Росіяни планують відправити вчителів з ТОТ на навчання до РФ, - Центр нацспротиву
У Москві цього жовтня має відбутися форум "класних керівників", де йтиметься про "патріотичного виховання молоді".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
"У жовтні окупанти планують провести у Москві форум "класних керівників", де вчителям пояснять як правильно промивати мізки дітям. На форум планують відвезти близько 3 тис. педагогів з ТОТ (включно з російськими гастролерами), аби ті взяли участь в пропагандистському шабаші. Захід організовує російське міністерство просвіти", - йдеться у повідомленні.
На форумі планується виступ російського диктатора Володимира Путіна, а також виступи пропагандистів. Крім того, учасники мають отримати методички з "патріотичного виховання молоді".
"Зауважимо, що політика рф на ТОТ щодо знищення самоідентифікації цілого покоління українців є ознакою геноциду згідно з міжнародним правом. Відтак кожен дотичний до цього процесу понесе відповідальність за свої злочини після звільнення територій", - резюмує ЦНС.
Раніше повідомлялося, що росіяни вивозять українських підлітків на територію РФ на "військово-патріотичні" збори.
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