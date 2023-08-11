УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10866 відвідувачів онлайн
Новини
22 194 67

Ворог ударив по цивільному об’єкту на Івано-Франківщині, загинув 8-річний хлопчик, є постраждалі (оновлено). ФОТО

Вранці 11 серпня ворог завдав цинічного удару по Прикарпаттю.

Про це повідомила у телеграм-каналі глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці ворог завдав цинічного удару по Прикарпаттю. Маємо влучання по цивільному об’єкту. Є постраждалі, серед яких дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося. Співчуття рідним!", - зазначила вона.

Очільниця регіону вкотре закликала не ігнорувати сигнали повітряних тривог. 

Також читайте: Робота ППО на Київщині: влучань не зафіксовано

За даними Офісу генпрокурора, 11 серпня 2023 року близько 10 години російські військові здійснили обстріли аеробалістичними ракетами по інфраструктурі Івано-Франківщини.

Ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми.

"Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик. Дані щодо інших постраждалих наразі уточнюються. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарську споруду", - йдеться у повідомленні.

Ворог ударив по цивільному об’єкту на Івано-Франківщині, загинув 8-річний хлопчик, є постраждалі (оновлено) 01
Ворог ударив по цивільному об’єкту на Івано-Франківщині, загинув 8-річний хлопчик, є постраждалі (оновлено) 02
Ворог ударив по цивільному об’єкту на Івано-Франківщині, загинув 8-річний хлопчик, є постраждалі (оновлено) 03
Ворог ударив по цивільному об’єкту на Івано-Франківщині, загинув 8-річний хлопчик, є постраждалі (оновлено) 04

На місці події працюють відповідні служби та слідчо-оперативна група.

Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Раніше повідомлялося, що в Україні оголошували масштабну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К. Фіксували пуски "Кинджалів" у напрямку Київщини, а згодом і повторні пуски. На Київщині фактів влучань не зафіксовано. Лунали вибухи також у Хмельницькій області.

Автор: 

діти (5063) ракети (4021) жертви (1792) Івано-Франківська область (948)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+34
Сцуки кацапські , горіть у пеклі! Ми до вас ще доберемося!
показати весь коментар
11.08.2023 13:29
+33
У меня есть сомнения в том, что после освобождения всей территории Украины ВСУ нужно останавливаться. Придется дойти до москвы и уничтожить тварей в их логове. Иначе убийства наших детей будут продолжаться много лет.
показати весь коментар
11.08.2023 13:32
+29
Це зроблено виключно заради ІПсО. Вони знають, що "Кинжалом" "Патріот" не пробити, але все одно вистрілили.
Сматрітє, хахли, куєв защіщьон, зєля і всє вори у власті в комфортє да бєзопасності. А на остальних гоєв "патріотов" нє хватаєт, прідьотся дохнуть раді зє-власті, ха-ха!
показати весь коментар
11.08.2023 13:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сцуки кацапські , горіть у пеклі! Ми до вас ще доберемося!
показати весь коментар
11.08.2023 13:29 Відповісти
Задонатьте на "Диких шершнів", полегшає.
А прокльони ваші русню тільки тішать.
показати весь коментар
11.08.2023 13:40 Відповісти
Тихо мовчки не буде, прокльони теж будуть для москалів.
Звикнути до смертей не можу, скільки б не донатила.

Посилання на Шершнів давайте, якщо є)
показати весь коментар
11.08.2023 17:01 Відповісти
Група "Асгард" за день знищила 4 танки за допомогою FPV-дронів "Дикі Шершні", які були профінансовані спільнотою Цензор.НЕТ. ВIДЕО Джерело:
показати весь коментар
11.08.2023 17:04 Відповісти
Існує ЄДИНИЙ СПОСІБ протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі ( гора Кроненберг) виготовляли ракети ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гір, де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.

