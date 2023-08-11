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Новини Війна
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Є велика різниця між тим, що пишуть про український наступ у пресі, і тим, як його оцінюють в адміністрації США. Ця оцінка є позитивною, - Маркарова

маркарова

Оцінка українського контрнаступу в офіційних колах США є досить позитивною.

Про це посол України в США Оксана Маркарова сказала в інтерв’ю Lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Є велика різниця між тим, що пишуть про наступ у пресі, і тим, як його оцінюють в адміністрації США, в Держдепі, у Пентагоні та в Об’єднаному комітеті начальників штабів. Оцінка Білого дому, міністра оборони Остіна та голови ОКНШ Міллі є досить позитивною", - зазначила Маркарова.

За її словами, всі американські високопосадовці розуміють, що українські військові нині проводять найскладнішу операцію з часів Другої світової війни і що Україні протистоїть брутальний і чисельний агресор.

"Влада США знає, що кожен поступ, кожен звільнений кілометр, кожне просування на всіх напрямках, і навіть те, що ми просто не даємо росіянам далі просуватися, – це величезний успіх. Саме так публічно оцінили контрнаступ і секретар Остін, і генерал Міллі після минулого засідання групи Рамштайн", - акцентувала посол України.

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Водночас Маркарова констатувала, що, на жаль, наразі ще не можна сказати, що в Америці превалює точка зору, що Росія має бути зупинена за будь-яку ціну, і всі ресурси потрібно сфокусувати на тому, щоб Україна перемогла.

"Однак за ці півтора роки завдяки мужності всіх українців та наших захисників, активній чіткій позиції Президента Зеленського та дипломатії, відбулася значна еволюція у поглядах американської еліти – на користь України", - запевнила вона.

Автор: 

Маркарова Оксана (492) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+8
Якась тітка -- є ж нормальнии дипломат -- Огризко
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11.08.2023 17:01
+7
Нормальний, але не зелений.
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11.08.2023 17:14
+6
Оксаночка,а як там ресторан твого чоловіка в США?Родинний бізнес процвітає?
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11.08.2023 17:03
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Шановні Пані Посол!
А Закон про ленд-ліз та щодо його виконання, продовження чи підписання заново як у США оцінюють?!
Просто хтілося б знати до чого готуватися Україні...
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11.08.2023 17:01 Відповісти
1. шановна пані посол ваш комент навіть не побачить, не те що відповість
2. якщо вас цікавить питання ленд лізу - то якщо коротко - він по своїй суті безтолковий, як механізм в юридичному плані. Якщо цікао чому - погугліть інтервю Устінової з Трибушною у програмі Є Питання. На ютюбі є випуск
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11.08.2023 17:11 Відповісти
Нащо ЛендЛіз,якщо нам безоплатно американці дають зброю? Це краще за ЛендЛіз. ЛендЛізом президент США страхуєттся на випадок,якщо один а з палат не захоче передавати Україні зброю. А так хоче і передає більшість. Тому ЛендЛіз зараз не потрібен.
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11.08.2023 17:28 Відповісти
Це пропаганда

Закон запропонував республіканець - в січні 2022, щоб озброїти Україну до початку війни - може тоді нічого не було б.

Проте підписали тільки 9 травня 2022, та не виконують - під приводом, що це запасний варіант проти республіканців. Тобто республіканці запропонували, а адміністраця каже, що закон проти них. Дивина...

Зброю дають - тільки її не достатньо. Обмежена номенклатура, що не можна давати. Дають тільки для оборони, не для наступу (літаки, атакамс, танки, тощо). На те що дають, накладають заборони, щодо використанння.

За 17 місяців, надали зброї менше 20 млрд

росія тратить на війну, мінімум від 10 млрд в місяць

Якщо б в січні 2023 за лендлізом зробили поставки, то не було б такої оборони у росіян.

А по "халяві" поставляють, трохи більше 1 млрд на місяць, тому за півроку поставлено тільки 50% від заяви Залужного в грудні 2022, а за цей час росія побудувала оборону, та все замінувала.

Може через 1-2 місяці, приїдуть 31 танк Абрамс (котрі вже поставляються більше 7 місяців), що вони зможуть зробити?

Лендліз також безкоштовний.

Для України зняли обмеження по терміну оплати, та не встановили нового.

Тобто оплата може бути, наприклад через 100 років після перемоги.

Це теж самє - що безкоштовно
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11.08.2023 19:19 Відповісти
Якась тітка -- є ж нормальнии дипломат -- Огризко
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11.08.2023 17:01 Відповісти
Нормальний, але не зелений.
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11.08.2023 17:14 Відповісти
Маркарова работала министром финансов при Порошенко. Не хотели ее обижать и отправили на самое жирное место - послом в США.
так что она не больше зеленая чем сам Порох.
Потому ее ту подоляковские боты и ху"сосят.
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11.08.2023 17:55 Відповісти
Так ******* Порошенка, що "не хотели ее обижать и отправили на самое жирное место - послом в США".
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11.08.2023 19:19 Відповісти
Вона фінансист,а не дипломат. Трохи різні речі.
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11.08.2023 20:07 Відповісти
вона була міністром фінансів і в уряді зелених в 2019/20рр.. Відправка послом навіть в США - це пониження статусу.
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11.08.2023 22:59 Відповісти
Оксаночка,а як там ресторан твого чоловіка в США?Родинний бізнес процвітає?
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11.08.2023 17:03 Відповісти
Не відповість, бо офіційні особи США такий бізнес українського чиновника такого рангу оцінюють дуже критично...
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11.08.2023 17:05 Відповісти
как именно критично? что - послу нельзя иметь бизнес?
и давно США стали коммунистической страной?
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11.08.2023 17:57 Відповісти
Просто результату немає.
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11.08.2023 17:09 Відповісти
Це теж сексология чи багато вкрала?
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11.08.2023 17:15 Відповісти
она была министром финансов при Порошенко.
ах,да, на Раше ведь гугл забанили...
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11.08.2023 17:56 Відповісти
Була! Зараз вона працює під патронатом Єрмака, пройшла тест на лояльність.
Все Маркарова робить правильно чи ні як посол- питання.
Бізнес у країні акредитації за американськими мірками - корупційне діяння.
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11.08.2023 19:15 Відповісти
> Оцінка українського контрнаступу в офіційних колах США є досить позитивною.

Може вони боялись, що ми на західній техніці розгромимо росію, дійдемо до уралу, а путін пульне ядеркою. А ми лише торкнулись 1-ї лінії оборони (якщо взагалі вірити, що ми взагалі її дістались). Ескалації не буде, оцінка позитивна
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11.08.2023 17:26 Відповісти
Не давати ворогу далі просуватись - тепер так трактується контрнаступ? Запишу, а то я щось в поняттях відстав від прогресу. По аналогії - яйця по 17 і літні куртки за ціною зимових для ЗСУ означає все для фронту, все для перемоги. А ми тут без понятія рєзнікових матьожимо.
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11.08.2023 18:05 Відповісти
Та да,тож свободная пресса,а не пресса Зеленского,они могут и правду написать.
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11.08.2023 18:16 Відповісти
Маркарова звіздеть не буде
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11.08.2023 18:44 Відповісти
Як посол - вона повна "бездарность".

Чому тоді, Зеленський, Залужний дають інтервью, та просять зброю через газети демократичної партії?

Немає зв'язку?

Чи посол не знає, як це донести до адміністрації США?
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11.08.2023 19:22 Відповісти
А ще є третя думка. Думка Арестовича. Напевно люди до неї більше прислухаються.
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11.08.2023 20:47 Відповісти
 
 