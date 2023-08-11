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Уряд Німеччини обговорює з виробником озброєнь MBDA постачання Україні ракет Taurus, - Reuters

taurus

Берлін веде переговори з виробником озброєнь MBDA щодо постачання Україні модифікованих крилатих ракет Taurus.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело у службі безпеки Німеччини, передає Цензор.НЕТ.

"Київ просить Берлін про надання йому ракет Taurus із дальністю понад 500 км. Німеччина довгий час відмовлялася через побоювання, що Taurus потенційно можуть бути використані по цілях на території Росії", - йдеться у статті.

На думку експертів, технічно обмежити дальність польоту крилатої ракети Taurus дуже просто.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Берлін невдовзі може оголосити про постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, - ЗМІ

Як повідомляється, переговори між урядом Німеччини та MBDA зосереджені на модифікації обмеженої дальності, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче за будь-яку ціну запобігти будь-яким атакам України на російську територію.

За повідомленнями ЗМІ, німецькі військові мають на озброєнні близько 600 ракет Taurus, їх близько 150 готових до використання. Іспанія та Південна Корея також використовують Taurus.

Раніше канцлер Шольц заявив, що Німеччина проводить відповідальну політику в тому, що стосується надання військової допомоги Україні та дбає про те, щоби війна не поширилася на інші країни. 

Читайте також: Правляча партія Німеччини не заперечує проти надання Україні ракет Taurus, - Welt

Автор: 

Німеччина (7345) крилаті ракети (1071) ракети (4021)


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Топ коментарі
+6
Смотрел на Ютуб - штука очень мощная. Хлопцам очень бы пригодились.
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11.08.2023 12:48
+4
Шановний Уряд Німеччини!
Та нема та що обговорювати. ЗСУ із виробником Taurus за все домовиться - гарантія!
Та й Вам все одно легше - будете хоча би знати на що Тельці здатні проти рашистів.
Слава ЗСУ!
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11.08.2023 12:49
+4
Тож час сказати "Чао-rus"!
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11.08.2023 12:49
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Смотрел на Ютуб - штука очень мощная. Хлопцам очень бы пригодились.
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11.08.2023 12:48 Відповісти
Шановний Уряд Німеччини!
Та нема та що обговорювати. ЗСУ із виробником Taurus за все домовиться - гарантія!
Та й Вам все одно легше - будете хоча би знати на що Тельці здатні проти рашистів.
Слава ЗСУ!
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11.08.2023 12:49 Відповісти
Обговаривают "люфт в контрактах". ВПК в Германии - частные компании. У них есть контракты. Германия не в состоянии войны, а значит не может диктовать бизнесу кому и что поставлять, но может с ним договориться. Чем сейчас и занимается.
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11.08.2023 13:01 Відповісти
Тож час сказати "Чао-rus"!
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11.08.2023 12:49 Відповісти
Якщо глиняний колос захитався, то треба не гаяти часу. Зробити все, щоб він впав. Похід на мацкву був зручним шансом. Так, ні, давайте будемо спостерігати. Треба було ракетами добивати *****, який виліз з бункера.
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11.08.2023 12:52 Відповісти
Кажете, зробити все щоб колосс впав? Але зараз відбувається щось зовсім протилежне.
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11.08.2023 12:58 Відповісти
а здається що вони роблять все, щоб рашка могла за 10-15років нас таки добити своїми ракетами.
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11.08.2023 13:06 Відповісти
Это через 1,5 года войны:
"Україна закрила 280 міжнародних автобусних маршрутів, зокрема:
маршрути, що ведуть до РФ - 140;"
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11.08.2023 13:19 Відповісти
Коли здається ,починай хреститись зі швидкістю ротора
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11.08.2023 14:54 Відповісти
Позиция Германии всегда формировалась с оглядкой на США, как только Джо объявит о передаче ATACMS, немцы сделают то же самое со своими ракетами.
Слишком уж часто различные издания обсуждают эту тему в последнее время, видать есть инсайд о решении этого вопроса в пользу Украины.
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11.08.2023 13:19 Відповісти
тоді не забувайте що відповідальність вашої політики за смерті українців ! рецепт від уряду Шольца як підсмажити яєшню не розбивши яєць .
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11.08.2023 13:19 Відповісти
Ніби важко зробити модифікацію таку, зробивши прошивку з умовою, що приймач GNSS вимикається, якщо ракета отримує координати, які потрапляють в зазначені в масиві данних. Вже давно могли б це зробити і передати ті ракети. Але не хотіли. Але добре, що хоч колись їх передать нам.
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11.08.2023 13:21 Відповісти
У цивілізованих країнах рішення приймає не якась одна пика, тому це не так швидко, як хотілося б. З іншого боку, нема такого піз дєца, як у нашому Міноборони з шаленими закупівлями і мільярдом розпиляних доларів під час війни.
Щоб було швидко, треба було закінчувати розробки, розпочаті при Порошенко - "Грім-2" на 280 км, "Сапсан" на 500 км, "Вільха-М" на 200+ км.
Коли власні заводи вже працюють - не треба нічого вирішувати, лише штампуй собі ракети і користуйся, як заманеться.
А якщо б не віддали кацапам неядерні ракети дальністю 2500 км - тисячу таких Кучма віддав то за газ, то ще за щось - можна було плювати у стелю і довбати хоч по москві, хоч куди завгодно - у радіусі 2500 км багато чого є цікавого.
Передадуть німці ті тауруси, заспокойтесь. І звинувачуйте себе - спочатку віддали і знищили величезну кількість ракет, бомбардувальників, бронетехніки, яка нашару дісталась від срср, потім зупинили ракетну програму - у цьому винуваті самі українці, а не німці. Тому будьте вдячні за допомогу, без неї Україна вже зникла б, з голими сраками багато не навоюєш.
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11.08.2023 13:29 Відповісти
если технически дальность легко ограничить, то легко и увеличить ))
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11.08.2023 14:30 Відповісти
ну якщо в ракети вічний двигун...
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11.08.2023 14:57 Відповісти
Я никак не пойму,что можно обсуждать 2 недели ??? Все же знают немецки там и там..
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11.08.2023 14:39 Відповісти
Условие должно быть одно - куда попал TAURUS - там уже не RUS
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11.08.2023 15:08 Відповісти
 
 