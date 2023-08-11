Понад $6 млрд на допомогу Україні, які "з’явилися" після переоцінки, можна витратити будь-коли, - Пентагон

У Міністерстві оборони США прокоментували, як можуть витратити на допомогу Україні залишок у 6,2 млрд доларів, що знайшли через облікову помилку.

Про це розповів на брифінгу речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За його словами, ці гроші "доступні і після закінчення як цього фінансового року, так і в наступному, так само як і приблизно 600 млн доларів, що залишились у фондах USAI".

"Щодо того, які сили і засоби їм знадобляться у майбутньому, це буде предметом постійних дискусій, які ми ведемо з українцями та з нашими союзниками і партнерами", - зазначив Райдер.

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Відповідаючи на питання, чи достатньо цих 6 млрд доларів до кінця цього фінансового року, він не став вдаватися в подробиці щодо того, на що і як США можуть використати ці кошти.

"Ми залишаємося впевненими в тому, що зможемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - резюмував Райдер.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена готується оголосити новий пакет військової допомоги для України на 200 млн доларів.

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Новий пакет допомоги від США стане початком використання 6,2 млрд доларів, які "з’явилися" після переоцінки вартості раніше наданої Україні допомоги.