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Новини
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Окупанти на ТОТ Херсонщини створюють пропагандистський "Союз журналістів РФ", - Центр нацспротиву

пропаганда

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупанти набирають пропагандистів до місцевого "Союзу журналістів РФ". Метою цих організацій є контроль потоку пропаганди в регіоні серед так званих медіа.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"У кожній області, де якусь її частину контролюють росіяни, ворог створив так звані "союзи журналістів". Мета цих організацій контролювати пропаганду в регіоні серед псевдомісцевих медіа. Головою Херсонського відділення є росіянин Алєксандр Малькєвіч, який в цілому курує усі "регіональні медіа" на всіх територіях ТОТ", - йдеться у повідомленні.

Усього до складу входить 40 "учасників", більшість є завезеними росіянами.

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ЦНС зазначає, що на останньому зібранні пропагандистів посвідчення отримала обличчя "телеканалу "Таврія" Ксєнія Дєгтярьова, яка приїхала з Казані. Цей канал окупанти створили на базі захопленого регіонального відділення "Суспільне".

"Всі ці "місцеві журналісті" покликані поширювати пропаганду РФ в регіоні, а головне, поширювати брехню за межі ТОТ з позиції нібито місцевих мешканців", - додають у ЦНС.

Автор: 

окупація (6683) пропаганда (2799) Центр національного спротиву (813)


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Топ коментарі
+1
Премію Дарвіна героям-самовбивцям!
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11.08.2023 11:46
+1
Просто ще один "Клуб по інтересам" для п*дарасів...
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11.08.2023 12:01
+1
Хоч і не по темі трохи: Хтось приймав участь у "соціологічних опитуваннях"? Я вчора приймав! Зателефонувала якась коза Сказала що опитування стосовно криміналістичної обстановки після початку повномасштабної війни Задавала питання стосовно мого статусу - вік стать освіта Але коли дійшло питання до моєї оцінки криміналістичної обстановки - почув: "Дякую" та виключилася! От і все "соціологічне опитування Далі вони самі "додумують"!
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11.08.2023 12:04
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Премію Дарвіна героям-самовбивцям!
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11.08.2023 11:46 Відповісти
Ета саюз рашистскіх лапатних журнашлюх і журналжистав...
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11.08.2023 11:46 Відповісти
Схоже на кацапії у мацква-сіті розбомбили "союз журналістів рф". І безхатченки подалися у світи.
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11.08.2023 11:47 Відповісти
Просто ще один "Клуб по інтересам" для п*дарасів...
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11.08.2023 12:01 Відповісти
Хоч і не по темі трохи: Хтось приймав участь у "соціологічних опитуваннях"? Я вчора приймав! Зателефонувала якась коза Сказала що опитування стосовно криміналістичної обстановки після початку повномасштабної війни Задавала питання стосовно мого статусу - вік стать освіта Але коли дійшло питання до моєї оцінки криміналістичної обстановки - почув: "Дякую" та виключилася! От і все "соціологічне опитування Далі вони самі "додумують"!
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11.08.2023 12:04 Відповісти
Я таких одразу посилаю..
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11.08.2023 12:05 Відповісти
А може вони особисту інформацію збирають, з прив'язкою до номера телефону?
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11.08.2023 12:07 Відповісти
Що вона їм дасть?
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11.08.2023 12:10 Відповісти
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11.08.2023 12:21 Відповісти
информационная политика играет не малую роль. Ох и насобирают они там журналистов
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11.08.2023 13:56 Відповісти
 
 