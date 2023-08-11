За програмою "єВідновлення" погодили 6 376 заяв на виплати за пошкоджене житло, - "слуга народу" Шуляк

У межах державної програми "єВідновлення" вже погоджено на виплату 6 376 заяви власників пошкодженого внаслідок війни житла.

Про це заявила голова СН, голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Станом на 10 серпня маємо вже 6 376 погоджених заяв. Це загальна сума коштів, які затверджені місцевою владою, передані на виплату, оброблені банком та зараховані на рахунки заявників. Наразі очікують опрацювання 8 370 заяв, нараховано компенсацію - 4 121. Загалом у нас подано 36 102 заяв від людей. Також створені і працюють 523 комісії, які обстежують та ухвалюють рішення щодо виплати компенсації", - розповіла вона.

Також вже подано майже пів мільйона інформаційних повідомлень в "Дії" - 493 750.

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За словами Шуляк, переважно заяви на компенсацію стосуються квартир (52,6%) та приватних будинків (47%). Найбільше заяв надходить з Харківської (13 043), Київської (7 443) та Миколаївської (2 720) областей.

Також в Україні вже запустили механізм компенсації за знищене внаслідок збройної агресії РФ житло. Це другий етап державної програми із забезпечення громадян житлом. Подати заяви можна через застосунок "Дія".

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Нагадаємо, з 10 травня 2023 року в Україні стартувала програма "єВідновлення", у рамках якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. З 15 серпня програма виплати компенсацій поширюватиметься на власників зруйнованого житла.