Вранці рашисти випустили 4 "Кинджали" по Україні, сили ППО збили одну ракету на Київщині

Російські загарбники вранці випустили 4 аеробалістичні ракети "Кинджал" по території України. Сили ППО збили одну повітряну ціль.

Про це повідомило Командування Повітряних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, близько 10.00 противник здійснив пуски 4-х аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К. Пуски здійснювались з повітряного простору Тульської та Липецької областей рф.



Ракети заходили в повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи на південний-захід у район аеродрому Коломия Івано-Франківської області", - йдеться в повідомленні.

Один "Кинджал" вдалося знищити в межах Київської області. Решта вдарили неподалік аеродрому. Уражено об’єкти цивільної інфраструктури, є влучання однієї з ракет у житловий сектор.

"За даними Івано-Франківської ОВА внаслідок ракетного удару російських терористів загинула дитина, є травмовані", - додали у Повітряних силах.

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