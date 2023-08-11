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Новини Окуповані території
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Лукашенко заявив, що продовжить вивозити дітей з України до Білорусі за "фінансової підтримки" Росії

лукашенко,депортація

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що продовжить вивозити дітей з Донбасу до Білорусі, нібито через домовленості та фінансову підтримку Путіна.

Про це пише його пресслужба і Белта з посиланням на заяви Лукашенка під час "спілкування з працівниками" в аеропорту Мінська, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляє Белта, Лукашенко сказав, що "планував і планує" займатися так званим "оздоровленням" українських дітей з Донбасу в Білорусі.

"І те, що західники намагаються порушити, мало не до кримінальної відповідальності привести, це смішно. Ми домовилися з Путіним, що будемо з союзного бюджету фінансувати ці поїздки", - заявив Лукашенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія має повернути українських дітей, - Держдепартамент США

Нагадаємо, у липні білоруські опозиційні ЗМІ повідомили, що очільник Червоного Хреста Білорусі Дмитро Шевцов поїхав на окуповані території та в ефірі білоруського держтелебачення зізнався, що ЧХ країни "вивозить і буде вивозити" дітей з окупованих територій України. До цього, під час попередньої поїздки туди, як стверджують білоруські ЗМІ, його помітили у камуфляжі із літерою "z".

Міжнародний Червоний Хрест почав розслідування після останньої поїздки голови білоруського ЧХ Дмитра Шевцова на окуповані території України, під час якої він зізнався у викраденні українських дітей та вивезенні їх до Білорусі.

Також уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова заявила, що росіяни з початку повномасштабної війни депортували понад 700 тисяч дітей з України на територію Росії. 288 дітей з території Донецької області були віддані в Росії в прийомні сімʼї.

Читайте також: Росіяни викрадають дітей, щоб винищити під корінь наступне покоління захисників України, - посол Британії Сіммонс

Автор: 

Білорусь (7927) депортація (723) діти (5063) Лукашенко Олександр (2653)


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Топ коментарі
+12
сядет за кинднепинг коля сын киниднепера -пятно несмываемое теперь
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11.08.2023 13:58
+9
#уйло №2
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11.08.2023 14:01
+5
Воно тобі, ****, боком вилізе! А як не тобі, так колюнчику твоєму недоробленому.
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11.08.2023 14:06
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сядет за кинднепинг коля сын киниднепера -пятно несмываемое теперь
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11.08.2023 13:58 Відповісти
#уйло №2
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11.08.2023 14:01 Відповісти
вообще-то это повод сжечь все мазы и остальные калии.
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11.08.2023 14:02 Відповісти
київські бариги вам інших навезуть
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11.08.2023 14:13 Відповісти
Воно тобі, ****, боком вилізе! А як не тобі, так колюнчику твоєму недоробленому.
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11.08.2023 14:06 Відповісти
Ще плюс десяток років до пожиттєвого. Якщо доживе до трибуналу.
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11.08.2023 14:08 Відповісти
--а що,на то, білоруси?
--ждут.
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11.08.2023 14:08 Відповісти
вагінери також під цю програму попали, да лука ....
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11.08.2023 14:10 Відповісти
Готовий профінансувати вартість каната на якому тебе повісять.
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11.08.2023 14:15 Відповісти
та виписуйте вже ордер і пюреру.
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11.08.2023 14:20 Відповісти
Не все так просто, ці дії підло задумані для віддалених дій і наслідків. А що, якщо ці 700000 дітей після належного виховання кинуться відвойовувати свою родіну??

Не вірю щоб в лугондоні можна було назбирати 700000 дітей?!
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11.08.2023 14:43 Відповісти
Ти злочинець і місце твоє разом з твоїм господарем гаагський трибунал.
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11.08.2023 15:15 Відповісти
Дуже хоче картопляний жити в одній камері з Х@йлом. Та ще щоб чувіха з погонялом Львова-Белова була поблизу.
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11.08.2023 15:20 Відповісти
Ну так ордер на арешт цього покидька і почати блокувати всі будь які напрямки Білорусі, економічно-фінансові ,в розшук всіх причетних.
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11.08.2023 16:29 Відповісти
 
 