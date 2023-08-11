Ворог ударив по цивільному об’єкту на Івано-Франківщині, загинув 8-річний хлопчик, є постраждалі (оновлено). ФОТО

Вранці 11 серпня ворог завдав цинічного удару по Прикарпаттю.

Про це повідомила у телеграм-каналі глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці ворог завдав цинічного удару по Прикарпаттю. Маємо влучання по цивільному об’єкту. Є постраждалі, серед яких дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося. Співчуття рідним!", - зазначила вона.

Очільниця регіону вкотре закликала не ігнорувати сигнали повітряних тривог.

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За даними Офісу генпрокурора, 11 серпня 2023 року близько 10 години російські військові здійснили обстріли аеробалістичними ракетами по інфраструктурі Івано-Франківщини.

Ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми.

"Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик. Дані щодо інших постраждалих наразі уточнюються. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарську споруду", - йдеться у повідомленні.









На місці події працюють відповідні служби та слідчо-оперативна група.

Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Раніше повідомлялося, що в Україні оголошували масштабну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К. Фіксували пуски "Кинджалів" у напрямку Київщини, а згодом і повторні пуски. На Київщині фактів влучань не зафіксовано. Лунали вибухи також у Хмельницькій області.