Є успіхи на Таврійському напрямку. Знищено 16 одиниць техніки та 5 складів боєприпасів, - Тарнавський

Сили оборони мають успіхи на Таврійському напрямку.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

"Таврійський напрямок. Є рух вперед та успіхи", - зазначив він.

За словами Тарнавського, артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1464 вогневих завдання.

"За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 257 осіб (загиблі - 49, поранені - 208). Знищено 16 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 4 ББМ, 3 артилерійських системи та міномети, 1 РСЗВ, 1 БпЛА, 5 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки. Також було знищено 5 складів боєприпасів", - уточнив Тарнавський.

Також читайте: На Таврійському напрямку ліквідовано 93 окупанти, знищено 18 одиниць техніки, 8 складів боєприпасів та пункт управління ворога, - Тарнавський