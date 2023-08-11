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Росіяни планують відправити вчителів з ТОТ на навчання до РФ, - Центр нацспротиву

школа,росія

У Москві цього жовтня має відбутися форум "класних керівників", де йтиметься про "патріотичного виховання молоді".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву. 

"У жовтні окупанти планують провести у Москві форум "класних керівників", де вчителям пояснять як правильно промивати мізки дітям. На форум планують відвезти близько 3 тис. педагогів з ТОТ (включно з російськими гастролерами), аби ті взяли участь в пропагандистському шабаші. Захід організовує російське міністерство просвіти", - йдеться у повідомленні. 

На форумі планується виступ російського диктатора Володимира Путіна, а також виступи пропагандистів. Крім того, учасники мають отримати методички з "патріотичного виховання молоді".

"Зауважимо, що політика рф на ТОТ щодо знищення самоідентифікації цілого покоління українців є ознакою геноциду згідно з міжнародним правом. Відтак кожен дотичний до цього процесу понесе відповідальність за свої злочини після звільнення територій", - резюмує ЦНС. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ підготували нові підручники з історії з розділом про війну з Україною. ФОТО

Раніше повідомлялося, що росіяни вивозять українських підлітків на територію РФ на "військово-патріотичні" збори.

освіта (1298) пропаганда (2799) вчитель (395) Центр національного спротиву (813)


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Хто туди поїде, хай зразу підшукують собі там роботу!
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11.08.2023 16:26 Відповісти
Хто повернеться-життя тут не буде.
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11.08.2023 16:29 Відповісти
где тот пид@р, который предложил голосовать по приколу?
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11.08.2023 16:26 Відповісти
Переважна більшість вчителів ЛуганДону як раз і були "рушійною силою" в "референдумах" за "нізавісімость ли-ни-ри ди-ни-ри"! То ж, сподіваюсь, що після звільнення ТОТ від русскага міра, до них буде не менша увага, а-ніж до колаборантів-силовиків.
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11.08.2023 16:29 Відповісти
Про глагол и про тире -
Вам раскажут во дворе...
Ну, а в школе лишь предмет
Как не сесть на 10 лет...
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11.08.2023 16:40 Відповісти
 
 