показати весь коментар
11.08.2023 16:48 Відповісти
Не обязательно строить подземные заводы. Можно и в Польше построить, в Германии. И наших же граждан нанять туда на хорошие зарплаты, предварительно выпустив из страны всех желающих. Но кто же на это пойдет. Лучше молоточки для барабанов и сковородки по 600 тыс. на эти деньги купить.
показати весь коментар
11.08.2023 20:13 Відповісти
Міжнародна ситуація може помінятися. І тоді ці заводи залишаться в чужій державі без доступу українців. Крім того , ракетні технології -це багатовартісні проекти з високим рівнем секретності, який не передбачає доступу до них іноземців.
показати весь коментар
11.08.2023 20:27 Відповісти
Подобное возможно только в случае объявление Германией и Польшей войны Украине. Что крайне маловероятно. Но можно строить заводы и у нас, и там. Только денег на это не выделяют. Не время сейчас ракетные заводы строить. Время для строительства стадионов рядом с фронтом и трасс для биатлона летом.
показати весь коментар
11.08.2023 20:31 Відповісти
Німці за декілька місяців побудували підземний завод в Австрії (Кроненберг) під час війни.
показати весь коментар
11.08.2023 20:42 Відповісти
Є тільки дуже велика різниця між нами і німцями під час другої світової - тоді у них при владі були нацистські фанатики , які розуміли що їм потрібно для ведення війни , а нині у нас - зелені ідіоти , які єдине про що думають , так це як щось собі накрасти .
показати весь коментар
12.08.2023 02:50 Відповісти
Не всі "зелені ідіоти". Треба відрізняти РОЗУМОВО73ПРОЦЕНТНИХ українців від ЗЛОЧИННОГО ЗЕЛЕНОГО ІНТЕРНАЦІОНАЛУ. Останні -чесні Слуги Народу. Просто народ цей- не український.
показати весь коментар
12.08.2023 11:36 Відповісти
Тоді пиши прямим текстом - штірліци - ісаєви ((
показати весь коментар
12.08.2023 21:06 Відповісти
Це зроблено виключно заради ІПсО. Вони знають, що "Кинжалом" "Патріот" не пробити, але все одно вистрілили.
Сматрітє, хахли, куєв защіщьон, зєля і всє вори у власті в комфортє да бєзопасності. А на остальних гоєв "патріотов" нє хватаєт, прідьотся дохнуть раді зє-власті, ха-ха!
показати весь коментар
11.08.2023 13:30 Відповісти
з москалями все зрозуміло, а от іпсо по захисту поца ЗЕ то інша тема....
показати весь коментар
11.08.2023 14:30 Відповісти
Це теж їхня тема. Поляризація суспільства по лінії "Київ - не-Київ". На Цензорі не перший раз бачу суперечки, кому важче.
показати весь коментар
11.08.2023 14:32 Відповісти
"...остальних гоєв..." - ти взмозі пояснити що/хто значить гой?
показати весь коментар
11.08.2023 14:57 Відповісти
Русня в тому числі мусує тему, що зєля - єврей. Гої в поняттях "русского міра" - прості не-євреї, які слугують кормовою базою для "кошерних".
показати весь коментар
11.08.2023 15:16 Відповісти
тепер зрозумів що ви мали на увазі. тепер невеличке роз'яснення стосовно слова "гой"- в перекладі з стародавнього івриту - "народ", біль ніж 550 разів зустрічається у Торі по відношенню до єврейського народу, "гоїм" - це множина - народи, тобто взагалі використовувати слово "гой" стосовно якоїсь однієї людини взагали безглуздо, тому що "гой" перекладається як "народ" будь-який, єврейський в тому числі!
показати весь коментар
11.08.2023 16:52 Відповісти
Це знаю, та в курсивному тексті відтворив пропагандистські кліше русні.
показати весь коментар
11.08.2023 17:08 Відповісти
Обстріли Бурштинської ТЕЦ на Прикарпатті в кінці 2022 року мали цілком реальну ціль, не психологічну. Далі приліт "Кинжала" по підземному артилерійському складі теж на Прикарпатті, координати якого були відомі ще з часів совка - це також матеріальна ціль. У рашистів, на жаль, є своя людожерська, негуманоїдна логіка, і свою мету вони вміють досягати. Якби хотіли більше жертв серед цивільного населення, обрали б ціллю райцентр, подолати ППО якого простіше, ніж Ів.-Франківська. Якщо вони хочуть чинити терор та психологічний вплив - використовують відносно недорогі "шахеди" (травневі атаки Києва цими БПЛА протягом тижня поспіль, щоночі - яскравий приклад цього, щоб залякати жителів столиці і виснажити мешканців через недосипання). Тому "Кинжал" по передмістю Франика - це щось інше.
показати весь коментар
11.08.2023 20:52 Відповісти
Значить, не чітко висловився. Мав на увазі ракету по Києву. Русня знає, що однц "Петріот" зіб'є напевно, але запустили. Щоб показати: У Києві збивають все, натомість інші мають помирати, тому що Київ "Петріотами" не поділиться. Має викликати ненависть іншої частини України по відношенню до столиці.
