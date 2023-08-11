Україна відправить до Словенії аварійно-рятувальний загін ДСНС для ліквідації наслідків повені

Кабінет Міністрів України доручив відправити до Словенії зведений аварійно-рятувальний загін Державної служби з надзвичайних ситуацій для надання гуманітарної допомоги в ліквідації наслідків повені. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне розпорядження Кабінету Міністрів України.

Згідно з розпорядженням №691 від 11 серпня, уряд доручив Міністерству внутрішніх справ і Державній службі з надзвичайних ситуацій направити до Республіки Словенія зведений аварійно-рятувальний загін ДСНС для надання гуманітарної допомоги в ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася внаслідок повені.

Також Міністерству закордонних справ доручено узгодити з відповідними органами Словенії питання розміщення персоналу аварійно-рятувального загону.

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Крім того, Міністерству економіки разом із Міністерством фінансів, МВС і ДСНС доручено опрацювати питання про відшкодування витрат, пов'язаних із наданням Словенії гуманітарної допомоги.

"Україна надає гуманітарну допомогу Словенії у зв'язку із сильною повінню. Відповідний указ я підписав учора. Ми допомагаємо нашим друзям, навіть коли воюємо вдома. Солідарність працює в обидва боки", – написав Зеленський.

Зазначимо, нещодавні сильні дощі завдали значних збитків Словенії, що призвело до обвалу щонайменше семи головних і регіональних мостів і вплинуло на дороги та енергетичну інфраструктуру.

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