Уряд Німеччини обговорює з виробником озброєнь MBDA постачання Україні ракет Taurus, - Reuters

Берлін веде переговори з виробником озброєнь MBDA щодо постачання Україні модифікованих крилатих ракет Taurus.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело у службі безпеки Німеччини, передає Цензор.НЕТ.

"Київ просить Берлін про надання йому ракет Taurus із дальністю понад 500 км. Німеччина довгий час відмовлялася через побоювання, що Taurus потенційно можуть бути використані по цілях на території Росії", - йдеться у статті.

На думку експертів, технічно обмежити дальність польоту крилатої ракети Taurus дуже просто.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Берлін невдовзі може оголосити про постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, - ЗМІ

Як повідомляється, переговори між урядом Німеччини та MBDA зосереджені на модифікації обмеженої дальності, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче за будь-яку ціну запобігти будь-яким атакам України на російську територію.

За повідомленнями ЗМІ, німецькі військові мають на озброєнні близько 600 ракет Taurus, їх близько 150 готових до використання. Іспанія та Південна Корея також використовують Taurus.

Раніше канцлер Шольц заявив, що Німеччина проводить відповідальну політику в тому, що стосується надання військової допомоги Україні та дбає про те, щоби війна не поширилася на інші країни.

Читайте також: Правляча партія Німеччини не заперечує проти надання Україні ракет Taurus, - Welt