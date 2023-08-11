ППО, 155-мм артилерія, літаки, гелікоптери та дрони: Маркарова назвала пріоритети збройної допомоги США Україні

Посольство України щоденно працює з партнерами над усім переліком необхідного озброєння.

Про це посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова сказала в інтервʼю Lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що всі види озброєння є життєво необхідними і посольство України щоденно працює з партнерами над усім переліком відповідно до задач, поставлених Президентом України, Міноборони та Генштабом. Протиповітряну оборону Маркарова назвала пріоритетом №1.

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"Очевидно, що чим більше систем (Patriot, NASAMS, IRIS-T) та відповідних ракет у нас буде, тим більш захищеними будуть наші громадяни та міста. Саме тому в кожному американському пакеті оборонної допомоги у нас є снаряди для систем ППО. Ми активно працюємо над тим, щоби США постійно замовляли для нас ці системи та комплектуючі до них", — пояснила посол.

Другим пріоритетом Маркарова вказала артилерію, зазначивши, що Україні потрібні як 155-й калібр, так й інші. За її словами, Сполучені Штати виробляють приблизно 24 тис. артилерійських снарядів на місяць і планують збільшити виробництво до 80 тис. протягом наступного року.

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"Третє – все, що стосується ударної авіації: літаки, гелікоптери, будь-які дрони. США уже адаптували для нас і передали велику кількість ракет для літаків, дрони-камікадзе та інші важливі засоби. Ви знаєте, що ряд країн сформував коаліцію щодо тренування наших пілотів на F-16", — наголосила дипломат.

Маркарова підкреслила, що США надали дозвіл на цей тренінг і найближчим часом він має розпочатися. Водночас Україна активно працюватиме над майбутньою передачею безпосередньо літаків та створенням інфраструктури для цієї спроможності.

Четвертим пунктом посол України назвала броньовану техніку, допоміжну техніку, особливо машини з розмінування. "І це не кажучи про іншу зброю, радари, комунікаційні засоби та все інше", - додала вона.

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"Нам потрібно все, що ми отримували, і нам постійно потрібно додавати нові спроможності. Чим більше у нас буде зброї, тим швидше наші захисники будуть просуватися", - заявила Маркарова.