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Посол США Брінк про ракетні обстріли України: "Зневага Росії до людського життя не має меж"

брінк

Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала російські ракетні обстріли Запоріжжя та Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Брінк.

"Росія продовжує свої невпинні й варварські напади на народ України — вчора вона вдарила по готелю в Запоріжжі, яким користуються колеги з ООН та партнери з USAID; сьогодні обстріляла ракетами Київ та інші українські міста. За минулу добу: 4 загиблих, понад 40 поранених, уламками пошкоджена дитяча лікарня. Зневага Росії до людського життя не має меж", - зазначила Брінк.

Також читайте: Цілодобові російські удари по містах України вчергове дають зрозуміти, що Росія не прагне миру, - посол США Брінк

Автор: 

обстріл (28378) Брінк Бріджит (233)


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Топ коментарі
+5
цікаво а хто ж купує російську нафту? ой, та це ж член НАТО греція.

цікаво а хто ж купує російський газ? ой, та це майже все НАТО в черзі стоїть.

досить американського лицемірства - америка має достатньо інструментів щоб дуже сильно посилити допомогу Україні і мова не тільки про зброю а і про ембарго російських товарів.
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11.08.2023 15:49
+5
Заяви для них не аргумент -- надаваите Атакамси
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11.08.2023 15:49
+4
Можна було б просто промовчати. Для чого знову бульбашки в повітря запускати?
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11.08.2023 15:47
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Можна було б просто промовчати. Для чого знову бульбашки в повітря запускати?
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11.08.2023 15:47 Відповісти
Тому літаки будуть ще пізніше
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11.08.2023 15:48 Відповісти
Черговий доказ що цивілізовані люди ніколи не зрозуміють менталітету кацапа-тобто м'ясника...
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11.08.2023 15:49 Відповісти
цікаво а хто ж купує російську нафту? ой, та це ж член НАТО греція.

цікаво а хто ж купує російський газ? ой, та це майже все НАТО в черзі стоїть.

досить американського лицемірства - америка має достатньо інструментів щоб дуже сильно посилити допомогу Україні і мова не тільки про зброю а і про ембарго російських товарів.
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11.08.2023 15:49 Відповісти
Є межа, називається "атакамс"!, а ще краща межа- "тамагавк"...
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11.08.2023 15:49 Відповісти
Заяви для них не аргумент -- надаваите Атакамси
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11.08.2023 15:49 Відповісти
бла бла бла...
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11.08.2023 15:51 Відповісти
Що про це скаже посол (послиня) США у москві?
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11.08.2023 15:57 Відповісти
Так і я кажу. Тут навіть не потрібна зброя, просто нормальні санкції. Рашка сидить на західних технологіях. І не треба розповідати, що в нас зебіли при владі. Боитесь давати секретну зброю нашім фсбшникам, ок. Санкції - це теж проблема?! Навіщо тоді усі розмови про те, як їм жалко українців? Ми ж не папуаси, щоб вірити в те що вони кажуть?
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11.08.2023 16:01 Відповісти
Американці продали пакистану ядерну зброю, коли совки продали її індусам. Виходить, до нас відношення гірше ніж до пакистану. Ну буде знов стіна в Берліні, довбні!
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11.08.2023 16:03 Відповісти
Слухай ти "бойня", якби не американська допомога кацапські нацисти вже давно б стерли Україну, так що краще прикрий свого рота і подякуй за 777, Хаймарси, Джавіки, Бредлі.
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11.08.2023 16:12 Відповісти
ти що не бачиш що нормальної зброї для перемоги України ніхто надавати не збірається , такіми темпами контранступ буде тривати до виборів трампа. потім ніхто і патрона не надасть.
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11.08.2023 16:19 Відповісти
Шановно пані Брінк!
Щира та глибока подяка США за усю надану Україні допомогу!
Залишилися дрібниці, які реально можуть знищити кацапську зневагу до України:
Atacams та F-16 у бойовому розпорядженні ЗСУ.
І все - ніякої кацапської зневаги, тобто ніяких кацапських рашистів у природі із їхньою зневагою.
Лише чорні пакети, багато чорних пакетів
Слава ЗСУ!
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11.08.2023 16:03 Відповісти
Сьогоднішня новина у Вашингтоні пост: раніше літа ф16 не буде. І невідомо скільки і з яким озброєнням. Всі дуже занепокоєні.
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11.08.2023 17:06 Відповісти
За її словами, зараз Німеччина має інші пріоритети військової допомоги Україні. Зокрема, Берлін зосереджується на важкій артилерії, броньованій техніці та системах протиповітряної оборони.
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А вы чем - то лучше? Спокойно смотрите как гибнут люди под ракетными ударами козломордых.
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11.08.2023 18:00 Відповісти
 
 