Є велика різниця між тим, що пишуть про український наступ у пресі, і тим, як його оцінюють в адміністрації США. Ця оцінка є позитивною, - Маркарова
Оцінка українського контрнаступу в офіційних колах США є досить позитивною.
Про це посол України в США Оксана Маркарова сказала в інтерв’ю Lb.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Є велика різниця між тим, що пишуть про наступ у пресі, і тим, як його оцінюють в адміністрації США, в Держдепі, у Пентагоні та в Об’єднаному комітеті начальників штабів. Оцінка Білого дому, міністра оборони Остіна та голови ОКНШ Міллі є досить позитивною", - зазначила Маркарова.
За її словами, всі американські високопосадовці розуміють, що українські військові нині проводять найскладнішу операцію з часів Другої світової війни і що Україні протистоїть брутальний і чисельний агресор.
"Влада США знає, що кожен поступ, кожен звільнений кілометр, кожне просування на всіх напрямках, і навіть те, що ми просто не даємо росіянам далі просуватися, – це величезний успіх. Саме так публічно оцінили контрнаступ і секретар Остін, і генерал Міллі після минулого засідання групи Рамштайн", - акцентувала посол України.
Водночас Маркарова констатувала, що, на жаль, наразі ще не можна сказати, що в Америці превалює точка зору, що Росія має бути зупинена за будь-яку ціну, і всі ресурси потрібно сфокусувати на тому, щоб Україна перемогла.
"Однак за ці півтора роки завдяки мужності всіх українців та наших захисників, активній чіткій позиції Президента Зеленського та дипломатії, відбулася значна еволюція у поглядах американської еліти – на користь України", - запевнила вона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А Закон про ленд-ліз та щодо його виконання, продовження чи підписання заново як у США оцінюють?!
Просто хтілося б знати до чого готуватися Україні...
2. якщо вас цікавить питання ленд лізу - то якщо коротко - він по своїй суті безтолковий, як механізм в юридичному плані. Якщо цікао чому - погугліть інтервю Устінової з Трибушною у програмі Є Питання. На ютюбі є випуск
Закон запропонував республіканець - в січні 2022, щоб озброїти Україну до початку війни - може тоді нічого не було б.
Проте підписали тільки 9 травня 2022, та не виконують - під приводом, що це запасний варіант проти республіканців. Тобто республіканці запропонували, а адміністраця каже, що закон проти них. Дивина...
Зброю дають - тільки її не достатньо. Обмежена номенклатура, що не можна давати. Дають тільки для оборони, не для наступу (літаки, атакамс, танки, тощо). На те що дають, накладають заборони, щодо використанння.
За 17 місяців, надали зброї менше 20 млрд
росія тратить на війну, мінімум від 10 млрд в місяць
Якщо б в січні 2023 за лендлізом зробили поставки, то не було б такої оборони у росіян.
А по "халяві" поставляють, трохи більше 1 млрд на місяць, тому за півроку поставлено тільки 50% від заяви Залужного в грудні 2022, а за цей час росія побудувала оборону, та все замінувала.
Може через 1-2 місяці, приїдуть 31 танк Абрамс (котрі вже поставляються більше 7 місяців), що вони зможуть зробити?
Лендліз також безкоштовний.
Для України зняли обмеження по терміну оплати, та не встановили нового.
Тобто оплата може бути, наприклад через 100 років після перемоги.
Це теж самє - що безкоштовно
так что она не больше зеленая чем сам Порох.
Потому ее ту подоляковские боты и ху"сосят.
и давно США стали коммунистической страной?
ах,да, на Раше ведь гугл забанили...
Все Маркарова робить правильно чи ні як посол- питання.
Бізнес у країні акредитації за американськими мірками - корупційне діяння.
Може вони боялись, що ми на західній техніці розгромимо росію, дійдемо до уралу, а путін пульне ядеркою. А ми лише торкнулись 1-ї лінії оборони (якщо взагалі вірити, що ми взагалі її дістались). Ескалації не буде, оцінка позитивна
Чому тоді, Зеленський, Залужний дають інтервью, та просять зброю через газети демократичної партії?
Немає зв'язку?
Чи посол не знає, як це донести до адміністрації США?