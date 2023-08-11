На Закарпатті створять "сухий порт" для організації експорту агропродукції в країни ЄС

У селі Горонда Закарпатської області побудують "сухий порт". Проєкт створений для організації поставок агропродукції, зокрема українського зерна та соняшникової олії, в Італію та інші країни Євросоюзу.

Про це повідомляє видання Бізнес.Район, передає Цензор.НЕТ.

"Проект "Сухий порт" поблизу с. Горонда має стати регіональним хабом. Горонда має стати регіональним хабом, що надає інтермодальну логістику та можливість зберігання зерна, рослинної олії та контейнерів", - йдеться у повідомленні.

Платформою для створення нового хаба стане "Страбичівський елеватор", який був введений в експлуатацію в грудні 1985 р. і міг приймати до 82,5 тис. тонн зерна. З 1999 року елеватор був законсервований.

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Для реалізації проєкту шукали логістичну платформу, з географічно зручним розташуванням, щоб обов'язково була присутня широка і вузька колія.

"У нас на Закарпатті вузькі колії є в Чопі, Мукачеві та станції Батьово і Страбичово. Усюди, окрім Страбичівської, уже працював приватний бізнес. Тому ми вирішили відновити нашу вузькоколійку", - зазначив голова Горондівської громади Іван Туряниця.

Завдяки перевантажувальним можливостям із широкої колії (1520 мм) на вузьку (1435 мм), а також складським приміщенням і контейнерним рішенням проєкт покращить потік українського зерна та соняшникової олії до Європейського Союзу.

Під будівництво "сухого порту" планують виділити понад 40 гектарів землі.

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Також зазначається, що проєкт "Goronda Platform" реалізовуватиметься за участю італійського бізнесу. Міністр економіки Італії Адольфо Урсо об'єднав навколо проєкту італійські бізнес-кола, де залучені й залізниця, і власники італійських портів у Венеції, Вероні, Трієсті. Міністр запропонував їм приєднатися і стати одними із засновників цього терміналу.