показати весь коментар
12.08.2023 08:41 Відповісти
чому народ такий безпечний? другий рік війни ... гадають що саме їх це не торкнеться, мабуть..
показати весь коментар
11.08.2023 13:31 Відповісти
Видно ж що це приватний будинок десь в селі чи малому місті. Там ніхто не ховається під час повітряної тривоги бо по-перше немає де, а по-друге шанс що прилетить близький до шансу що вкусить змія.
показати весь коментар
11.08.2023 13:48 Відповісти
Там у стодолі 5 Абрамсів стояли.
показати весь коментар
11.08.2023 14:55 Відповісти
Якраз в тому селі і інших обов*язково повинні ховатись.
показати весь коментар
11.08.2023 15:56 Відповісти
а що Ти як народ,не кажу про "мудрий нарід" котрий обрав для себе "зе зрадника" можеш конкретно зробити.щобТебе не торкнулося???придбати персолалий "петріот" чи збудувати протиракетне укриття на своїй присадибній ділянці, або городі???
показати весь коментар
11.08.2023 14:26 Відповісти
Хто в селі оголошує тривогу?
показати весь коментар
11.08.2023 15:21 Відповісти
Мобільний додаток на смартфоні. Для функціонування не потребує швидкісного 4G покриття, додстатньо старого доброго 2G (EDGE/GPRS).
показати весь коментар
11.08.2023 20:55 Відповісти
У всіх є смартфони?
У мене є. Стоїть прога. Включалась за весь час війни 3-4 рази, і все. Сам по собі сповіщення вимикається. От як почую сирену, вмикаю прогу, показує тривогу.
показати весь коментар
11.08.2023 21:41 Відповісти
Звук у програмі ввімкни , буде тобі щастя , бо ти щось не в тему про це оповіщення ляпнув , там сирена виє так , що твоїх сусідів посеред ночі збудить
показати весь коментар
12.08.2023 02:56 Відповісти
А у кого його зараз немає ? Бомжі вже смартфонами милостиню збирають (( Звісно якщо для тебе смартфон - це тільки айфон цьогорічний , то не у всіх дійсно є .
показати весь коментар
12.08.2023 02:58 Відповісти
Давно в селі ,мабуть,не був?Та й взагалі був?Бюджет на сім'ю з 2-ма дітьми 15000 це норм.
показати весь коментар
12.08.2023 08:25 Відповісти
Я в селі усе життя прожив , і не помер щодо бюджету у 15000 на сім'ю з дітьми - тут варіантів два :
Перший - живучи в селі тільки ледар не зможе заробити більше .
Другий - хто примушував робити дітей , коли не можеш їх забезпечити , бо так розумію що ті 15000 то якраз виплати держави на тих двох дітей, за які і живеш ? ((
показати весь коментар
12.08.2023 09:42 Відповісти
Ти все своє нікчемне життя прожив на селі,та ні про село,ні про селян нічого не знаєш. Худобі хвости крутив,неуче?
показати весь коментар
12.08.2023 09:58 Відповісти
Міньєтчиця , ти щось мені хотіла сказати ? Ти про худобу знаєш лише те , що тебе , недогойдану , бугаї після літри самогону раком тр@хали десь під кущами , але то не та худоба у якої хвости крутять , а та , у якої ти "хвости " смокчеш , ідіотка .
показати весь коментар
12.08.2023 20:50 Відповісти
А ви гадаєте в селах чути сигнал тривоги? Гадаєте у селах є сирени?
У самому Франківську у деяких районах щоб почути ту сирену треба вийти на вулицю.
показати весь коментар
11.08.2023 21:38 Відповісти
У меня есть сомнения в том, что после освобождения всей территории Украины ВСУ нужно останавливаться. Придется дойти до москвы и уничтожить тварей в их логове. Иначе убийства наших детей будут продолжаться много лет.
показати весь коментар
11.08.2023 13:32 Відповісти
але для цього потрібен весь спектр зброї, і дохріна
показати весь коментар
11.08.2023 13:39 Відповісти
Скорее всего будет как с Херсоном - они ушли, но город обстреливается...
показати весь коментар
11.08.2023 14:01 Відповісти
Обстрілюється не тільки "гдє ушлі" , а і там "гдє нє пріходілі " ; тож поки по крисах у параші не почне летіти адекватна відповідь -" скорєє будєт" так як є сьогодні .
показати весь коментар
12.08.2023 03:01 Відповісти
треба зробити так, щоб вони самі себе повбивали...
показати весь коментар
11.08.2023 13:42 Відповісти
Можна, але дуже складно.
показати весь коментар
11.08.2023 13:47 Відповісти
треба фінансувати і підтримувати сепаратистські настрої на параші, навчати їх диверсійній роботі, озброювати і все тоді вийде.
показати весь коментар
11.08.2023 14:15 Відповісти
Спосіб, у який це можна зробити, далеко не такий простий, як ви тут пишете. Він точно не простіший, ніж задача звільнення всіх окупованих територій України.
показати весь коментар
11.08.2023 14:34 Відповісти
не з цим президентом, а спосіб якраз простіший хоча б тому, що не наші хлопці будуть гинути.
показати весь коментар
11.08.2023 14:37 Відповісти
