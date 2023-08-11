Окупанти на ТОТ Херсонщини створюють пропагандистський "Союз журналістів РФ", - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупанти набирають пропагандистів до місцевого "Союзу журналістів РФ". Метою цих організацій є контроль потоку пропаганди в регіоні серед так званих медіа.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"У кожній області, де якусь її частину контролюють росіяни, ворог створив так звані "союзи журналістів". Мета цих організацій контролювати пропаганду в регіоні серед псевдомісцевих медіа. Головою Херсонського відділення є росіянин Алєксандр Малькєвіч, який в цілому курує усі "регіональні медіа" на всіх територіях ТОТ", - йдеться у повідомленні.

Усього до складу входить 40 "учасників", більшість є завезеними росіянами.

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ЦНС зазначає, що на останньому зібранні пропагандистів посвідчення отримала обличчя "телеканалу "Таврія" Ксєнія Дєгтярьова, яка приїхала з Казані. Цей канал окупанти створили на базі захопленого регіонального відділення "Суспільне".

"Всі ці "місцеві журналісті" покликані поширювати пропаганду РФ в регіоні, а головне, поширювати брехню за межі ТОТ з позиції нібито місцевих мешканців", - додають у ЦНС.