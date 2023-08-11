В Україні запровадили нову форму навчання для дітей, які перебувають за кордоном: займатиме 6-8 годин на тиждень, - Шмигаль
В Україні запроваджується нова форма навчання у вибраних дистанційних школах у кожній області, в яких зможуть здобувати освіту учні, які перебувають за кордоном.
З 1 вересня школярі будуть навчатися у кількох форматах, залежно від безпекової ситуації на місцях. Там, де є загроза життю чи здоров’ю дітей, очного навчання не буде, розповів прем‘єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УП.Життя.
"З боку ОВА має бути регулярний моніторинг безпекової ситуації в громадах. Місцева влада найкраще розуміє ситуацію у себе в громадах, а тому остаточні рішення про формат навчання будуть ухвалювати саме на місцях", – пише Шмигаль.
Також уряд запроваджує нову форму навчання у вибраних дистанційних школах в кожній області.
Учні, які перебувають за кордоном, вивчатимуть український компонент шкільної програми. Він займатиме 6-8 годин на тиждень.
"Навчання українців за кордоном. Близько мільйона дітей зараз за межами України. Запроваджуємо нову форму навчання у вибраних дистанційних школах в кожній області. Учні вивчатимуть український компонент шкільної програми. Це 6-8 годин на тиждень", - сказав Шмигаль.
Решту предметів діти зможуть опанувати в школах країн, де зараз проживають. Цю частину навчання їм зарахують автоматично, каже Шмигаль.
Новий формат запровадили для того, аби зберегти зв’язок дітей-переселенців з Україною та сприяти поверненню додому.
За його словами, решту предметів діти опанують в школах країн, де перебувають.
Як наголосив глава уряду, актуальною залишається онлайн-освіта. Тому уряд спрямував в регіони понад 130 тис. приладів для учнів і вчителів, найближчим часом доставлять ще 40 тис.
"Створюємо Цифрові освітні центри. Це простори, де діти навчаються і соціалізуються. Їх працює 60, до кінця року відкриємо ще 100", - сказав Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ГЕНИАЛЬНО!
Лакей олигархов готовит поколения безмозглого пролетариата для своих хозяев и их детей! ПОКОЛЕНИЯ.
вьірастЕт
З такою кількістю годин вважайте що ці предмети не вчать.
ти не помітив, що мій коментар стосується лише закордонних дітей? приплів сюди інші прочитані тобою коментарі.
полегшення: а до цього вони вчили усі предмети, тепер лише українознавчі. бо загальноосвітні і місцева школа дасть. ти не від логіки далекий, а від потрібних знань з теми.
а не допущені вони до переходу в клас до аборигенів, бо мамка чекає манни небесної. хто був активний, навіть не у вивченні мови, перейде у наступний. або вигрезе собі місце в гімназії, хоч і виганяють з хорошими контрольними.
а в мене випадки, коли мамки піздно вчителів дьоригать почали. бо коли дитина разом з такими, коли і мамки ні читати ні писати не вміють, то такі мамки не активні, і якщо українська мамка не активна, то і українська дитина сидить у тому класі.
Леся, і я з нею погоджуюсь бо знаю, вказала, що це вже більше як рік практикується. А шмигаль певно лише зараз почув, що так можна.
З іншої сторони складна робота кисті розвиває мозок. То там роблять упор на малювання а не каліграфію.
і зараз вже не коавіатура, а тупо нажав на мікрофончик і гугль тебе зрозумів. вже букви знати не потріюно.
усі в офіс не попадуть, а руками працювати - писати не треба.