Ви думаєте, що русня така тупа, що буде гинути на підвалах фсб?
Навіть у нас при купі русофілів та ресурсах москви не вдалось розпочати громадянську війну чи зробити якийсь путч. А ви хочете це нашими силами на території росії влаштувати.
показати весь коментар
11.08.2023 14:41 Відповісти
Воюєте? чи так диванний воїн який інших відправляє наступати без необхідного озброєння і з командирами які "мягко кажучи" недостатньо мають навики управління підрозділами?
показати весь коментар
11.08.2023 13:45 Відповісти
В кожній родині вже якщо не рідний, то двоюрідний брат/кум/син воює чи в частинах.
І по недавньому опитуванню в 95% українців вже є знайомі, які загинули чи поранені. Також половина допомагають, волонтерять, чи хоча б донатять, щоб не загнулась армія. Так, є процентів 20, які нічого не роблять. Або не хочуть, або ждуни "узкого міра", або прото мудаки, які ******* красти (є таких пару процентів в кожній країні). Під час і після війни це все дуже гарно вспливе, і вони будуть часто отримувати по морді.
показати весь коментар
11.08.2023 13:56 Відповісти
Ага, воює, а як же! Це, я впевнений, з тих, хто бігає від воєнкомів
показати весь коментар
11.08.2023 14:36 Відповісти
Из окопа пишешь? Или просто пытаешься дискредитировать саму идею, что нужно стремиться уничтожить мордор любым путем? Уверенность в том, чего не знаешь на 100% - признак шизофрении. И перед тобой отчитываться, чем я занимаюсь точно не буду, а кому нужно - и так знают.
показати весь коментар
11.08.2023 16:09 Відповісти
Достали уже такие как ты, шапкозакидатели. Нам, хотя бы, выкурить кацапов со своей земли, а вояки, типа тебя, уже и до Владивостока дошли, стратеги диванные
показати весь коментар
11.08.2023 20:14 Відповісти
Без зрадників так.
показати весь коментар
11.08.2023 13:54 Відповісти
для цього потрібно багато ракет. А я поки що бачу тільки багато приватних безпілотників.
показати весь коментар
11.08.2023 13:57 Відповісти
для цього потрібно прибрати головних зрадників, що засіли в ОПі і КМУ та і ВР теж ними окупована
показати весь коментар
11.08.2023 14:25 Відповісти
цивільний об,єкт - звичайне, людське обійстя.
показати весь коментар
11.08.2023 14:11 Відповісти
Кацапи полюють за носіями ракет, били по аеродрому а попали в село, ППО прикриває Київ, а не військові об'єкти...
показати весь коментар
11.08.2023 14:21 Відповісти
Почему бы Гуглу и Яндексу при не публиковать каждый день имена и фото убитых украинцев на главной странице? Пусть весь мир содрагнется и поймет что россия это фашисты.
показати весь коментар
11.08.2023 15:28 Відповісти
Ага, особенно Яндекс - прямо кинулись волосы назад.
показати весь коментар
11.08.2023 16:03 Відповісти
Боюсь, цей "весь світ" не надто переймається смертями українців. Виринаючі фото вбитих дітей для них дуже швидко стануть аналогією надокучливих вікон зі сповіщенням про те, що сайт використовує куки. Умільці-програмцсти навіть розроблять аддони для браузерів, які блокуватимуть чи згортатимуть ці вікна з жахливими фото вбитих цивільних. Як показує практика інспірованих ляльководами фейсбуків-твіттерів "шкандалів" із зірками, блогерами-мільйонниками та вншими ілонами масками ,активне обговорення і репости хайпових дописів циркулюють соцмережею близько тижня -двох. Далі все затихає, бо суспільство втомлюється, хоче котиків-собачок собі в стрічку та й далі спокійно мірятися довжиною гелевих нігтів та повногубістю.
показати весь коментар
11.08.2023 21:06 Відповісти
ракета за 25 лямів баксів влучила у просту хату...
показати весь коментар
11.08.2023 15:55 Відповісти
Буває що краще так,а не...
показати весь коментар
11.08.2023 16:00 Відповісти
Блін, я повернулася з-за кордону з сином. Думала лишитися вдома, але після Запоріжжя, Франика я не знаю що робити.. Здохніть кацапи, всі здохніть.
показати весь коментар
11.08.2023 15:57 Відповісти
Моя знайома теж якраз повернулася з Німеччини з неповнолітньою донькою. Послухала ці повітряні тривоги, надивилася на фото вщент розбитих рашистами багатоповерхівок - і запанікувала.
показати весь коментар
11.08.2023 21:10 Відповісти
А як же тим хто не має можливості за кордон, дОхнути тут?
показати весь коментар
11.08.2023 21:46 Відповісти
За десять років війни не здох (ла ) ? То чого тоді шумиш ? Якщо на роду написано померти від сифілісу - не утопишся (( Крім того , вічно жити не будеш , вважай , що можеш невдало посковзнутися і головою об камінь , а таке навіть за океаном може статися ((
показати весь коментар
12.08.2023 03:09 Відповісти
 
 