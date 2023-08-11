Посол США Брінк про ракетні обстріли України: "Зневага Росії до людського життя не має меж"

Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала російські ракетні обстріли Запоріжжя та Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Брінк.

"Росія продовжує свої невпинні й варварські напади на народ України — вчора вона вдарила по готелю в Запоріжжі, яким користуються колеги з ООН та партнери з USAID; сьогодні обстріляла ракетами Київ та інші українські міста. За минулу добу: 4 загиблих, понад 40 поранених, уламками пошкоджена дитяча лікарня. Зневага Росії до людського життя не має меж", - зазначила Брінк.

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