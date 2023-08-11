Міноборони РФ про удар по Запоріжжю: Били по базі "іноземних найманців"

Міністерство оборони РФ повідомило, що російські війська 10 серпня в Запоріжжі ударили по базі, де нібито перебували іноземні найманці.

Про це йдеться у заяві міністерства окупантів, передає Цензор.НЕТ.

"У районі міста Запоріжжя був уражений пункт тимчасової дислокації іноземних найманців", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 серпня війська РФ вдарили по об’єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі, загинула одна особа.

Пізніше стало відомо, що рашисти застосували ракету Іскандер-К.

Координаторка ООН в Україні Деніз Браун заявила, що об'єкт, куди влучила російська ракета, був готелем, який часто використовували співробітники ООН та інших неурядових організацій для підтримки постраждалих.

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