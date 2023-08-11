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Новини
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Rheinmetall має рекорд замовлень на виготовлення зброї: 7 млрд євро за тиждень

rheinmetall

Німецький виробник озброєнь Rheinmetall заявляє про різке зростання замовлень на свою військову техніку. Це відбувається на фоні того, як європейські уряди прагнуть розширити свої оборонні можливості після вторгнення Росії в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Rheinmetall зазначає, що підвищений попит на танки, боєприпаси, артилерію та інші види озброєнь допоміг їй збільшити продажі та операційний дохід.

"Зважаючи на зміну ситуації з безпекою, уряди прийняли далекосяжні рішення щодо військових закупівель. Тепер настав час їх реалізації, що відображено в наших перших великих замовленнях", - заявив генеральний директор виробника Армін Паппергер.

Читайте: У Міноборони Німеччини підтвердили передачу Україні танків Leopard-1

За його словами, лише за один тиждень липня компанія отримала замовлень на суму понад 7 мільярдів євро, що є рекордним показником для компанії. Також вона уклала контракти з німецькими військовими на постачання артилерійських і танкових боєприпасів в рамках розширеної довгострокової угоди про закупівлі.

За даними Rheinmetall, її продажі зросли на 6,4% до трохи менше 1,5 млрд євро у цьому кварталі. Операційні результати зросли на 3,5% до 118 млн євро.

Компанія стверджує, що боєприпаси стали потужним драйвером зростання продажів компанії, оскільки запаси німецьких військових сильно виснажені, крім того, існує значний попит з боку інших європейських країн.

Також читайте: Танки Leopard 1 у Бельгії для надання Україні придбав німецький концерн Rheinmetall, - ЗМІ

Зростанню продажів Rheinmetall сприяє і те, що європейські країни купують в неї військову техніку через те, що передали значні запаси боєприпасів та іншого озброєння Україні.

Автор: 

зброя (7454) Rheinmetall (118)


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Топ коментарі
+6
Так, троль, виробники у "шоколаді", але гроші на виробників наають уряди, зменшуючи на ці суми фінансування інших програм.
І продовжувати війну, чи ні, залежить не від Райнметалллу, а від твого скаженого коротуна.
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11.08.2023 12:06
+5
Українцям, бажано бачити У ВІЙСЬКАХ, здобутки УкрОбороПрому з 2019 року!
Тільки на програму дронів виділено 50 млрд грн…
Програма є, а дрони Волонтери закуповують !! Данилов може підтвердити, з мінфіном та Резніковим!
Слава Україні!!
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11.08.2023 11:25
+3
Тепер би ще дізнатися скільки з ти 50 мільярдів попаде до виробника дронів?
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11.08.2023 11:30
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запаси німецьких військових сильно виснажені
А хтось казав, що у НАТО багато зброї.
Зброї може і багато, але БК - не дуже.
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11.08.2023 11:25 Відповісти
та й стосовно зброї є сумніви, якщо вважати що вона в наявності але не боєздатна
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11.08.2023 11:56 Відповісти
Українцям, бажано бачити У ВІЙСЬКАХ, здобутки УкрОбороПрому з 2019 року!
Тільки на програму дронів виділено 50 млрд грн…
Програма є, а дрони Волонтери закуповують !! Данилов може підтвердити, з мінфіном та Резніковим!
Слава Україні!!
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11.08.2023 11:25 Відповісти
Тепер би ще дізнатися скільки з ти 50 мільярдів попаде до виробника дронів?
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11.08.2023 11:30 Відповісти
Столько же сколько оружия получила армия за оплаченные её 33 млрд. грн. компаниям производителям - НОЛЬ!
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11.08.2023 14:36 Відповісти
Всі західні виробники зброї в шоколаді зараз.Їм потрібно,щоб війна чим по довше тривала.
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11.08.2023 11:38 Відповісти
Так, троль, виробники у "шоколаді", але гроші на виробників наають уряди, зменшуючи на ці суми фінансування інших програм.
І продовжувати війну, чи ні, залежить не від Райнметалллу, а від твого скаженого коротуна.
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11.08.2023 12:06 Відповісти
Що в тій же Німеччині скоротили? ***** не мій.А зброя це гроші,престиж і вплив.І якщо вона себе показує ефективно.то будуть великі замовлення і контракти.
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11.08.2023 15:22 Відповісти
І війна може закінчитися,якщо нам нададуть далекобійної зброї,або якісь домовленості будуть.Бо ***** сам її не закінчить.
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11.08.2023 15:24 Відповісти
.... дуже раді за них....
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11.08.2023 11:43 Відповісти
нам відсоточок будь ласка за маркетингову складову
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11.08.2023 11:55 Відповісти
бізнес на крові рашистів, ми не проти
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11.08.2023 12:03 Відповісти
У них автобани з часів Гітлера побудовані, можуть собі дозволити...
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11.08.2023 12:09 Відповісти
Пуйлу скоро медаль дадуть за відродження світової військової промисловості та реанімацію НАТО. В штабквартирі НАТО навіть прибиральниць звільняли, щоб кошти зекономити. Застій конкретний був. Але тут Моль вирішила показати свою міць і значимість в Світі.
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11.08.2023 12:50 Відповісти
 
 