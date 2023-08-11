"Труха-Україна" допомогла ЗСУ на 21 млн грн з початку повномасштабного вторгнення. Стільки, загалом, зібрано фондом "Труха-Україна" на потреби наших захисників

"Труха-Україна" – це важливий ресурс для українців, які шукають інформацію про війну. Канал також є потужним інструментом для боротьби із російською пропагандою з перших днів повномасштабного вторгнення. Я знаю про що кажу, бо постійно знаходжусь в Україні та тримаю інформаційний фронт понад 16 годин на добу з початку війни" - каже Максим Лавриненко, адміністратор українського телеграм-каналу "Труха-Україна".



Найвідоміший телеграм-канал "Труха-Україна" з перших днів війни росії проти України допомагає нашій державі боротися з російською пропагандою, фейками та дезінформацією. Використовуючи власні ресурси та джерела допомагав відслідковувати переміщення техніки окупантів та передавав інформацію до спецслужб, що своєю чергою дозволяло оперативно реагувати та знищувати ворожу техніку та окупантів. Також створили телеграм-канал "Труха Волонтер", який у перші дні війни допомагав знайти ліки для харківчан у різних куточках міста та відвозити у віддалені райони пенсіонерам та людям із підвищеною соціальною потребою.

Наразі активно працює благодійний фонд "Труха-Україна", який за останній рік ініціював понад 10 зборів та додатково використовував власні кошти на користь ЗСУ. Загалом допомога була надана на суму більше 21 млн грн. Головні напрямки допомоги – закупівля дронів, військової амуніції, одягу та взуття, автомобілів, пального, інших необхідних речей та медична реабілітація бійців. Допомога була надана різноманітним підрозділам та бригадам. Адміністратор Трухи особисто контролює усю логістику закуплених речей та обладнання.

На даний час команда Трухи щодня стає краще. Вона працює над удосконаленням своєї роботи та підвищує професіональний рівень та кваліфікацію персоналу. Наразі команда проходить курси підвищення кваліфікації у професійній школі журналістики, де вивчає досвід професійних журналістів та кращі кейси у роботі в інформаційному просторі.

"Ми пишаємося тим, що змогли зробити свій позитивний внесок у боротьбу України за свободу та незалежність. Але ми не збираємося зупинятися на досягнутому. Ми щодня працюємо над помилками, удосконалюємо робочий процес, вчимося швидко розпізнавати фейки та дезінформацію. Продовжимо працювати і надалі, щоб допомогти нашій країні перемогти в цій війні. Труха-Україна – найкращі у своєму телеграм-сегменті і ми користуємось цим, щоб подолати ворога", – каже Максим Лавриненко, адміністратор телеграм-каналу "Труха-Україна".

На сьогодні Труха-Україна – це важливий партнер Збройних сил України на інформаційному просторі. Команда каналу надає неоціненну допомогу у боротьбі України за свободу. Також Труха постійно працює над тим, щоб знайти нові способи допомогти нашим захисникам, і вдячна всім, хто підтримує їх роботу.

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