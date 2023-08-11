Начальнику районного ТЦК на Одещині вручили 4 протоколи про корупцію, він 2 роки отримував додаткову заробітну плату, - Нацполіція

Правоохоронці вручили начальнику одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеської області чотири адміністративні протоколи за фактом незаконного отримання додаткової заробітної плати,

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунакацій Нацполіції.

Як зазначається, посадовець порушив встановлені законом України обмеження щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю.

"Викрили факт порушення начальником районного ТЦК норм законодавства оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції. Фігурант, окрім основного місця роботи, всупереч ЗУ "Про запобігання корупції", перебував на керівних посадах чотирьох житлово-сервісних центрів та незаконно отримував додаткову заробітну плату. За майже два роки махінацій порушнику було нараховано майже 210 тис. грн додаткового доходу", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до ч. 1 ст. 172-4 (Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу від 5100 до 8500 гривень з конфіскацією отриманого доходу.

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Протоколи про адміністративні правопорушення скеровані до Овідіопольського районного суду Одеської області.