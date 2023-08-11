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Росія продає метал у ЄС через шпарини в санкціях, поки порти України заблоковано для експорту, - De Morgen

черный,металл

Через те, що українські порти заблоковані Росією, Україна не може експортувати значні обсяги металопродукції до Європейського союзу.

  Натомість Росія продає свій метал до ЄС, знаходячи шпарини у санкціях. Про це пише бельгійське видання De Morgen у своєму репортажі з українського металургійного заводу Запоріжсталь, розповідаючи про героїзм українських металургів, які продовжують працювати попри постійні обстріли і інші проблеми "Експорт до Європи став складнішим. Оскільки всі порти на півдні України заблоковані, морський транспорт недоступний. Альтернативою є залізниця, але це не лише дорожче, а й займає набагато більше часу, ніж раніше. Насамперед залізницею перевозять пасажирів і військову техніку, а лише потім вантажі", - пише De Morgen.

За даними видання, більшість імпортної сталі до ЄС все ще надходить із росії – це можливо через різноманітні шпаринки в законодавстві та винятки з правил. Наприклад - коли європейські країни закуповують сталь - частково як готовий продукт, а частково як напівфабрикат, який отримує нову етикетку від продавців з інших країн, або якщо приховується походження. "Експерти підтверджують, що деякі російські сталеві продукти все ще можуть легально імпортуватися до Європейського Союзу. Також в Бельгії російські напівфабрикати прокатують, після чого готову сталь перепродають. На початку цього року Європейський Союз скоротив імпорт російських сталевих продуктів на 60% проти 2022 року, за даними Eurostat. Бельгія прямує за цією тенденцією: на початку цього року наша країна імпортувала напівфабрикатів на суму 179,28 мільйона євро, що майже на 40% менше проти попереднього року. Але це все це відбувається попри санкції. За даними українського дослідницького центру GMK Center, наша країна навіть є найбільшим імпортером російської сталі в Європі. Міністерство закордонних справ Бельгії не відповіло на наш запит", - вказує видання.

Як відомо, Євросоюз почергово ухвалив уже 10 санкційних пакетів, проте їх результат невтішний, оскільки для металопродукції зроблено багато виключень. Наприклад, чавун і руда взагалі не попали під санкції, а введення заборони щодо заготовки та слябів відтермінували до 2024 року. При цьому РФ продовжує постачати в ЄС і підсанкційну продукцію, користуючись недосконалістю законодавчих норм.

Автор: 

санкції (11810) метал (571)


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Шпарини в санкціях залишили случайна-ну проста нє замєтілі...
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11.08.2023 14:58 Відповісти
Тоесть Украине метал не нужен
А я то думал война в Украине
Во ВМВ его не хватало всем воюющим.
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11.08.2023 14:59 Відповісти
Розміри цих шпарин шириною в Чорне море.
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11.08.2023 15:00 Відповісти
просто в самой Европе хватает тех, кто несмотря на войну, продолжает лоббировать интересы России
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11.08.2023 23:42 Відповісти
тих санкцій ледь вистачило на рік..., а зараз рашка вже майже вийшла на довоєнне виробництво та ще й наростила його по деякім позиціям..., санкції зробили такими, щоб їх або легко можна було обійти, або вони грали на користь того, на кого накладались...
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11.08.2023 15:06 Відповісти
Чим далі, тим охоплює все більший жах від усвідомлення: якій же гнилий цей світ. І якщо з тоталітарними автократіями все зрозуміло, то так звані "Західні демократії" раз за разом пробивають нові й нові "вершини" прірви лицемірства.
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11.08.2023 15:12 Відповісти
Шольци пафосно щотижня рапортують на весь світ на скільки мільярдів надали допомоги Україні і скромно замовчують на скільки десятків чи навіть сотень мільярдів в цей час спонсорують рашистську орду, купуючи нафту і метал у рашки.
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11.08.2023 15:30 Відповісти
Бат твенті бакс іс алвайс твенті бакс....
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11.08.2023 16:18 Відповісти
Господи, неужели нельзя закрыть эти дыры в санкциях? стыдно просто, что столько напрягались с их запуском, а по факту выходит большой пшик
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11.08.2023 23:37 Відповісти
 
 