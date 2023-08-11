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Новини Війна
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Вранці рашисти випустили 4 "Кинджали" по Україні, сили ППО збили одну ракету на Київщині

кинжал,кинджал

Російські загарбники вранці випустили 4 аеробалістичні ракети "Кинджал" по території України. Сили ППО збили одну повітряну ціль.

Про це повідомило Командування Повітряних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, близько 10.00 противник здійснив пуски 4-х аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К. Пуски здійснювались з повітряного простору Тульської та Липецької областей рф.

Ракети заходили в повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи на південний-захід у район аеродрому Коломия Івано-Франківської області", - йдеться в повідомленні.

Один "Кинджал" вдалося знищити в межах Київської області. Решта вдарили неподалік аеродрому. Уражено об’єкти цивільної інфраструктури, є влучання однієї з ракет у житловий сектор.

"За даними Івано-Франківської ОВА внаслідок ракетного удару російських терористів загинула дитина, є травмовані", - додали у Повітряних силах.

Також читайте: Росіяни атакували Київ "Кинджалами", їх збили сили ППО, - КМВА

Автор: 

обстріл (28378) Повітряні сили (2623)


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Топ коментарі
+25
То за що тоді сидить Червінський?
Риторичне запитання
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11.08.2023 14:36
+17
Діти гинуть, а одне старе божевільне полудохле падло коптить повітря в бункері. Де та справедливість?
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11.08.2023 14:26
+13
А навіщо було розповідати, що наші літаки щодня змінюють аеродроми, от тепер і летят кинджали туди
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11.08.2023 14:22
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От вам і F-16... Ми ж не зможемо захистити ті аеродроми на яких вони будуть базуватися. Чи зможем?
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11.08.2023 14:21 Відповісти
ви теж думаєте, що вони будуть базуватися саме там?
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11.08.2023 14:23 Відповісти
Ні. Але координати всіх українських аеродромів давно відомі рашистам і вони будуть руйнувати їх один за одним. Це ж так логічно.
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11.08.2023 14:27 Відповісти
То за що тоді сидить Червінський?
Риторичне запитання
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11.08.2023 14:36 Відповісти
"То за що тоді сидить Червінський?"

За це - https://youtu.be/ZVF-GQOah00 Ексклюзивне інтерв'ю розвідника Романа Червінського
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11.08.2023 14:42 Відповісти
вони їх руйнують з минулого року та вдарили по ним всім в перші часи війни, не знаю, чи збереглись всі літаки, як нам говорять, чи частину таки розбили...
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11.08.2023 15:30 Відповісти
Так ті аеродроми будувалися ще за совітів ,тому рашисти знають їхні координати .
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11.08.2023 18:22 Відповісти
Жуляни, Гостомель, Бориспіль ?
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11.08.2023 14:30 Відповісти
Остальные ударили недалеко от аэродрома.
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11.08.2023 14:30 Відповісти
Ну, звичайно...
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11.08.2023 15:14 Відповісти
..ну,.... якщо вже F-16 не здатні захистити самі себе, маючи радари і зброю кращі за узьке літаюче гівно, то в нас для ЦЬОГО вже є своє старе "совєцьке літаюче лайно"
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11.08.2023 14:36 Відповісти
Самі себе вони зможуть захистити, але... Я, як діванний воїн, не уявляю скільки часу потрібно "кінджалу" щоб долетіти з рашки до будь якого аеродрому, на якому можуть базуватися наші літаки, а скільки потрібно буде часу, щоб підняти у повітря всі літаки з того аеродрому.
А ще, я не впевнений, що всі ті наші аеродроми обладнані капонірами на кшталт таких.

