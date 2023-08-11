Понад $6 млрд на допомогу Україні, які "з’явилися" після переоцінки, можна витратити будь-коли, - Пентагон
У Міністерстві оборони США прокоментували, як можуть витратити на допомогу Україні залишок у 6,2 млрд доларів, що знайшли через облікову помилку.
Про це розповів на брифінгу речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
За його словами, ці гроші "доступні і після закінчення як цього фінансового року, так і в наступному, так само як і приблизно 600 млн доларів, що залишились у фондах USAI".
"Щодо того, які сили і засоби їм знадобляться у майбутньому, це буде предметом постійних дискусій, які ми ведемо з українцями та з нашими союзниками і партнерами", - зазначив Райдер.
Відповідаючи на питання, чи достатньо цих 6 млрд доларів до кінця цього фінансового року, він не став вдаватися в подробиці щодо того, на що і як США можуть використати ці кошти.
"Ми залишаємося впевненими в тому, що зможемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - резюмував Райдер.
Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена готується оголосити новий пакет військової допомоги для України на 200 млн доларів.
Новий пакет допомоги від США стане початком використання 6,2 млрд доларів, які "з’явилися" після переоцінки вартості раніше наданої Україні допомоги.
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І ось це не забудьте:
У зєлі сміються з дурних американців: не допетрали самі роздерибанити 8 лярдів зелених, то ми тут самі роздерибанимо.
А почитати історію - слушний заклик. Наприклад, історію, як пересічні українці зовсім не заперечували проти відмови від ядерної зброї, як переобрали після цього Кучму на другий термін, як комуніст Симоненко на тих виборах отримав 37,8% у другому турі і як у першому турі 44,5% отримали комуніст Симоненко, соціаліст Мороз і протинатівська відьма Наташка Вітренко.
У тому ж 1999 році членами НАТО стали Чехія і Польща. У 2004 членами НАТО стали Естонія, Латвія, Литва, Словаччина. У 2006 пересічні українці віддали третину голосів за ригів, у 2010 обрали прокацапського яника президентом, у 2019 втомились від війни та обрали "пєрєстать стрілять". Ну що, подобається історія? А до 2014 більшість як голосувала на опитуваннях - "проти" НАТО, чи може перепишемо історію і збрешемо, що завжди хотіли в НАТО?
Так що, ватні наративи про ворогів з НАТО залиште своїм ватним друзям.
Але за логікою цих виборців - винні у всьому США, ФРН та інші, тому що не дають необмежену кількість допомоги Україні та недовіряють цій владі.
Чим ці цинічні ідіоти відрізняються від московитів ? Тільки тим, що не підтримують війни та захоплення чужих територій.
Вони ж спочатку порахували, скільки буде коштувати замінити передану нам зброю новою.
А потім порахували лише за залишковою вартістю, але за залишковою вартістю вони не куплять зброю на заміну тій, яку передали нам! Нова зброя коштує саме стільки, скільки вони порахували спочатку!
Але у нас знайдеться просто-таки мільйони вати та інших дурних, для яких НАТО - заклятий ворог. То валіть в росію, для них НАТО теж ворог!
Хто хотів серйозного захисту і допомоги від НАТО - вступив в НАТО, у нас було 32 роки на це, але 19 з них мудрий нарід дружив з кацапами та обирав собі комуняк, сдпу(о), соціалістів, "не так!", ригів, а 23 роки на опитуваннях голосував проти НАТО, поки кацапи Крим не відібрали - тільки тоді ніби щось почало доходити, але ні - у 2019 втомились від війни та обрали собі миротворця президентом. Хто хоче захиститись від війни - підтримує власне виробництво зброї, а хто дружить з кацапами - розпродає і знищує власні важкі бомбардувальники, передає кацапам тисячу неядерних ракет дальністю 2,5 тисячі кілометрів, а у 2020 гасить ракетну програму і військові заводи - до речі, коли при Зеленському військові заводи закривались чи переходили на неповний робочий тиждень - ви заперечували, протестували? Та ні, як і у 1994, як і у 2000-х, коли віддавали не лише ядерну зброю, а й неядерні ракети величезної дальності, бронетехніку. Невдячні ідіоти, без допомоги від Заходу Україна вже була б під кацапами вся!