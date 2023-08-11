Україна та Польща випустять до Дня Незалежності набір пам’ятних срібних монет. ФОТО

Національний банк України та Національний банк Польщі випустять спільний набір із двох срібних пам’ятних монет "Дружба та братство - найбільше багатство".

Про це повідомили в НБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Набір складається з двох срібних пам’ятних монет, які разом утворюють символічну фігуру у формі серця. Їх номінал - 10 гривень та 10 злотих.

Загальний тираж набору - до 10 тисяч штук (по п’ять тисяч штук для кожної країни). Половину тиражу монет було виготовлено Банкнотно-монетним двором НБУ, іншу половину - Польським монетним двором (Mennica Polska S.A.). Дизайн монет створив заслужений художник України Володимир Таран.

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Монети введуть в обіг 24 серпня 2023 року, до Дня Незалежності України.

Придбати їх можна буде з 31 серпня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб’юторів (АТ АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ КБ "ПриватБанк").

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"З початку повномасштабного вторгнення польський народ одним із перших підтримав Україну, продемонструвавши гуманізм та щиросердність, солідарність та партнерство. Дякуємо всьому польському народу за неоціненну допомогу, зокрема, за прихисток мільйонів українців, що рятувалися від жахіть війни, - цитує пресслужба НБУ слова голови інституції Андрія Пишного.