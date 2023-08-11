Суд Грузії оштрафував українку Чобанян, яка брала участь в акції протесту в Батумі проти лайнера з РФ, - ЗМІ
Суд міста Батумі 11 серпня оштрафував на 28 300 гривень громадянку України Марину Чобанян за "непокору поліції" під час акції протесту проти російського лайнера Astoria Grande з туристами з РФ 31 липня.
Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомляють Новини-Грузія.
На Марину Чобанян накладено штраф у розмірі 2 тисячі ларі (близько 28 300 гривень).
При цьому суд зняв з громадянки України обвинувачення у дрібному хуліганстві та порушенні громадського порядку.
Жінка заявляла в суді, що безпідставне затримання було настільки агресивним і раптовим, що вона в перші секунди в шоці не зрозуміла, що відбувається, і інстинктивно почала відмахуватися руками. Проте суд не взяв до уваги її аргументів.
"Я подаватиму апеляцію. Мене звинуватили у "непокорі законній вимозі" поліції, яка не змогла довести підстав для своїх дій. Суд, знявши обвинувачення у дрібному хуліганстві, сам підтвердив, що підстав для затримання не було, тоді в чому "законна вимога" (затримання – ред.)?", – заявила Чобанян.
Нагадаємо, 31 липня на акції проти прибуття круїзного лайнера Astoria Grande з туристами з Росії до Батумі було затримано понад 20 осіб, серед яких двох громадян України.
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2000 ларі по курсу зради якраз дорівнює 30 срібникам Іуди 😕
грузини вже забули як хлопці з УНА-УНСО бились разом з грузинами в Абхазії, а потім прикривали гірські перевали, через які із Сухумі втікали грузинські біженці 👿
Україна тоді послала свої гелікоптери для перекидання біженців через вже вкриті снігом перевали
вирішили грузини 😕