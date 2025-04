"Війна ще не закінчилася": У Хмельницькому відкрилася фотовиставка про воєнні злочини РФ проти журналістів. ФОТОрепортаж

У Хмельницькому 11 серпня відкрилася виставка "Війна ще не закінчилася" про злочини Росії проти медійників від 24 лютого 2022 року, яка триватиме до 12 вересня. Цей проєкт - вияв солідарності з представниками медіа, які борються за правду, ризикуючи власним життям.

На стендах виставки "The War Is Not Over Yet" зібрано історії та світлини журналістів, операторів, фотографів, фіксерів, що загинули, були поранені або опинилися у полоні за час від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Загалом, за даними ІМІ, за цей період (дані станом на 11 серпня) в Україні було вбито 66 медійників. Десятеро із них загинули під час виконання професійних обов’язків (четверо були громадянами України, шестеро - іноземцями, які приїхали висвітлювати російсько-українську війну).

Ще 56 українських медійників загинули, захищаючи країну як учасники бойових дій та внаслідок російських обстрілів та катувань.

Загалом із 24 лютого 2022 року росіяни здійснили понад 500 злочинів проти журналістів та медіа. Журналісти регулярно потрапляють під російські обстріли, їх атакують з безпілотників, крім того, росіяни викрадали й катували медійників.

Організатори виставки - Український ПЕН, Інститут масової інформації, Центр прав людини ZMINA, Національний музей Революції Гідності, Премія імені Георгія Ґонґадзе.

Виставка понад рік мандрує українськими містами. Її вже побачили у Харкові, Тернополі, Полтаві, Києві, Боярці, Вінниці та Одесі.

