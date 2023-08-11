Google блокує послуги та корпоративні сервіси для підсанкційних російських компаній, - росЗМІ

Корпорація Google почала блокувати корпоративні сервіси Workspace, зокрема пошту та документи, низки російських компаній, які потрапили під санкції США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Комерсант.

За словами співрозмовників у двох великих IT-компаніях, у ніч на 10 серпня корпорація Google почала масово блокувати корпоративні сервіси Google Workspace (корпоративна пошта, Google документи, Google диск тощо) для російських компаній, які перебувають під санкціями США.

Джерела зазначають, що американська корпорація аргументувала блокування відправкою "спам-повідомлень".

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У травні 2022 року стало відомо, що Google має намір ліквідувати російське ТОВ "Гугл" і вивезти за кордон співробітників, які захочуть продовжити працювати в американській компанії. Вже у червні ТОВ "Гугл" подало заяву про власне банкрутство.

Як пояснив керівник відділу розвитку хмарних рішень Softline (дистриб'ютор Google Workspace) Кирило Винокуров, американська компанія може заблокувати акаунти за порушення правил використання сервісів.

У Softline часто звертаються корпоративні клієнти з питань, пов'язаних із сервісами Google, але поки що, за словами Винокурова "сплеску" блокувань не спостерігалося.

Джерело, близьке до Google, стверджує, що змін у доступі до сервісів Workspace в Росії "навмисно не вводилося".

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