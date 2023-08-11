ЗСУ утримують ініціативу. Оборона на сході важлива для продовження контрнаступу на півдні України, - полковник Генштабу Естонії Кундла

Лінія фронту за тиждень суттєво не змінилася і триває війна на виснаження. Дії на північному сході України можуть визначити успіх чи невдачу наступу на півдні, і навпаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав голова оперативного управління Генштабу Сил оборони Естонії полковник Тармо Кундла, повідомляє ERR.

Він зазначив, що лінія фронту за тиждень суттєво не змінилася і триває війна на виснаження. При цьому "те, що відбувається на північному сході, може визначити успіх чи невдачу на півдні, і навпаки".

За даними Генштабу Естонії, цього тижня російські війська проводили в середньому від 30 до 40 атак на день, проте ЗСУ продовжують утримувати ініціативу та завдавати ударів різної сили та характеру на багатьох ділянках фронту. Він згадав рейди через Дніпро на Херсонщині, контратаки на північному сході, а також піхотні атаки на Бахмутському напрямку.

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Ні російські сили, ні ЗСУ не мають вирішальної переваги перед противником, це не сприяє масштабним атакам, додав Кундла.

"Те, що відбувається на північному сході України, може визначити успіх або невдачу на півдні, і навпаки", - резюмував полковник.