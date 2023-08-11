Rheinmetall має рекорд замовлень на виготовлення зброї: 7 млрд євро за тиждень

Німецький виробник озброєнь Rheinmetall заявляє про різке зростання замовлень на свою військову техніку. Це відбувається на фоні того, як європейські уряди прагнуть розширити свої оборонні можливості після вторгнення Росії в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Rheinmetall зазначає, що підвищений попит на танки, боєприпаси, артилерію та інші види озброєнь допоміг їй збільшити продажі та операційний дохід.

"Зважаючи на зміну ситуації з безпекою, уряди прийняли далекосяжні рішення щодо військових закупівель. Тепер настав час їх реалізації, що відображено в наших перших великих замовленнях", - заявив генеральний директор виробника Армін Паппергер.

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За його словами, лише за один тиждень липня компанія отримала замовлень на суму понад 7 мільярдів євро, що є рекордним показником для компанії. Також вона уклала контракти з німецькими військовими на постачання артилерійських і танкових боєприпасів в рамках розширеної довгострокової угоди про закупівлі.

За даними Rheinmetall, її продажі зросли на 6,4% до трохи менше 1,5 млрд євро у цьому кварталі. Операційні результати зросли на 3,5% до 118 млн євро.

Компанія стверджує, що боєприпаси стали потужним драйвером зростання продажів компанії, оскільки запаси німецьких військових сильно виснажені, крім того, існує значний попит з боку інших європейських країн.

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Зростанню продажів Rheinmetall сприяє і те, що європейські країни купують в неї військову техніку через те, що передали значні запаси боєприпасів та іншого озброєння Україні.