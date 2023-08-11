Уряд Німеччини обговорює з виробником озброєнь MBDA постачання Україні ракет Taurus, - Reuters
Берлін веде переговори з виробником озброєнь MBDA щодо постачання Україні модифікованих крилатих ракет Taurus.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело у службі безпеки Німеччини, передає Цензор.НЕТ.
"Київ просить Берлін про надання йому ракет Taurus із дальністю понад 500 км. Німеччина довгий час відмовлялася через побоювання, що Taurus потенційно можуть бути використані по цілях на території Росії", - йдеться у статті.
На думку експертів, технічно обмежити дальність польоту крилатої ракети Taurus дуже просто.
Як повідомляється, переговори між урядом Німеччини та MBDA зосереджені на модифікації обмеженої дальності, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче за будь-яку ціну запобігти будь-яким атакам України на російську територію.
За повідомленнями ЗМІ, німецькі військові мають на озброєнні близько 600 ракет Taurus, їх близько 150 готових до використання. Іспанія та Південна Корея також використовують Taurus.
Раніше канцлер Шольц заявив, що Німеччина проводить відповідальну політику в тому, що стосується надання військової допомоги Україні та дбає про те, щоби війна не поширилася на інші країни.
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Та нема та що обговорювати. ЗСУ із виробником Taurus за все домовиться - гарантія!
Та й Вам все одно легше - будете хоча би знати на що Тельці здатні проти рашистів.
Слава ЗСУ!
"Україна закрила 280 міжнародних автобусних маршрутів, зокрема:
маршрути, що ведуть до РФ - 140;"
Слишком уж часто различные издания обсуждают эту тему в последнее время, видать есть инсайд о решении этого вопроса в пользу Украины.
Щоб було швидко, треба було закінчувати розробки, розпочаті при Порошенко - "Грім-2" на 280 км, "Сапсан" на 500 км, "Вільха-М" на 200+ км.
Коли власні заводи вже працюють - не треба нічого вирішувати, лише штампуй собі ракети і користуйся, як заманеться.
А якщо б не віддали кацапам неядерні ракети дальністю 2500 км - тисячу таких Кучма віддав то за газ, то ще за щось - можна було плювати у стелю і довбати хоч по москві, хоч куди завгодно - у радіусі 2500 км багато чого є цікавого.
Передадуть німці ті тауруси, заспокойтесь. І звинувачуйте себе - спочатку віддали і знищили величезну кількість ракет, бомбардувальників, бронетехніки, яка нашару дісталась від срср, потім зупинили ракетну програму - у цьому винуваті самі українці, а не німці. Тому будьте вдячні за допомогу, без неї Україна вже зникла б, з голими сраками багато не навоюєш.