Є успіхи на Таврійському напрямку. Знищено 16 одиниць техніки та 5 складів боєприпасів, - Тарнавський
Сили оборони мають успіхи на Таврійському напрямку.
Про це повідомив у телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.
"Таврійський напрямок. Є рух вперед та успіхи", - зазначив він.
За словами Тарнавського, артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1464 вогневих завдання.
"За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 257 осіб (загиблі - 49, поранені - 208). Знищено 16 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 4 ББМ, 3 артилерійських системи та міномети, 1 РСЗВ, 1 БпЛА, 5 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки. Також було знищено 5 складів боєприпасів", - уточнив Тарнавський.
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