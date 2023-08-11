Упродовж тижня підрозділи ВМС знищили 158 окупантів, 113 БПЛА типу "Квадро", 3 пункти управління та 4 сховища з боєприпасами. ІНФОГРАФІКА

Підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі створених угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на тижневе зведення ВМС ЗСУ.

"За минулий тиждень нашим військовим вдалось знищити: 158 окупантів, 1 бойову броньовану машину, 1 артилерійську систему, 2 мінометних розрахунки, 3 пункти управління, 4 сховища з боєприпасами, 4 одиниці спеціальної техніки, 3 одиниці автомобільної техніки, 1 систему ППО, 1 плавзасіб, 113 БпЛА типу "Квадро" та 2 БпЛА тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.

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