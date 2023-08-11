В Україні запровадили нову форму навчання для дітей, які перебувають за кордоном: займатиме 6-8 годин на тиждень, - Шмигаль

В Україні запроваджується нова форма навчання у вибраних дистанційних школах у кожній області, в яких зможуть здобувати освіту учні, які перебувають за кордоном.

З 1 вересня школярі будуть навчатися у кількох форматах, залежно від безпекової ситуації на місцях. Там, де є загроза життю чи здоров’ю дітей, очного навчання не буде, розповів прем‘єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УП.Життя.

"З боку ОВА має бути регулярний моніторинг безпекової ситуації в громадах. Місцева влада найкраще розуміє ситуацію у себе в громадах, а тому остаточні рішення про формат навчання будуть ухвалювати саме на місцях", – пише Шмигаль.

Також уряд запроваджує нову форму навчання у вибраних дистанційних школах в кожній області.

Учні, які перебувають за кордоном, вивчатимуть український компонент шкільної програми. Він займатиме 6-8 годин на тиждень.

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"Навчання українців за кордоном. Близько мільйона дітей зараз за межами України. Запроваджуємо нову форму навчання у вибраних дистанційних школах в кожній області. Учні вивчатимуть український компонент шкільної програми. Це 6-8 годин на тиждень", - сказав Шмигаль.

Решту предметів діти зможуть опанувати в школах країн, де зараз проживають. Цю частину навчання їм зарахують автоматично, каже Шмигаль.

Новий формат запровадили для того, аби зберегти зв’язок дітей-переселенців з Україною та сприяти поверненню додому.

За його словами, решту предметів діти опанують в школах країн, де перебувають.

Як наголосив глава уряду, актуальною залишається онлайн-освіта. Тому уряд спрямував в регіони понад 130 тис. приладів для учнів і вчителів, найближчим часом доставлять ще 40 тис.

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"Створюємо Цифрові освітні центри. Це простори, де діти навчаються і соціалізуються. Їх працює 60, до кінця року відкриємо ще 100", - сказав Шмигаль.