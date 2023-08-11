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В Україні запровадили нову форму навчання для дітей, які перебувають за кордоном: займатиме 6-8 годин на тиждень, - Шмигаль

школа,перший,дзвоник

В Україні запроваджується нова форма навчання у вибраних дистанційних школах у кожній області, в яких зможуть здобувати освіту учні, які перебувають за кордоном.

З 1 вересня школярі будуть навчатися у кількох форматах, залежно від безпекової ситуації на місцях. Там, де є загроза життю чи здоров’ю дітей, очного навчання не буде, розповів прем‘єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УП.Життя.

"З боку ОВА має бути регулярний моніторинг безпекової ситуації в громадах. Місцева влада найкраще розуміє ситуацію у себе в громадах, а тому остаточні рішення про формат навчання будуть ухвалювати саме на місцях", – пише Шмигаль.

Також уряд запроваджує нову форму навчання у вибраних дистанційних школах в кожній області.

Учні, які перебувають за кордоном, вивчатимуть український компонент шкільної програми. Він займатиме 6-8 годин на тиждень.

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"Навчання українців за кордоном. Близько мільйона дітей зараз за межами України. Запроваджуємо нову форму навчання у вибраних дистанційних школах в кожній області. Учні вивчатимуть український компонент шкільної програми. Це 6-8 годин на тиждень", - сказав Шмигаль.

Решту предметів діти зможуть опанувати в школах країн, де зараз проживають. Цю частину навчання їм зарахують автоматично, каже Шмигаль.

Новий формат запровадили для того, аби зберегти зв’язок дітей-переселенців з Україною та сприяти поверненню додому.

За його словами, решту предметів діти опанують в школах країн, де перебувають.

Як наголосив глава уряду, актуальною залишається онлайн-освіта. Тому уряд спрямував в регіони понад 130 тис. приладів для учнів і вчителів, найближчим часом доставлять ще 40 тис.

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"Створюємо Цифрові освітні центри. Це простори, де діти навчаються і соціалізуються. Їх працює 60, до кінця року відкриємо ще 100", - сказав Шмигаль.

Автор: 

школа (2206) Шмигаль Денис (4569) дистанційне навчання (134)


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Топ коментарі
+7
6-8 часов в неделю?
ГЕНИАЛЬНО!
Лакей олигархов готовит поколения безмозглого пролетариата для своих хозяев и их детей! ПОКОЛЕНИЯ.
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11.08.2023 18:35
+7
Загальна освіта - польська. В польських школах, основні предмети. Мова, історія, література - ото ті години. В мене племінниця з 2022 року так навчається. Підручники їй пересилають, контрольні, домашки робить, як на віддаленому навчанні. А наші зараз лісапета винайшли. Півтора року нічого й нікого не хвилювало. Шукають, куди гроші зарити.
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11.08.2023 18:44
+6
И что же из них вырастит при 6-8 часах обучения в неделю? 150 лет назад даже в церковно-приходских школах было больше часов на обучение. Выучатся на быдло для олигархов.
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11.08.2023 18:38
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6-8 часов в неделю?
ГЕНИАЛЬНО!
Лакей олигархов готовит поколения безмозглого пролетариата для своих хозяев и их детей! ПОКОЛЕНИЯ.
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11.08.2023 18:35 Відповісти
Загальна освіта - польська. В польських школах, основні предмети. Мова, історія, література - ото ті години. В мене племінниця з 2022 року так навчається. Підручники їй пересилають, контрольні, домашки робить, як на віддаленому навчанні. А наші зараз лісапета винайшли. Півтора року нічого й нікого не хвилювало. Шукають, куди гроші зарити.
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11.08.2023 18:44 Відповісти
ти статтю не догнав, що так тупиш?
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11.08.2023 20:35 Відповісти
И что же из них вырастит при 6-8 часах обучения в неделю? 150 лет назад даже в церковно-приходских школах было больше часов на обучение. Выучатся на быдло для олигархов.
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11.08.2023 18:38 Відповісти
статтю прочитай. или тебе не хватило с 5 дневкрй по 6 часов окучить написанное? и вообще-то уже как раз бьідом для олигархов и вьірос.
вьірастЕт
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11.08.2023 20:37 Відповісти
6-8 годин на: українську мову, українську літературу, історію України. У випадку з восьмим-дев'ятим класами це ще географія України та правознавство.

