Кабмін зняв обмеження на перетин кордону для членів сімей загиблих під час АТО

Кабінет Міністрів під час засідання, 11 серпня, змінив правила перетину кордону. Це стосується членів родин осіб, які загинули чи зникли безвісти під час АТО.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Знято обмеження на перетинання державного кордону членами сімей осіб, які загинули (зникли безвісти) під час проведення антитерористичної операції", – зазначив Мельничук.

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