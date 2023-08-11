Посол США Брінк про ракетні обстріли України: "Зневага Росії до людського життя не має меж"
Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала російські ракетні обстріли Запоріжжя та Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Брінк.
"Росія продовжує свої невпинні й варварські напади на народ України — вчора вона вдарила по готелю в Запоріжжі, яким користуються колеги з ООН та партнери з USAID; сьогодні обстріляла ракетами Київ та інші українські міста. За минулу добу: 4 загиблих, понад 40 поранених, уламками пошкоджена дитяча лікарня. Зневага Росії до людського життя не має меж", - зазначила Брінк.
Топ коментарі
+5 Сашко Бабенко #553471
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+5 Валентин Коваль #550884
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+4 Pavel Bortsevych
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цікаво а хто ж купує російський газ? ой, та це майже все НАТО в черзі стоїть.
досить американського лицемірства - америка має достатньо інструментів щоб дуже сильно посилити допомогу Україні і мова не тільки про зброю а і про ембарго російських товарів.
Щира та глибока подяка США за усю надану Україні допомогу!
Залишилися дрібниці, які реально можуть знищити кацапську зневагу до України:
Atacams та F-16 у бойовому розпорядженні ЗСУ.
І все - ніякої кацапської зневаги, тобто ніяких кацапських рашистів у природі із їхньою зневагою.
Лише чорні пакети, багато чорних пакетів
Слава ЗСУ!
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А вы чем - то лучше? Спокойно смотрите как гибнут люди под ракетными ударами козломордых.