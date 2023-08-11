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Україна відправить до Словенії аварійно-рятувальний загін ДСНС для ліквідації наслідків повені

словенія

Кабінет Міністрів України доручив відправити до Словенії зведений аварійно-рятувальний загін Державної служби з надзвичайних ситуацій для надання гуманітарної допомоги в ліквідації наслідків повені. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне розпорядження Кабінету Міністрів України. 

Згідно з розпорядженням №691 від 11 серпня, уряд доручив Міністерству внутрішніх справ і Державній службі з надзвичайних ситуацій направити до Республіки Словенія зведений аварійно-рятувальний загін ДСНС для надання гуманітарної допомоги в ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася внаслідок повені.

Також Міністерству закордонних справ доручено узгодити з відповідними органами Словенії питання розміщення персоналу аварійно-рятувального загону.

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Крім того, Міністерству економіки разом із Міністерством фінансів, МВС і ДСНС доручено опрацювати питання про відшкодування витрат, пов'язаних із наданням Словенії гуманітарної допомоги.

"Україна надає гуманітарну допомогу Словенії у зв'язку із сильною повінню. Відповідний указ я підписав учора. Ми допомагаємо нашим друзям, навіть коли воюємо вдома. Солідарність працює в обидва боки", – написав Зеленський.

Зазначимо, нещодавні сильні дощі завдали значних збитків Словенії, що призвело до обвалу щонайменше семи головних і регіональних мостів і вплинуло на дороги та енергетичну інфраструктуру.

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Автор: 

Кабмін (14082) повінь (172) Словенія (182) гуманітарна допомога (991) ДСНС (5099)


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Молодці треба підтримати хоч тією малою групою рятівників. В Словенії найбільша техногенна катастрофа за її історію. Треба віддячувати вміти хоч символічно
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11.08.2023 17:08 Відповісти
***** і коли вже божа кара добереться до кацапіі і кацапів
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11.08.2023 17:12 Відповісти
Площа росії завелика, однієї божої кари не вистачає, щоб покрити всю одночасно.
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11.08.2023 17:55 Відповісти
Це правильно.Навіть коли тобі дуже важко,допоможи іншому - і тобі відразу стане легше.Ніхто не може пояснити цей парадокс,але він спрацьовує стовідсотково і не раз допомогав вижити як етносам,так і окремим людям...
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11.08.2023 17:23 Відповісти
Русню краще не пускати, знову каструлю з валютою поцуплять.
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11.08.2023 17:56 Відповісти
всім відомо, що наші амбасади перетворилися на агенції по рекламі зе!лідора **********.
кулеба на передових позиціях.
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11.08.2023 17:57 Відповісти
 
 