УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10782 відвідувача онлайн
Новини
2 172 13

Суд Грузії оштрафував українку Чобанян, яка брала участь в акції протесту в Батумі проти лайнера з РФ, - ЗМІ

марина,чобанян,батумі

Суд міста Батумі 11 серпня оштрафував на 28 300 гривень громадянку України Марину Чобанян за "непокору поліції" під час акції протесту проти російського лайнера Astoria Grande з туристами з РФ 31 липня.

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомляють Новини-Грузія.

На Марину Чобанян накладено штраф у розмірі 2 тисячі ларі (близько 28 300 гривень).

При цьому суд зняв з громадянки України обвинувачення у дрібному хуліганстві та порушенні громадського порядку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затриману в Батумі українку відпустили, - речник МЗС Ніколенко (оновлено)

Жінка заявляла в суді, що безпідставне затримання було настільки агресивним і раптовим, що вона в перші секунди в шоці не зрозуміла, що відбувається, і інстинктивно почала відмахуватися руками. Проте суд не взяв до уваги її аргументів.

"Я подаватиму апеляцію. Мене звинуватили у "непокорі законній вимозі" поліції, яка не змогла довести підстав для своїх дій. Суд, знявши обвинувачення у дрібному хуліганстві, сам підтвердив, що підстав для затримання не було, тоді в чому "законна вимога" (затримання – ред.)?", – заявила Чобанян.

Нагадаємо, 31 липня на акції проти прибуття круїзного лайнера Astoria Grande з туристами з Росії до Батумі було затримано понад 20 осіб, серед яких двох громадян України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українку Чобанян, затриману на акції протесту в Батумі, звинувачують у непокорі поліції та хуліганстві, - адвокатка Іремадзе

Автор: 

Грузія (1844) протест (2397) суд (11671) штраф (1861)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Якщо в грузин є гідність, то вони мають заплатити цей штраф до останнього ларі, бо це б мали вони всі виходити на протести проти присутності рашистів в Батумі, а не ця українка.
показати весь коментар
11.08.2023 14:44
+8
Грузія вже анексована. Треба це визнати.
показати весь коментар
11.08.2023 14:48
+7
Цей суд таке саме лайно як і вся прарасєйская грузинська теперішня влада...
показати весь коментар
11.08.2023 14:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо в грузин є гідність, то вони мають заплатити цей штраф до останнього ларі, бо це б мали вони всі виходити на протести проти присутності рашистів в Батумі, а не ця українка.
показати весь коментар
11.08.2023 14:44 Відповісти
бажано "срібниками Іуди"
2000 ларі по курсу зради якраз дорівнює 30 срібникам Іуди 😕

грузини вже забули як хлопці з УНА-УНСО бились разом з грузинами в Абхазії, а потім прикривали гірські перевали, через які із Сухумі втікали грузинські біженці 👿
Україна тоді послала свої гелікоптери для перекидання біженців через вже вкриті снігом перевали
показати весь коментар
11.08.2023 15:52 Відповісти
Цей суд таке саме лайно як і вся прарасєйская грузинська теперішня влада...
показати весь коментар
11.08.2023 14:47 Відповісти
Грузія вже анексована. Треба це визнати.
показати весь коментар
11.08.2023 14:48 Відповісти
Суд великою ложкою хапанув расейського гівна
показати весь коментар
11.08.2023 14:54 Відповісти
ти промазав статтею!
показати весь коментар
11.08.2023 15:04 Відповісти
відмітимо, - що на відміну від дружньої Польщі, де трошки зажорстко висловились про Напольйона, тут посла грузинського ніхто на ковьор не викликав.
показати весь коментар
11.08.2023 15:02 Відповісти
Цю владу вибрали у Грузії тому, що дуже хотіли повернення російських пісень у ресторани.
показати весь коментар
11.08.2023 15:35 Відповісти
"рузькіє туристи не пахнуть"

вирішили грузини 😕
показати весь коментар
11.08.2023 15:54 Відповісти
чем дальше, тем более Грузия становится ,, двужопой,,Стает вме более любимой девочкой России. Все меньше уважаю.
показати весь коментар
11.08.2023 18:35 Відповісти
Это какой то позор.
показати весь коментар
11.08.2023 20:57 Відповісти
 
 