Мінреіентеграції спростувало інформацію про ліквідацію Офісу уповноваженого з питань зниклих безвісти

Інформація про ліквідацію Офісу уповноваженого з питань зниклих безвісти не відповідає дійсності, обговорюється міжвідомчий перерозподіл функцій з метою підвищення ефективності роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих території України.

"У ЗМІ зʼявилися повідомлення про нібито ліквідацію посади Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.Ця інформація не відповідає дійсності. Інститут Уповноваженого закріплений в Законі України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вчора відбулася міжвідомча нарада, під час якої розглядалось питання про перехід функціоналу щодо зниклих безвісти від Мінреінтеграції до МВС, Міноборони та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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"Така ідея обговорюється у світлі того, що вказані відомства інституційно краще пристосовані для виконання функцій щодо зниклих безвісти. МВС відповідає за ведення реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Також МВС має розшукові можливості. Міноборони має можливості з пошуку тіл загиблих у районах бойових дій. А Координаційний штаб має досвід з повернення як полонених, так і тіл загиблих оборонців. Отже, обговорюється міжвідомчий перерозподіл функцій з метою підвищення ефективності роботи", - зазначили в Мінреінтеграції.

Наголошується, що на нараді жодним чином не йшлося про ліквідацію посади Уповноваженого або про звільнення Олега Котенка. Навпаки, учасники наради погодилися з думкою Віцепремʼєрки Ірини Верещук, що у випадку переходу функціоналу від Мінреінтеграції до інших відомств дуже важливо зберегти діючий колектив, напрацювання та якість роботи.

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Нагадаємо, Цензор.НЕТ повідомляв, що Кабінет Міністрів вирішив ліквідувати Офіс Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин.