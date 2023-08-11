Міноборони РФ про удар по Запоріжжю: Били по базі "іноземних найманців"
Міністерство оборони РФ повідомило, що російські війська 10 серпня в Запоріжжі ударили по базі, де нібито перебували іноземні найманці.
Про це йдеться у заяві міністерства окупантів, передає Цензор.НЕТ.
"У районі міста Запоріжжя був уражений пункт тимчасової дислокації іноземних найманців", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 10 серпня війська РФ вдарили по об’єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі, загинула одна особа.
Пізніше стало відомо, що рашисти застосували ракету Іскандер-К.
Координаторка ООН в Україні Деніз Браун заявила, що об'єкт, куди влучила російська ракета, був готелем, який часто використовували співробітники ООН та інших неурядових організацій для підтримки постраждалих.
Топ коментарі
+23 Oleksa Tomakh
показати весь коментар11.08.2023 15:13
+12 Andry Moon
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+10 Александр Иванов #442761
показати весь коментар11.08.2023 15:13
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************, це що вам натiвськi вiйська *****?
Будьте ви проклятi - ********* руснява!!!
На 99,9% це якась ватна тварюка побачила там іноземців, навіть тих, хто там спілкувався не на українській чи російській, і злила кураторам з фсб. А ті іноземці могли бути ким завгодно.
Таких колаборантів треба саджати з конфіскацією майна на потреби ЗСУ - так, саме на ЗСУ, а не на чергове харчування та паливо вчетверо дорожче за ринкові ціни.
Только "око за око" - другого выхода у нас нет !