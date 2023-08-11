Є велика різниця між тим, що пишуть про український наступ у пресі, і тим, як його оцінюють в адміністрації США. Ця оцінка є позитивною, - Маркарова

Оцінка українського контрнаступу в офіційних колах США є досить позитивною.

Про це посол України в США Оксана Маркарова сказала в інтерв’ю Lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Є велика різниця між тим, що пишуть про наступ у пресі, і тим, як його оцінюють в адміністрації США, в Держдепі, у Пентагоні та в Об’єднаному комітеті начальників штабів. Оцінка Білого дому, міністра оборони Остіна та голови ОКНШ Міллі є досить позитивною", - зазначила Маркарова.

За її словами, всі американські високопосадовці розуміють, що українські військові нині проводять найскладнішу операцію з часів Другої світової війни і що Україні протистоїть брутальний і чисельний агресор.

"Влада США знає, що кожен поступ, кожен звільнений кілометр, кожне просування на всіх напрямках, і навіть те, що ми просто не даємо росіянам далі просуватися, – це величезний успіх. Саме так публічно оцінили контрнаступ і секретар Остін, і генерал Міллі після минулого засідання групи Рамштайн", - акцентувала посол України.

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Водночас Маркарова констатувала, що, на жаль, наразі ще не можна сказати, що в Америці превалює точка зору, що Росія має бути зупинена за будь-яку ціну, і всі ресурси потрібно сфокусувати на тому, щоб Україна перемогла.

"Однак за ці півтора роки завдяки мужності всіх українців та наших захисників, активній чіткій позиції Президента Зеленського та дипломатії, відбулася значна еволюція у поглядах американської еліти – на користь України", - запевнила вона.