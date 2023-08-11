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Стан води в акваторії Одеської затоки стабілізувався: повернулися мармурові краби та червонокнижні морські коники, - ОВА

одесса,пляж

Стан морської води значно покращився, солоність та інші показники досягли нормованих сезонних значень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі керівник Одеської ОВА Олег Кіпер з посиланням на Департаменти екології та охорони здоров’я.

"Стан морської води в акваторії Одеської затоки після надзвичайної ситуації, що виникла через теракт рф на Каховській ГЕС, стабілізувався", - повідимив Кіпер.

Зазначається, що інтенсивність природних процесів самоочищення, які зараз відбуваються в морській екосистемі - не мають аналогів у відомих локальних технологіях покращення якості водного середовища. Тому у даному випадку сприятливі кліматичні і гідрологічні умови прискорюють природні процеси біологічного та гідролого-гідрохімічного очищення.

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За інформацією вчених із Інституту морської біології, кількість біологічної речовини, тобто залишки очерету, що затопило узбережжя після вибуху ГЕС, значно скоротилося. Сьогодні воно мінімальне. На дні залишаються окремі гілки та рослинні залишки, але це вже зовсім не та картина, що була раніше.

"Епідеміологічна ситуація з інфекційної захворюваності в Одеській області контрольована, кількість хворих на кишкові інфекції нижча за сезонну захворюваність", - додали в ОВА.

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Одеса (5449) Чорне море (1666) вода (1176)


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бактерії та медузи роблять свою справу..., можна очікувати в цьому році медуз розміром з НЛО...
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11.08.2023 15:39 Відповісти
А морські свинки вже плавають
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11.08.2023 15:44 Відповісти
лідор із завгоспом зараз в Одесі?
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11.08.2023 19:44 Відповісти
Крабиків і морських коників стало дійсно більше, а от риб-голок стало суттево меньше.

Мідії, яки є потужними фільтрами води, постраждали вибірково - ті, які росли на глибинах до 1,5-2 метрів, вмерли практично всі, ті, що глибше - вижили.
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11.08.2023 16:40 Відповісти
Природа сама відновлюється, головне - не заважати їй у цьому. Це як у тому анекдоті: будемо лікувати, чи нехай живе? Бо оці вигуки "Відбудуємо!" відлунням чуються як "Вкрадемо!"
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11.08.2023 19:02 Відповісти
 
 