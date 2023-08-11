Вранці рашисти випустили 4 "Кинджали" по Україні, сили ППО збили одну ракету на Київщині
Російські загарбники вранці випустили 4 аеробалістичні ракети "Кинджал" по території України. Сили ППО збили одну повітряну ціль.
Про це повідомило Командування Повітряних сил, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, близько 10.00 противник здійснив пуски 4-х аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К. Пуски здійснювались з повітряного простору Тульської та Липецької областей рф.
Ракети заходили в повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи на південний-захід у район аеродрому Коломия Івано-Франківської області", - йдеться в повідомленні.
Один "Кинджал" вдалося знищити в межах Київської області. Решта вдарили неподалік аеродрому. Уражено об’єкти цивільної інфраструктури, є влучання однієї з ракет у житловий сектор.
"За даними Івано-Франківської ОВА внаслідок ракетного удару російських терористів загинула дитина, є травмовані", - додали у Повітряних силах.
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Риторичне запитання
За це - https://youtu.be/ZVF-GQOah00 Ексклюзивне інтерв'ю розвідника Романа Червінського
А ще, я не впевнений, що всі ті наші аеродроми обладнані капонірами на кшталт таких.
Хтось каже, що бога немає.
Але засуджують чомусь лише других, хоча у перших немає і ніколи не було ніяких доказів
"Это не хорошо, потому что, когда плохие люди имеют проблемы, они делают плохие вещи", - сказал также Байден.
только Украины. с ее мудрым наридом.
и не факт что работали Патриоты. По звуку вылетов похоже что Ирисы.
а вот что до попаданий - тут не скажу. не понял.