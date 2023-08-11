В Україні 68% закладів освіти обладнані укриттями різного типу, - Шмигаль

В Україні нині 68% освітніх закладів мають укриття різного типу, в яких можна розмістити 4,7 млн учнів та вчителів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду.

"Менше місяця залишилося до початку навчального року. Життя та здоров’я дітей - на першому місці. Наразі 68% освітніх закладів мають укриття різного типу. Це дозволяє розмістити там 4,7 млн учнів та вчителів. Але цього недостатньо. Місцева влада повинна діяти активніше. Гроші на укриття уряд виділив ще в квітні – 1,5 млрд грн", - сказав Шмигаль.

За його словами, влада 2023 році планує облаштувати майже 1,5 тис. укриттів, загалом їх треба збудувати 5,4 тис. Всі вони мають відповідати критеріям надійності, безбар’єрності та енергоефективності.

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Як наголосив прем’єр, з боку ОВА має бути регулярний моніторинг безпекової ситуації в громадах. Там, де є загроза життю чи здоров’ю дітей, офлайн, тобто очного, навчання не буде. Місцева влада найкраще розуміє ситуацію у себе в громадах, а тому остаточні рішення про формат навчання ухвалюватимуть саме на місцях.

Також в Україні 300 тисяч дітей потребують підвезення до шкіл, і це питання вирішується.

"Доступність освіти. 300 тис. дітей по всій країні потребують підвезення до шкіл. Уряд спрямував громадам понад 1 млрд гривень на закупівлю шкільних автобусів. Наразі укладені договори на 440 автобусів, частина транспорту вже прибула на місця, до вересня більшість закупівель буде завершена. Також надійшло 300 автобусів у якості допомоги з десяти країн ЄС", - про це сказав Шмигаль на засіданні.

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Нагадаємо, в Міністерстві освіти повідомляли, що станом на 29 липня укриття мають 95% закладів професійно-технічної освіти, 75% шкіл та 55% дитсадочків.