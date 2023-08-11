Кабмін виділив ГУР 200 млн грн на озброєння, боєприпаси та військову техніку
Уряд виділив 200 млн грн Головному управлінню розвідки Міноборони на придбання озброєння, військової техніки та боєприпасів.
Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.
"Виділено Головному управлінню розвідки Міністерства оборони 200 млн. гривень на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, повʼязаних із зміцненням обороноздатності держави, зокрема, придбання озброєння, військової техніки та боєприпасів", - йдеться в повідомленні.
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+5 Сашко Бабенко #553471
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+4 владимир Мозговой #511101
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