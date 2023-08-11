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Понад $6 млрд на допомогу Україні, які "з’явилися" після переоцінки, можна витратити будь-коли, - Пентагон

пентагон,райдер

У Міністерстві оборони США прокоментували, як можуть витратити на допомогу Україні залишок у 6,2 млрд доларів, що знайшли через облікову помилку.

Про це розповів на брифінгу речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За його словами, ці гроші "доступні і після закінчення як цього фінансового року, так і в наступному, так само як і приблизно 600 млн доларів, що залишились у фондах USAI".

"Щодо того, які сили і засоби їм знадобляться у майбутньому, це буде предметом постійних дискусій, які ми ведемо з українцями та з нашими союзниками і партнерами", - зазначив Райдер.

Читайте: Попри далеко не ідеальну ситуацію на фронті, українські війська зробили диво, відтіснивши армію РФ на оборонні позиції, - Пентагон

Відповідаючи на питання, чи достатньо цих 6 млрд доларів до кінця цього фінансового року, він не став вдаватися в подробиці щодо того, на що і як США можуть використати ці кошти.

"Ми залишаємося впевненими в тому, що зможемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - резюмував Райдер.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена готується оголосити новий пакет військової допомоги для України на 200 млн доларів.

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Новий пакет допомоги від США стане початком використання 6,2 млрд доларів, які "з’явилися" після переоцінки вартості раніше наданої Україні допомоги.

Автор: 

Пентагон (1419) допомога (8334) США (22713)


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Топ коментарі
+8
Сволота, це ті, хто цинічно привів до влади в Україні бездарне та злодійкувате керівництво, яке дивилося в очі х...ла, результат роботи якого - непідготовлена та розграбована армія, збанкрутіла ще до війни економіка, відсутність власної зброї, розгалужена російська агентура в верхівках влади і масова корупція.
Але за логікою цих виборців - винні у всьому США, ФРН та інші, тому що не дають необмежену кількість допомоги Україні та недовіряють цій владі.
Чим ці цинічні ідіоти відрізняються від московитів ? Тільки тим, що не підтримують війни та захоплення чужих територій.
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11.08.2023 11:06
+3
ну якшо ви такі недалекі то почитайте історію, хто із штанів вискакував щоб ми це зробили і хто тис всіма можливими і неможливими методами на тодішню Україну
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11.08.2023 11:05
+3
Головне - не поспішати . Бо кацапня ще не встигла побудувати на півдні 4 - 5 - 10 і т.д. лінію оборони .
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11.08.2023 11:07
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І ось це не забудьте:

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11.08.2023 10:42 Відповісти
Яка краса: у американців після переоцінки з'явились для нас $8 млрд, а у Зєлєнського-Єрмака-Рєзнікова після переоцінки літнє обмундировання для ЗСУ по $142 тис. за партію перетворилось на зимове по $421 тис. за партію.

