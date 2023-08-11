УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10860 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
1 449 11

ППО, 155-мм артилерія, літаки, гелікоптери та дрони: Маркарова назвала пріоритети збройної допомоги США Україні

маркарова

Посольство України щоденно працює з партнерами над усім переліком необхідного озброєння.

Про це посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова сказала в інтервʼю Lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що всі види озброєння є життєво необхідними і посольство України щоденно працює з партнерами над усім переліком відповідно до задач, поставлених Президентом України, Міноборони та Генштабом. Протиповітряну оборону Маркарова назвала пріоритетом №1.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Є велика різниця між тим, що пишуть про український наступ у пресі, і тим, як його оцінюють в адміністрації США. Ця оцінка є позитивною, - Маркарова

"Очевидно, що чим більше систем (Patriot, NASAMS, IRIS-T) та відповідних ракет у нас буде, тим більш захищеними будуть наші громадяни та міста. Саме тому в кожному американському пакеті оборонної допомоги у нас є снаряди для систем ППО. Ми активно працюємо над тим, щоби США постійно замовляли для нас ці системи та комплектуючі до них", — пояснила посол.

Другим пріоритетом Маркарова вказала артилерію, зазначивши, що Україні потрібні як 155-й калібр, так й інші. За її словами, Сполучені Штати виробляють приблизно 24 тис. артилерійських снарядів на місяць і планують збільшити виробництво до 80 тис. протягом наступного року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Використання українською авіацією бомб JDAM для атаки на позиції окупантів у селі Урожайне на Донеччині. ВIДЕО

"Третє – все, що стосується ударної авіації: літаки, гелікоптери, будь-які дрони. США уже адаптували для нас і передали велику кількість ракет для літаків, дрони-камікадзе та інші важливі засоби. Ви знаєте, що ряд країн сформував коаліцію щодо тренування наших пілотів на F-16", — наголосила дипломат.

Маркарова підкреслила, що США надали дозвіл на цей тренінг і найближчим часом він має розпочатися. Водночас Україна активно працюватиме над майбутньою передачею безпосередньо літаків та створенням інфраструктури для цієї спроможності.

Четвертим пунктом посол України назвала броньовану техніку, допоміжну техніку, особливо машини з розмінування. "І це не кажучи про іншу зброю, радари, комунікаційні засоби та все інше", - додала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Rheinmetall має рекорд замовлень на виготовлення зброї: 7 млрд євро за тиждень

"Нам потрібно все, що ми отримували, і нам постійно потрібно додавати нові спроможності. Чим більше у нас буде зброї, тим швидше наші захисники будуть просуватися", - заявила Маркарова.

Автор: 

зброя (7454) Маркарова Оксана (492)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
показати весь коментар
11.08.2023 18:05
+3
ґвинтокрили та дрони? це вона про шепче?
показати весь коментар
11.08.2023 17:35
+2
Блин, а без Макаровой никто и не знал про приоритеты!
показати весь коментар
11.08.2023 17:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ґвинтокрили та дрони? це вона про шепче?
показати весь коментар
11.08.2023 17:35 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2023 18:05 Відповісти
І головне - касетні **********. Та і звичайні теж. І можливо саме *********** у великій кількості і повинні стати пріоритетом. А на другому місці те, що знищує склади *********** ворога - далекобійні ракети.
показати весь коментар
11.08.2023 17:48 Відповісти
Блин, а без Макаровой никто и не знал про приоритеты!
показати весь коментар
11.08.2023 17:52 Відповісти
Навіщо скільки шуму, робіть це тихо, а то забагато реклами
показати весь коментар
11.08.2023 18:07 Відповісти
яке вгодоване пацятко, і воно крім гамбургів ще в озброені розбираеться?
показати весь коментар
11.08.2023 19:10 Відповісти
Вона це заявила під час обіду у своєму ресторані під наданий келих доброго напою і всі почули.
показати весь коментар
11.08.2023 19:16 Відповісти
А що такого зробило посольствто, що президент, та Залужний вимушені просити зброю, через демократичну пресу?
показати весь коментар
11.08.2023 19:35 Відповісти
ця мужик-баба повинна організувати американську діаспору під білим домом щоб дали Ф16 а не балаболити як *****
показати весь коментар
11.08.2023 20:04 Відповісти
Я очікував що ії довірчи грамоти в Білом Домі не примуть. Уж де-де а в США знають что Маркарова злодійка.
показати весь коментар
11.08.2023 20:16 Відповісти
Своєчасно закласти Гончарука, це не зрада, це передбачення. Ось так вона передбачила свою долю, що буде послинею ( "без відповідної освіти, досвіду, знань" ) не де небуть, а в штатах, мольфарка блін!
показати весь коментар
11.08.2023 22:22 Відповісти
 
 