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Кабмін виділив ГУР 200 млн грн на озброєння, боєприпаси та військову техніку

гур

Уряд виділив 200 млн грн Головному управлінню розвідки Міноборони на придбання озброєння, військової техніки та боєприпасів.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Виділено Головному управлінню розвідки Міністерства оборони 200 млн. гривень на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, повʼязаних із зміцненням обороноздатності держави, зокрема, придбання озброєння, військової техніки та боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Кабмін (14082) розвідка (3858) Мельничук Тарас (56)


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Топ коментарі
+5
хотілося б щоб кабмін не забув і постійно повідомляв суспільство що там з 22 мільярдами які резніков витратив на закупівлю зброї якої нам так і не надіслали попри те що війна півтора роки триває.
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11.08.2023 16:06
+4
а студію для буданова?
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11.08.2023 16:06
+2
я дивуюсь чому Мараєв збирає на принади для ГУР...це ж ГУР!!! В кого ще фінансування повинно бути краще від усіх?!
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11.08.2023 18:25
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хотілося б щоб кабмін не забув і постійно повідомляв суспільство що там з 22 мільярдами які резніков витратив на закупівлю зброї якої нам так і не надіслали попри те що війна півтора роки триває.
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11.08.2023 16:06 Відповісти
а студію для буданова?
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11.08.2023 16:06 Відповісти
додай до прізвища без...
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11.08.2023 16:18 Відповісти
Якщо так гучно заявили про це, то це не означає, що їх тихо стибздять?
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11.08.2023 16:24 Відповісти
Це виділили ''рештки'' після відкатів.
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11.08.2023 16:28 Відповісти
Краще на дрони виділіть і на нормальні турнікети для ЗСУ, а не ГУР для биття вікон.
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11.08.2023 16:33 Відповісти
А що Це богато???
Ось на вулицю гроші в асфальт катають під час війни...
У Кропивницькому виділено на ремонт дорогипо вулиці Героїв України 186 мільйонів гривень!!!
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11.08.2023 17:08 Відповісти
я дивуюсь чому Мараєв збирає на принади для ГУР...це ж ГУР!!! В кого ще фінансування повинно бути краще від усіх?!
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11.08.2023 18:25 Відповісти
Хочуть перемог , а не хочуть фінансувати нашу військову розвідку. Доречі батальон К-2 - звільняв Харьківшину, Купяьнщину- це підрозділ ГУР
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11.08.2023 20:01 Відповісти
То було ТРО Кракен, а не масовка Буданова, зараз він ними прикривається як гучним ім`ям і кацапами - добровольцями. Чомусь всю інфу про ДРГ і розвідгрупи МО України до 2023 го систематично зливались кацапам чи то ОП, чи то РНБО, чи то самим МО, ніхто не вижив.
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11.08.2023 22:12 Відповісти
 
 