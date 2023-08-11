Ворог ударив по цивільному об’єкту на Івано-Франківщині, загинув 8-річний хлопчик, є постраждалі (оновлено). ФОТО
Вранці 11 серпня ворог завдав цинічного удару по Прикарпаттю.
Про це повідомила у телеграм-каналі глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці ворог завдав цинічного удару по Прикарпаттю. Маємо влучання по цивільному об’єкту. Є постраждалі, серед яких дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося. Співчуття рідним!", - зазначила вона.
Очільниця регіону вкотре закликала не ігнорувати сигнали повітряних тривог.
За даними Офісу генпрокурора, 11 серпня 2023 року близько 10 години російські військові здійснили обстріли аеробалістичними ракетами по інфраструктурі Івано-Франківщини.
Ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми.
"Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик. Дані щодо інших постраждалих наразі уточнюються. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарську споруду", - йдеться у повідомленні.
На місці події працюють відповідні служби та слідчо-оперативна група.
Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Івано-Франківській області.
Раніше повідомлялося, що в Україні оголошували масштабну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К. Фіксували пуски "Кинджалів" у напрямку Київщини, а згодом і повторні пуски. На Київщині фактів влучань не зафіксовано. Лунали вибухи також у Хмельницькій області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А прокльони ваші русню тільки тішать.
Звикнути до смертей не можу, скільки б не донатила.
Посилання на Шершнів давайте, якщо є)
Сматрітє, хахли, куєв защіщьон, зєля і всє вори у власті в комфортє да бєзопасності. А на остальних гоєв "патріотов" нє хватаєт, прідьотся дохнуть раді зє-власті, ха-ха!
У мене є. Стоїть прога. Включалась за весь час війни 3-4 рази, і все. Сам по собі сповіщення вимикається. От як почую сирену, вмикаю прогу, показує тривогу.
Перший - живучи в селі тільки ледар не зможе заробити більше .
Другий - хто примушував робити дітей , коли не можеш їх забезпечити , бо так розумію що ті 15000 то якраз виплати держави на тих двох дітей, за які і живеш ? ((
У самому Франківську у деяких районах щоб почути ту сирену треба вийти на вулицю.
Навіть у нас при купі русофілів та ресурсах москви не вдалось розпочати громадянську війну чи зробити якийсь путч. А ви хочете це нашими силами на території росії влаштувати.
І по недавньому опитуванню в 95% українців вже є знайомі, які загинули чи поранені. Також половина допомагають, волонтерять, чи хоча б донатять, щоб не загнулась армія. Так, є процентів 20, які нічого не роблять. Або не хочуть, або ждуни "узкого міра", або прото мудаки, які ******* красти (є таких пару процентів в кожній країні). Під час і після війни це все дуже гарно вспливе, і вони будуть часто отримувати по морді.