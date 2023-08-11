На Бахмутському напрямку пріоритет за Силами оборони, росіяни активно чинять опір, - Череватий

На Бахмутському напрямку Сили оборони знищили 63 окупантів, 127 поранили а 5 взяли в полон.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За минулу добу на Бахмутському напрямку відбулося 9 бойових зіткнень. Тут пріоритет за Силами оборони. Ворог активно чинить опір, використовуючи артилерію. 531 раз бив всіма видами артилерії, здійснив 5 авіанальотів", - розповів він.

За словами речника, потужно було знищено живу силу і особовий склад ворога - 63 окупантів ліквідовано, 127 поранені, 5 потрапили в полон.

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Також знищено 5 ворожих танків, 7 бойових машин піхоти, 2 бойові машини десанту, легкий броньований артилерійський тягач, 3 польові склади з боєприпасами, 3 БПЛА "Орлан-10", 4 дрони-камікадзе "Ланцет", 3 одиниці автотехніки.

Череватий наголосив, що тактика ворога не нова, але головна проблема для Сил оборони це те, що він має можливість концентрувати великі сили і засоби особового складу.

"Вони не дуже навчені, але об'ємні за своїм складом. На жаль, ворог ще має багато артилерії і снарядів до неї. Зараз у нас період стійкості, коли ворог має значну силу, але ми, не дивлячись на це, б'ємо його і витісняємо з нашої землі. Робимо це розмірено, прагматично і продумано, щоб максимально зберегти людей та техніку", - підсумував він.

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