У Бундестазі закликають Шольца передати Україні далекобійні ракети Taurus: Вони потрібні терміново

Депутати Бундестагу закликають уряд ФРН надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus якнайшвидше.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише ntv.

Депутат ХДС Родеріх Кізеветтер заявив: "Зараз, коли дискусія про Taurus розпочалася і ще триває, Росія йде на подальшу ескалацію, ... якщо ми дійсно хочемо зупинити цю ескалацію з боку РФ, ми повинні використовувати все, що стоїть на шляху розширення війни".

При цьому він назвав "фальшивим" аргумент, який часто висувають проти поставок, що це буцімто може призвести до ескалації війни, адже, наголосив він, ескалює конфлікт саме Росія.

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Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн заявила, что ракети Taurus "терміново потрібні Україні". На її думку, це "відповідає міжнародному праву, адже якщо Україна знає, звідки її атакують, то може наносити превентивні удари, щоб зупинити атаки (по ній)".

"Я думаю, що проблема знову в канцелярії канцлера (Шольца), де намагаються не допустити, щоб це питання вийшло на поверхню", - підсумувала вона.

Водночас співголова партії Шольца Саскія Ескен зізналась, що у її партії "ніколи не було червоних ліній в жодній дискусії про постачання озброєнь", але, зазначила вона, Німеччина "тісно координує свої дії з союзниками".

Раніше видання Bild повідомляло, що уряд Німеччини не хоче передавати Україні далекобійні ракети Taurus через побоювання, що Київ битиме ними по території РФ.

Потім ЗМІ повідомили, що Берлін невдовзі може оголосити про постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus

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