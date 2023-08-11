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Новини
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ЗСУ утримують ініціативу. Оборона на сході важлива для продовження контрнаступу на півдні України, - полковник Генштабу Естонії Кундла

контрнаступ

Лінія фронту за тиждень суттєво не змінилася і триває війна на виснаження. Дії на північному сході України можуть визначити успіх чи невдачу наступу на півдні, і навпаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав голова оперативного управління Генштабу Сил оборони Естонії полковник Тармо Кундла, повідомляє ERR.

Він зазначив, що лінія фронту за тиждень суттєво не змінилася і триває війна на виснаження. При цьому "те, що відбувається на північному сході, може визначити успіх чи невдачу на півдні, і навпаки".

За даними Генштабу Естонії, цього тижня російські війська проводили в середньому від 30 до 40 атак на день, проте ЗСУ продовжують утримувати ініціативу та завдавати ударів різної сили та характеру на багатьох ділянках фронту. Він згадав рейди через Дніпро на Херсонщині, контратаки на північному сході, а також піхотні атаки на Бахмутському напрямку.

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Ні російські сили, ні ЗСУ не мають вирішальної переваги перед противником, це не сприяє масштабним атакам, додав Кундла.

"Те, що відбувається на північному сході України, може визначити успіх або невдачу на півдні, і навпаки", - резюмував полковник.

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Естонія (1609) зовнішня розвідка (465) ЗСУ (7531) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+5
Будь ласка, не повторюйте кацапський наратив про "повільних естонців". Це те саме, що називати всіх українців вбогими селюками.
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11.08.2023 16:44
+1
звідки вас таких тупих шмар набирають в боти?
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11.08.2023 16:59
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ЗЕлений контрнаступ такий же швидкий як і цей "гарячій естонський парень")))
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11.08.2023 16:40 Відповісти
Будь ласка, не повторюйте кацапський наратив про "повільних естонців". Це те саме, що називати всіх українців вбогими селюками.
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11.08.2023 16:44 Відповісти
я ніяким чином не намагаюсь скривдити естонців, в данному випадку мій сарказм в сторону ЗЕскота
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11.08.2023 16:47 Відповісти
дура кацапская наступает не зескот а простые украинские парни - свали нахер отсюда ботяра кремлевская
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11.08.2023 18:49 Відповісти
звідки вас таких тупих шмар набирають в боти?
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11.08.2023 16:59 Відповісти
слышишь ты кацапка кочненная зеленый у тебя только мозг!
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11.08.2023 18:47 Відповісти
как было 7 км так и есть,с осени прошлого года
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11.08.2023 17:09 Відповісти
А що там під Купянськом ? Чогось не чути .
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11.08.2023 16:53 Відповісти
поедь посмотри а потом нам расскажешь
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11.08.2023 18:50 Відповісти
Евакувація кажись в Купянську іде ?
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11.08.2023 16:54 Відповісти
 
 