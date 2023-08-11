У Бундестазі закликають Шольца передати Україні далекобійні ракети Taurus: Вони потрібні терміново
Депутати Бундестагу закликають уряд ФРН надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus якнайшвидше.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише ntv.
Депутат ХДС Родеріх Кізеветтер заявив: "Зараз, коли дискусія про Taurus розпочалася і ще триває, Росія йде на подальшу ескалацію, ... якщо ми дійсно хочемо зупинити цю ескалацію з боку РФ, ми повинні використовувати все, що стоїть на шляху розширення війни".
При цьому він назвав "фальшивим" аргумент, який часто висувають проти поставок, що це буцімто може призвести до ескалації війни, адже, наголосив він, ескалює конфлікт саме Росія.
Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн заявила, что ракети Taurus "терміново потрібні Україні". На її думку, це "відповідає міжнародному праву, адже якщо Україна знає, звідки її атакують, то може наносити превентивні удари, щоб зупинити атаки (по ній)".
"Я думаю, що проблема знову в канцелярії канцлера (Шольца), де намагаються не допустити, щоб це питання вийшло на поверхню", - підсумувала вона.
Водночас співголова партії Шольца Саскія Ескен зізналась, що у її партії "ніколи не було червоних ліній в жодній дискусії про постачання озброєнь", але, зазначила вона, Німеччина "тісно координує свої дії з союзниками".
Раніше видання Bild повідомляло, що уряд Німеччини не хоче передавати Україні далекобійні ракети Taurus через побоювання, що Київ битиме ними по території РФ.
Потім ЗМІ повідомили, що Берлін невдовзі може оголосити про постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus
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Мабуть, пан Шольц зараз був би у формі якогось рейхсфюрера, а вся європа "зигувала" на парадах.
А так вони допомагатимуть стілько-кілько треба буде.. Скільки вас там українців залишилося?. Небагато ж.. Не ескалуйте, а штурмуйте, міни збоку обходьте..
А у нас вже 10-й рік йде війна, півтора року повномасштабного вторгнення та щоденних бомбардувань по всій території країни.
Яка ще "ескалація"?
"У Конгресі закликали", "група сенаторів закликали", "депутати Бундестагу закликали".
Скільки конкретно депутатів підтримали передачу? У Бундестазі кількасот депутатів, якщо навіть кілька десятків закликають - це дуже мало. Те саме стосується Конгресу, Сенату.
Люди! Коли читаєте, що десь "депутати" закликали чи "у Бундестазі, Конгресі" і де завгодно щось вимагають у Шольца, Макрона, Сунака, Байдена, Дуди, Мелоні - завжди перевіряйте кількість тих, хто закликає чи просить, щоб не обманювати самих себе і не створювати хибну картину подій.
А то читаєте таке і думаєте, ніби більшість щось вирішила - та нічого подібного.
А ракети передадуть все одно. Не так швидко, як хочеться, але набагато швидше, аніж влада Єрмака завершить розробку, згорнуту ним же. Народу не потрібні були ракети, інакше не обрали б Зеленського з його "війна вигідна баризі, надо просто пєрєстать стрілять".
ескалатори ви недороблені)
Українці дуже терплячі, але краще не затягувати!!
Дякуємо за Вашу допомогу та розуміння!!
Слава Україні!!
А якщо хочете без цих домовленостей обмежити дальність чи ще щось,то не бачу великої різниці для ФРН залетить та ракета на 200км.,чи 500км. на рашу.
А от те,що після втручаня у наведеня вона замість мосту влучить у житлову забудову - звинуватять виробника!