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11.08.2023 14:54 Відповісти
Так і є,правда в даному випадку частково.
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11.08.2023 16:31 Відповісти
А навіщо було розповідати, що наші літаки щодня змінюють аеродроми, от тепер і летят кинджали туди
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11.08.2023 14:22 Відповісти
ішчітє пірісілєнцэв в Коломиї!!!!
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11.08.2023 14:31 Відповісти
не що дня а два раза на день
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11.08.2023 14:35 Відповісти
Діти гинуть, а одне старе божевільне полудохле падло коптить повітря в бункері. Де та справедливість?
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11.08.2023 14:26 Відповісти
Справедливості немає. Як і бога. Нажаль.
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11.08.2023 14:29 Відповісти
Бог есть на небе , но в Немытой правит дьявол
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11.08.2023 14:31 Відповісти
Хтось каже що бог є.
Хтось каже, що бога немає.
Але засуджують чомусь лише других, хоча у перших немає і ніколи не було ніяких доказів
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11.08.2023 14:39 Відповісти
У меня есть , надо быть наблюдательным
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11.08.2023 14:43 Відповісти
Якщо вдивлятися в контури хмаринок, то ще й не таке можна побачити! )))
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11.08.2023 15:11 Відповісти
Бог є, покайся, дотримуйся 10 заповідей і буде тобі щастя
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11.08.2023 14:55 Відповісти
Я дотримувався, майже всіх, але щастя навкруги (навіть не для себе) так і не побачив. Можливо тому, що більш як десять років як перестав бухать? Але якщо він таки є, то чому не карає москалів за те що вони творять в Україні? Чи це нам кара за те, що в 1991-му році вибрали Кравчука, а в 2019-му Зеленського? )))
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11.08.2023 15:17 Відповісти
God's Will is done in many ways
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11.08.2023 15:27 Відповісти
Зеленський на кварталах насміхався з Ноя і Мойсея, а значить і над Божим Законом. А нарід ржав і потому вибрав щей президентом. То що ти хочеш тепер?
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11.08.2023 15:39 Відповісти
Зеленський насміхався над Біблією і нарід ржав. А ти кажеш справедливості немає.
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11.08.2023 15:47 Відповісти
То чому ж боженька покарав не зеленського, а тих, хто не ржав, а попереджав?
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11.08.2023 16:34 Відповісти
а хто вибрав зеленського, виростив олігархів і корупцію?
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11.08.2023 20:43 Відповісти
пока руские не ударят по кому-то.кроме Украины так и будут выражать озабоченность.
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11.08.2023 14:29 Відповісти
пока українці не знищуть мавзолей антихриста ,до тих пір буде війна.
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11.08.2023 14:33 Відповісти
І то не факт, що буде гідна відповідь.
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11.08.2023 14:56 Відповісти
Президент США Джо Байден назвал Китай "бомбой замедленного действия" из-за его экономических проблем и сказал, что страна находится в беде из-за слабого роста.
"Это не хорошо, потому что, когда плохие люди имеют проблемы, они делают плохие вещи", - сказал также Байден.
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11.08.2023 14:33 Відповісти
какой Бидон МудрОй
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11.08.2023 14:34 Відповісти
дураки не становятся президентами США.
только Украины. с ее мудрым наридом.
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11.08.2023 14:44 Відповісти
Ехххх, а були сподівання, що 2, судячи зі звуків на Київщині.
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11.08.2023 14:34 Відповісти
Я тоже два вылета ПВО слышал в Киеве
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11.08.2023 14:39 Відповісти
звуков вылетов было гораздо больше чем 2.
и не факт что работали Патриоты. По звуку вылетов похоже что Ирисы.
а вот что до попаданий - тут не скажу. не понял.
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11.08.2023 14:45 Відповісти
Везёт вам. А у меня слуховой дальтонизм, и поэтому я не могу отличить фиолетовые вылеты ирисов от синих вылетов пэтриотов.
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11.08.2023 14:53 Відповісти
Я слышал два вылета, и через пару секунд два взрыва. Ну может это были взрывы от звукового барьера, хз.
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11.08.2023 15:00 Відповісти
если упали недалеко от аэродрома значит там их сбили
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11.08.2023 14:47 Відповісти
Якби збили, то про це вже, в "марахвоні" розповідала б Малярша, а так... Це може означати, що їхня точність недостатня чи введені координати цілі були трохи хибними. Зараз їх підкорегують ("добрі люди") і наступного разу вони будуть точнішими.
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11.08.2023 15:03 Відповісти
наступного разу по москве подкоректуют
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11.08.2023 15:13 Відповісти
Ага, неподалік. Це як взагалі? Це як "частковий успіх"?
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11.08.2023 15:17 Відповісти
не за баром , а неподалiк
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11.08.2023 15:19 Відповісти
Залетіли з півночі, значить з бульбостану, але наші знову не хочуть зробити пред'яву лукашеску. Пох звідки їх вистрілили, цим нехай бульбаші опікуються і несуть відповідальність, якщо ракети залетіли в Україну з їхньої території.
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11.08.2023 15:06 Відповісти
https://t.me/hyevuy_dnepr/57811 😁 Вибух безпілотника в москві транслювали в прямому ефірі
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11.08.2023 15:17 Відповісти
Вони не просто так луплять по тому аєродрому який день.Скоріше за все шукають або бачили цікаві іграшки які прилетіли до нас.
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11.08.2023 16:27 Відповісти
В 1й день,а це другий раз і зовсім по другій причині.
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11.08.2023 16:43 Відповісти
 
 