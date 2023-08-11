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Кабмін зняв обмеження на перетин кордону для членів сімей загиблих під час АТО

кордон,дпсу

Кабінет Міністрів під час засідання, 11 серпня, змінив правила перетину кордону. Це стосується членів родин осіб, які загинули чи зникли безвісти під час АТО.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Знято обмеження на перетинання державного кордону членами сімей осіб, які загинули (зникли безвісти) під час проведення антитерористичної операції", – зазначив Мельничук.

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Автор: 

кордон (4761) Кабмін (14082)


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У єрмака ж брат загинув в АТО!
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11.08.2023 16:49 Відповісти
Дважды!)))
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11.08.2023 16:55 Відповісти
А в у чому привілей? Виходить жити в Україні осеред зелених мародерів, зрадників, колоборантів, хабарників, мерзотників гірше ніж на Заході??!!
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11.08.2023 17:01 Відповісти
Чому тільки АТО мається на увазі?
Нагадаю строки проведення АТО, - 14 квітня 2014 року до 30 квітня 2018.
А сімей загиблих під час проведення Операції Об'єднаних Сил (ООС) це не стосується?
А сім'ї жертв ******** масштабної війни чим завинили в очах уряду?
Чим вони гірші учасників АТО?
Якась незрозуміла дискримінація на рівному місці.
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11.08.2023 20:31 Відповісти
Всіх стосується, на скільки мені відомо. Можливо, з приводу ООС і повномасштабної війни була постанова ранійше, зараз ще добавили АТО.
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10.09.2023 23:13 Відповісти
 
 