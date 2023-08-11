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Новини
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Начальнику районного ТЦК на Одещині вручили 4 протоколи про корупцію, він 2 роки отримував додаткову заробітну плату, - Нацполіція

зарплата,гроші,виплати,пенсія

Правоохоронці вручили начальнику одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеської області чотири адміністративні протоколи за фактом незаконного отримання додаткової заробітної плати,

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунакацій Нацполіції.

Як зазначається, посадовець порушив встановлені законом України обмеження щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю.

"Викрили факт порушення начальником районного ТЦК норм законодавства оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції. Фігурант, окрім основного місця роботи, всупереч ЗУ "Про запобігання корупції", перебував на керівних посадах чотирьох житлово-сервісних центрів та незаконно отримував додаткову заробітну плату. За майже два роки махінацій порушнику було нараховано майже 210 тис. грн додаткового доходу", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до ч. 1 ст. 172-4 (Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу від 5100 до 8500 гривень з конфіскацією отриманого доходу.

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Протоколи про адміністративні правопорушення скеровані до Овідіопольського районного суду Одеської області.

Автор: 

корупція (4683) Одеська область (3202) Нацполіція (15156) військкомат (432)


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Топ коментарі
+10
У тих тцк можна хапати геть усіх, помилки не буде.
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11.08.2023 12:45
+7
тяжелая работа,зарплата гроши,крутился как мог ,на две ставки😂😂
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11.08.2023 12:44
+5
Випишіть иому премію -- з занесенням в грудак
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11.08.2023 12:47
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тяжелая работа,зарплата гроши,крутился как мог ,на две ставки😂😂
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11.08.2023 12:44 Відповісти
прийдется теперь на одну как-то выживать😂😂😂по закону наказание в стиле квартала95,на верху простят и поймут
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11.08.2023 12:46 Відповісти
У тих тцк можна хапати геть усіх, помилки не буде.
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11.08.2023 12:45 Відповісти
Все стане на місце коли нарід заставить владу виконувати закони. Коли припинить своє існуваннгя ТРАСТ УКРАЇНА і настане ДЕРЖАВА УКРАЇНА
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11.08.2023 13:36 Відповісти
Випишіть иому премію -- з занесенням в грудак
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11.08.2023 12:47 Відповісти
Так, здають пішаків з інших установ, щоб відволікти увагу від політичних Z-елених фігур.
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11.08.2023 12:52 Відповісти
За два роки - двісті тисяч. Це округлено 8340 грн щомісяця. Крупнішіх крадіїв ще показуватимуть, чи це найбільший?
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11.08.2023 12:57 Відповісти
5100грн штраф??? Это ржач такой?
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11.08.2023 12:59 Відповісти
Має повернути гроші державі + штраф..Дивлюся виплати взагалі погано контроюються...За світло не заплатиш 10 гр. - арештують майно і хєр виїдеш за кордон.А тут фінансовий безвіз....
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11.08.2023 13:09 Відповісти
"За інтенсивність роботи" - чому депутатам можна, мені ні?
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11.08.2023 13:53 Відповісти
 
 