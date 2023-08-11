Лукашенко заявив, що продовжить вивозити дітей з України до Білорусі за "фінансової підтримки" Росії

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що продовжить вивозити дітей з Донбасу до Білорусі, нібито через домовленості та фінансову підтримку Путіна.

Про це пише його пресслужба і Белта з посиланням на заяви Лукашенка під час "спілкування з працівниками" в аеропорту Мінська, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляє Белта, Лукашенко сказав, що "планував і планує" займатися так званим "оздоровленням" українських дітей з Донбасу в Білорусі.

"І те, що західники намагаються порушити, мало не до кримінальної відповідальності привести, це смішно. Ми домовилися з Путіним, що будемо з союзного бюджету фінансувати ці поїздки", - заявив Лукашенко.

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Нагадаємо, у липні білоруські опозиційні ЗМІ повідомили, що очільник Червоного Хреста Білорусі Дмитро Шевцов поїхав на окуповані території та в ефірі білоруського держтелебачення зізнався, що ЧХ країни "вивозить і буде вивозити" дітей з окупованих територій України. До цього, під час попередньої поїздки туди, як стверджують білоруські ЗМІ, його помітили у камуфляжі із літерою "z".

Міжнародний Червоний Хрест почав розслідування після останньої поїздки голови білоруського ЧХ Дмитра Шевцова на окуповані території України, під час якої він зізнався у викраденні українських дітей та вивезенні їх до Білорусі.

Також уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова заявила, що росіяни з початку повномасштабної війни депортували понад 700 тисяч дітей з України на територію Росії. 288 дітей з території Донецької області були віддані в Росії в прийомні сімʼї.

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