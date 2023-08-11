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Новини
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Україна та Польща випустять до Дня Незалежності набір пам’ятних срібних монет. ФОТО

Національний банк України та Національний банк Польщі випустять спільний набір із двох срібних пам’ятних монет "Дружба та братство - найбільше багатство".

Про це повідомили в НБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Набір складається з двох срібних пам’ятних монет, які разом утворюють символічну фігуру у формі серця. Їх номінал - 10 гривень та 10 злотих.

Загальний тираж набору - до 10 тисяч штук (по п’ять тисяч штук для кожної країни). Половину тиражу монет було виготовлено Банкнотно-монетним двором НБУ, іншу половину - Польським монетним двором (Mennica Polska S.A.). Дизайн монет створив заслужений художник України Володимир Таран.

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Україна та Польща випустять до Дня Незалежності набір пам’ятних срібних монет 01

Монети введуть в обіг 24 серпня 2023 року, до Дня Незалежності України.

Придбати їх можна буде з 31 серпня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб’юторів (АТ АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ КБ "ПриватБанк").

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"З початку повномасштабного вторгнення польський народ одним із перших підтримав Україну, продемонструвавши гуманізм та щиросердність, солідарність та партнерство. Дякуємо всьому польському народу за неоціненну допомогу, зокрема, за прихисток мільйонів українців, що рятувалися від жахіть війни, - цитує пресслужба НБУ слова голови інституції Андрія Пишного.

Автор: 

монети (274) НБУ (10355) Польща (8492)


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Топ коментарі
+5
скоро почнеться черговий розрив кацапських пердаків
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11.08.2023 13:13
+5
Супер! І ідея і дизайн.
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11.08.2023 13:15
+4
красиві..., у формі сердець..., ну може не будемо більше сваритись
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11.08.2023 13:08
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красиві..., у формі сердець..., ну може не будемо більше сваритись
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11.08.2023 13:08 Відповісти
Наційанальному банку для повноти комплекту варто було б ще відлити з асфальту пару-трійку монет різних номіналів, - це саме те чого нам не вистачає для перемоги і щоб дістати чорноморський флот та знести останкінську телевежу десь так на рівні ресторану "Сьоме небо" 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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11.08.2023 13:11 Відповісти
скоро почнеться черговий розрив кацапських пердаків
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11.08.2023 13:13 Відповісти
Супер! І ідея і дизайн.
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11.08.2023 13:15 Відповісти
досить вже бавитися в братство,міцна дружба сильніша за братерство,Каїн і Авель вам в приклад
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11.08.2023 13:16 Відповісти
Дякуємо за підтримку Польським народом, Українців, у їх борні проти московської навали!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям !!
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11.08.2023 13:19 Відповісти
Давно так треба було зробити, а не за Волинську різню гризтися.
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11.08.2023 14:12 Відповісти
.Я бы в эту честь выпустил бы 40 ракет по местам дислокации мокшанских на болотах мацковии
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11.08.2023 14:37 Відповісти
А шо ж ти скрєпний такий не залишився у рассеюшке, а втік до пендосів?
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11.08.2023 15:20 Відповісти
Та втекти до расейкі міг і у 1990-му і у 1992-му, коли росія УСІМ бажаючим людям, що виїхали до Америки з паспортами Радянського Союзу, у консульстві в Нью Йорку автоматично видавала російські паспорти. В цей же час Україна такого не робила, бо для неї Америка рахувалась заклятим ворогом. От і звідти ваші "вступи" в НАТО, і як наслідок кровопролитна війна, котра бог зна ще з яким результатом завершиться.
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14.08.2023 21:23 Відповісти
Ще подивись це відео для свого інтелектуального розвитку.
https://youtube.com/shorts/UrkDBxcYquw?feature=share
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14.08.2023 21:53 Відповісти
Оригінально !
Але не будемо забувати про
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11.08.2023 15:51 Відповісти
 
 