У зєлі сміються з дурних американців: не допетрали самі роздерибанити 8 лярдів зелених, то ми тут самі роздерибанимо.
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11.08.2023 11:21 Відповісти
Хай вони вашим дітям на гроб будуть, за усю кров українського народу, сволота ви цинічна. В пеклі вас чекає один казан з кацапами.
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11.08.2023 10:52 Відповісти
хоч хтось це розуміє, що США такий же ворог, цинічний, який залишив нас без ЯЗ, змусив попиляти літаки і ракети і тд, а тепер каже що вам достатньо 30 Абрамсів на 1500 км фронту. Ублюдки.
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11.08.2023 10:57 Відповісти
Так це США відібрали у нас ЯЗ та попиляли літаки, ракети і т.д.?
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11.08.2023 11:00 Відповісти
ну якшо ви такі недалекі то почитайте історію, хто із штанів вискакував щоб ми це зробили і хто тис всіма можливими і неможливими методами на тодішню Україну
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11.08.2023 11:05 Відповісти
Відібрати ядерну зброю неможливо - навіть у північної кореї не змогли.
А почитати історію - слушний заклик. Наприклад, історію, як пересічні українці зовсім не заперечували проти відмови від ядерної зброї, як переобрали після цього Кучму на другий термін, як комуніст Симоненко на тих виборах отримав 37,8% у другому турі і як у першому турі 44,5% отримали комуніст Симоненко, соціаліст Мороз і протинатівська відьма Наташка Вітренко.
У тому ж 1999 році членами НАТО стали Чехія і Польща. У 2004 членами НАТО стали Естонія, Латвія, Литва, Словаччина. У 2006 пересічні українці віддали третину голосів за ригів, у 2010 обрали прокацапського яника президентом, у 2019 втомились від війни та обрали "пєрєстать стрілять". Ну що, подобається історія? А до 2014 більшість як голосувала на опитуваннях - "проти" НАТО, чи може перепишемо історію і збрешемо, що завжди хотіли в НАТО?
Так що, ватні наративи про ворогів з НАТО залиште своїм ватним друзям.
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11.08.2023 11:40 Відповісти
Звідки на цензорі стільки антиамериканської москалоти повилазило?
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11.08.2023 11:18 Відповісти
Сволота, це ті, хто цинічно привів до влади в Україні бездарне та злодійкувате керівництво, яке дивилося в очі х...ла, результат роботи якого - непідготовлена та розграбована армія, збанкрутіла ще до війни економіка, відсутність власної зброї, розгалужена російська агентура в верхівках влади і масова корупція.
Але за логікою цих виборців - винні у всьому США, ФРН та інші, тому що не дають необмежену кількість допомоги Україні та недовіряють цій владі.
Чим ці цинічні ідіоти відрізняються від московитів ? Тільки тим, що не підтримують війни та захоплення чужих територій.
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11.08.2023 11:06 Відповісти
У Вас, пані, мабуть хвороба: "марафон головного мозку" називається. Треба довічно дякувати англосаксам за те, що допомагають нам, незважаючи на те, що зелені гельмінти щодня плюють їм в обличчя і розкрадають ту допомогу.
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11.08.2023 11:30 Відповісти
Наша влада! зауважте, "будь-коли" - це не значить будь-кому.
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11.08.2023 11:00 Відповісти
Головне - не поспішати . Бо кацапня ще не встигла побудувати на півдні 4 - 5 - 10 і т.д. лінію оборони .
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11.08.2023 11:07 Відповісти
Саме головне щоб ці гроші не попали зешоблу, бо вони опиняться в їхніх кишенях. Я думаю що в них вистачить розуму на ці гроші купити нам більше зброї.
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11.08.2023 12:08 Відповісти
До речі, 6 "додаткових" мільярдів вони таки висмоктали з пальця.
Вони ж спочатку порахували, скільки буде коштувати замінити передану нам зброю новою.
А потім порахували лише за залишковою вартістю, але за залишковою вартістю вони не куплять зброю на заміну тій, яку передали нам! Нова зброя коштує саме стільки, скільки вони порахували спочатку!
Але у нас знайдеться просто-таки мільйони вати та інших дурних, для яких НАТО - заклятий ворог. То валіть в росію, для них НАТО теж ворог!
Хто хотів серйозного захисту і допомоги від НАТО - вступив в НАТО, у нас було 32 роки на це, але 19 з них мудрий нарід дружив з кацапами та обирав собі комуняк, сдпу(о), соціалістів, "не так!", ригів, а 23 роки на опитуваннях голосував проти НАТО, поки кацапи Крим не відібрали - тільки тоді ніби щось почало доходити, але ні - у 2019 втомились від війни та обрали собі миротворця президентом. Хто хоче захиститись від війни - підтримує власне виробництво зброї, а хто дружить з кацапами - розпродає і знищує власні важкі бомбардувальники, передає кацапам тисячу неядерних ракет дальністю 2,5 тисячі кілометрів, а у 2020 гасить ракетну програму і військові заводи - до речі, коли при Зеленському військові заводи закривались чи переходили на неповний робочий тиждень - ви заперечували, протестували? Та ні, як і у 1994, як і у 2000-х, коли віддавали не лише ядерну зброю, а й неядерні ракети величезної дальності, бронетехніку. Невдячні ідіоти, без допомоги від Заходу Україна вже була б під кацапами вся!
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11.08.2023 12:26 Відповісти
Шість комплексів "Петріот" можна???
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11.08.2023 14:11 Відповісти
 
 