла позначка у паспорті, що вони легально перетнули кордон України з метою «оздоровитися» та «підлікуватися» на грязьових ваннах бази відпочинку «КАЛІПСО» у Генгіркі. Своїх дружин і дітей «оздоровитися» вони чомусь із собою не взяли, а їхнє «лікування» затяглося на півроку, поки одного разу диверсанти не почули по телевізору фразу свого Прем'єр-міністра Дмитра Медведєва, сказану кримчанам: «грошей нема, але ви тримаєтесь». Тихо, по одному, лицарі плаща та з ФСБ поступово зникли з курорту, як і раптово тут з'явилися.
https://t.me/Ukraine_365News/59244
Для нас це важливо, бо у випадку Гітлера, ніякої "формули миру" не може бути взагалі.