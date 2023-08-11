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Передали силам ТрО повну партію з 200 крупнокаліберних кулеметів, на черзі – 300 мінометів та 100 автоматичних гранатометів, - Даниляк

Мережа ОККО та Фонд "Повернись живим" передали підрозділам тероборони першу партію зброї – 200 крупнокаліберних кулеметів,

Їх закуплено завдяки ініціативі "ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів".

"Комплектація крупнокаліберними кулеметами - це тільки перший із етапів у рамках цього проєкту, далі на черзі – 300 мінометів та 100 автоматичних гранатометів. Ініціатива триває, решта зброї в процесі – повідомив СЕО ОККО Василь Даниляк. – Дякуємо усім нашим клієнтам, які переходять на пальне марки Pulls, і треба відзначити, дуже активно переходять. Упевнений, вже найближчим часом акумулюємо всю необхідну суму та повністю закриємо нагальну потребу сил ТрО у цих видах озброєнь".

Передали силам ТрО повну партію з 200 крупнокаліберних кулеметів, на черзі – 300 мінометів та 100 автоматичних гранатометів, - Даниляк 01

Проєкт стартував у квітні 2023 року. Його мета – закумулювати сумарно 400 мільйонів гривень на 200 кулеметів калібру 12,7 мм, 300 мінометів калібру 82 мм і 100 автоматичних гранатометів калібру 40 мм. Цієї зброї вистачить, щоб забезпечити в належних обсягах усі 31 бригаду ТрО, які нині захищають Україну. Зараз зібрано біля 60% від необхідної суми.

"За допомогою цих крупнокаліберних кулеметів ми можемо вражати противника на досить далекій відстані, наcтільки, що він не має змоги вразити нас, – коментує командир кулеметного розрахунку з позивним "Фанат". – Зокрема, на відстані до 800 метрів ми можемо знешкоджувати не тільки ворожу піхоту, а й легку бронетехніку, а також повітряні цілі на низькій висоті, придушувати вогневі точки, опорні пункти противника".

"Завдяки колаборації фонду та компанії, бригади територіальної оборони посилюють свої вогневі спроможності на полі бою новою зброєю. Це вже другий наш спільний з ОККО проєкт, який працює на перемогу. Зараз ми разом озброюємо до зубів наші сили територіальної оборони. А перед тим підсилили ЗСУ безпілотними розвідувальними комплексами "ШАРК", – коментує директор "Повернись живим" Тарас Чмут.

Як повідомлялося, "ОКО ЗА ОКО" – це спільна ініціатива мережі АЗК ОККО і фонду "Повернись живим", у рамках якої з кожного літра пального Pulls, проданого на заправках ОККО, перераховується по 1 гривні на потреби ЗСУ. Підтримати проєкт також можна, переказавши донат на спецрахунок ініціативи.

Автор: 

зброя (7454) тероборона (384)


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Ага, активно переходят на пульс)) Цену за литр своего пульса еще выше задерите и еще активней все начнут переходить.
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11.08.2023 12:35 Відповісти
Для того, щоб зібрати 400 млн. грн. по 1 грн./л треба продати 400.000.000 л (чотириста мільйонів) літрів пального. Нормальний гешефт під прикриттям доброї справи.

Якщо рахувати,що легковиків у нас 10 млн. одиниць на обліку (частина з яких не їздить, багато закордон виїхало і т.д.) . То це треба усі машини в Україні заправити по 40 л одноразово.

Маштабно пани рахують! а з прибутку свого 400 млн. передати? ви ж на хот-догах а кофе заробляєте добряче. Бізнес по-українські.
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11.08.2023 12:54 Відповісти
Окко молодці! А шкворчуни хай звертаються до Шашликовича - де він подів українські кулемети, гранатоменти, міномети. Кажуть, штовхнув путькє на півдороги.
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11.08.2023 13:05 Відповісти
Відео подивився, там такі хлопці кримезні, обвіси на ак, складні приклади каліматори з тепловізором у кожного, то на відео us navi seals чи ТРО Львова?
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11.08.2023 13:18 Відповісти
А де можна купити кулемети?
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11.08.2023 13:31 Відповісти
Звичайно що в воєнторзі, але МО про це в очевидь не знає.
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11.08.2023 14:26 Відповісти
Я так розумію, зброю ОККО купує в якомусь воєнторгу. Цікаво чому теж саме не може зробити МО?
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11.08.2023 14:25 Відповісти
от і я ж про те! Мільярди виділяються! Якщо ОККО десь по своїх каналах купує за кордоном, то чого у Рєзнікова, Маляр і ко. цих каналів немає?!
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11.08.2023 15:03 Відповісти
 
 