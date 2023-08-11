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Новини Війна
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Міноборони РФ про удар по Запоріжжю: Били по базі "іноземних найманців"

запоріжжя

Міністерство оборони РФ повідомило, що російські війська 10 серпня в Запоріжжі ударили по базі, де нібито перебували іноземні найманці.

Про це йдеться у заяві міністерства окупантів, передає Цензор.НЕТ.

"У районі міста Запоріжжя був уражений пункт тимчасової дислокації іноземних найманців", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 серпня війська РФ вдарили по об’єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі, загинула одна особа.

Пізніше стало відомо, що рашисти застосували ракету Іскандер-К.

Координаторка ООН в Україні Деніз Браун заявила, що об'єкт, куди влучила російська ракета, був готелем, який часто використовували співробітники ООН та інших неурядових організацій для підтримки постраждалих.

Читайте: Доба у Запорізькій області: ракетний обстріл Запоріжжя, авіаудари по Оріхову та Малій Токмачці, є жертви

Автор: 

Запоріжжя (2263) обстріл (28378) Міноборони рф (703)


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Топ коментарі
+23
Треба знести під корінь пару 24 поверхових будинків на мацкві і сказати, що там був шторм-зет
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11.08.2023 15:13
+12
В Україні іноземні найманці це лише російська "армія"...
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11.08.2023 15:18
+10
О, ООН виявляється шноземні найманці?
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11.08.2023 15:13
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Треба знести під корінь пару 24 поверхових будинків на мацкві і сказати, що там був шторм-зет
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11.08.2023 15:13 Відповісти
О, ООН виявляється шноземні найманці?
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11.08.2023 15:13 Відповісти
В Україні іноземні найманці це лише російська "армія"...
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11.08.2023 15:18 Відповісти
Так, причому доволі безпринципні. Переважно п%здять за гроші, і нічого іншого корисного не роблять.
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11.08.2023 15:40 Відповісти
Так-так, у нас ще найманці-марсіяни воюють. Тільки кацапи їх хрін знайдуть.
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11.08.2023 15:14 Відповісти
Правда. ООН і є іноземними найманцями. Тільки кацапськими.
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11.08.2023 15:16 Відповісти
натовскіє вайска
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11.08.2023 15:18 Відповісти
Яка несподівана мета обстрілу кацапами цивільних об'єктів. І весь цей треш від почуття у цих недолюдків власної безкарності.
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11.08.2023 15:20 Відповісти
****** брехлива москальня
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11.08.2023 15:21 Відповісти
У Мережі з'явилося нове моторошне відео терористичної атаки російської армії ракетою "Іскандер-К" по готелю, де вдень працював дитячий літній табір. На щастя, на момент удару дітей уже забрали додому батьки.

https://t.me/Ukraine_365News/59244

************, це що вам натiвськi вiйська *****?
Будьте ви проклятi - ********* руснява!!!
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11.08.2023 15:25 Відповісти
получается ракеты с северо-востока прилетели (азимут- где-то, север ростовской области или юг -воронежской, действительно, похоже были дозвуковые крылатые
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11.08.2023 17:11 Відповісти
тримайтеся там, ООН, тепер ви іноземні найманці, рашка може й по штаб-квартирі в#*******...
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11.08.2023 15:27 Відповісти
Шукайте навідників.
На 99,9% це якась ватна тварюка побачила там іноземців, навіть тих, хто там спілкувався не на українській чи російській, і злила кураторам з фсб. А ті іноземці могли бути ким завгодно.
Таких колаборантів треба саджати з конфіскацією майна на потреби ЗСУ - так, саме на ЗСУ, а не на чергове харчування та паливо вчетверо дорожче за ринкові ціни.
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11.08.2023 15:28 Відповісти
Маю на увазі, не обов'язково там мали бути саме "негри", як вище написали.
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11.08.2023 15:31 Відповісти
взагалі то власник того готелю свинособака яка щоб не попасти під санкції показала сбу турецький паспорт, мабуть повірили
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11.08.2023 15:41 Відповісти
Добре що Зелений позакривав ракетні програми, ато зараз довелося б завдати удар у відповідь...
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11.08.2023 15:29 Відповісти
Та фули, высокоточное кацапское оружие оно такое - куда попали там и штаб наемников....
Только "око за око" - другого выхода у нас нет !
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11.08.2023 15:29 Відповісти
Это называется "поразили"????
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11.08.2023 15:37 Відповісти
це русня передала вітання виборцям Богуслаева та партіі Ригіонів
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11.08.2023 16:45 Відповісти
нет, в этом районе голосовали за евгения шевченка, но он мразь еще хуже богуслаева
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11.08.2023 17:15 Відповісти
а хто то ж і за *********** голосував - то й що зараз кало-борант ))
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12.08.2023 12:08 Відповісти
 
 