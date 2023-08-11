Кабмін зняв обмеження на перетин кордону для членів сімей загиблих під час АТО
Кабінет Міністрів під час засідання, 11 серпня, змінив правила перетину кордону. Це стосується членів родин осіб, які загинули чи зникли безвісти під час АТО.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
"Внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Знято обмеження на перетинання державного кордону членами сімей осіб, які загинули (зникли безвісти) під час проведення антитерористичної операції", – зазначив Мельничук.
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Нагадаю строки проведення АТО, - 14 квітня 2014 року до 30 квітня 2018.
А сімей загиблих під час проведення Операції Об'єднаних Сил (ООС) це не стосується?
А сім'ї жертв ******** масштабної війни чим завинили в очах уряду?
Чим вони гірші учасників АТО?
Якась незрозуміла дискримінація на рівному місці.