З такою кількістю годин вважайте що ці предмети не вчать.
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11.08.2023 18:44 Відповісти
для закордонних дітей, бо вони кожен день у іноземній школі по 6 годин.
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11.08.2023 20:38 Відповісти
Я в курсі що це про закордонних. Так само як в курсі про те, що таке "годинне навантаження" та його цінність для вивчення предмету.
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11.08.2023 21:09 Відповісти
можна подумати, що при нормальному відвідуванні школи всім ідеально лягає у голову.
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11.08.2023 21:11 Відповісти
Тоді нумо нічого не робити, все одно не всім заходить.
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11.08.2023 22:43 Відповісти
і воно з часом забувається. якщо людина не підтримує це знання.
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11.08.2023 22:48 Відповісти
бред русской собаки. каша капець!
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11.08.2023 20:39 Відповісти
Ты специально сегодня тут зарегистрировался чтобы насрать?
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11.08.2023 20:56 Відповісти
А навіщо це? 70 відсотків не повернуться(по знайомих з окупованих територій, що зараз у Європі, знаю). Розпилювати бюджет ще одним способом хочуть- ще якийсь "відділ освіти" спеціальний зліпити, посадити туди єрмака чергового- і аля-улЮ грошики. От і вся "забота".
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11.08.2023 18:52 Відповісти
ті, хто не збираються повертатися, не відвідують онлайн школу. а ті, хто відвідують, зараз отримують полегшення. невже це так важко зрозуміти?
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11.08.2023 20:41 Відповісти
"отримУють полегшення"- цікаво, яке і скільки))) ПослухайТЕ, Ви тут до усіх чіпляєтеся, а від реальності і логіки далеченько: по-перше, дистанційка працює і на окупованих територіях, і можете хоч з ТОТ, хоч з Європи там бути присутні на уроках. По-друге, діти вже ДРУГИЙ РІК почнуть навчання в польських чи німецьких класах, і багато хто з них навіть були допущені перейти в наступний клас(хоча багато дітей, що другий рік "просидять" в тому ж самому- через мову). А батьки тих дітей вже працюють, змінили орендовані квартири на кращі, про громадянство вже замислилися, бачуть переспективи для себе і дітей саме ТАМ- ви про яке їм "полегшення", люб'язний? Невже це так важко зрозуміти(с)?))
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11.08.2023 21:14 Відповісти
хаха, венігрєт у тебе:
ти не помітив, що мій коментар стосується лише закордонних дітей? приплів сюди інші прочитані тобою коментарі.

полегшення: а до цього вони вчили усі предмети, тепер лише українознавчі. бо загальноосвітні і місцева школа дасть. ти не від логіки далекий, а від потрібних знань з теми.

а не допущені вони до переходу в клас до аборигенів, бо мамка чекає манни небесної. хто був активний, навіть не у вивченні мови, перейде у наступний. або вигрезе собі місце в гімназії, хоч і виганяють з хорошими контрольними.
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11.08.2023 21:36 Відповісти
Дякую за тикання, безугла ти моя))) Не звертайся до мене більше, розумака)). Щодо того, що саме я "не в темі"- в мене педосвіта, а дружина- 26 стажу в ЗОШ...Бгг, діти "не допущені, бо мамка чекає мани небесної"- та ти дурень просто, учень там чи переводиться в наступний клас, чи через недостатні успіхи НЕ переводиться(приклади ЗНАЮ- в мене дві троюрідні племінниці з окупованих територій, обидві- по двоє дітей, одна у Польщі, інша в Німеччині, по одній дитині школа перевела в наступний клас, а друга дитина знов в той же піде- мова важко дається). Та й мами мани не чекають, придурку ти совєтікус, а ********, вчать мову, здають, вже по другій-третій роботі змінили, бо вища освіта(до речі, педагогічна) українська- не дуже хочеться на конвейєрі стояти, а мова дає переваги, розвиваються і вже більше ЗП знайшли... Коротше, тобі не зрозуміти "правди життя"))).
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11.08.2023 22:14 Відповісти
тю, чого ти мені вказуєш, що робити, малознаюча моя триндичиха.
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11.08.2023 22:27 Відповісти
о, педкоронований. як ти вправно стаєш з потрібною професією. і жонка теж в придачу.

а в мене випадки, коли мамки піздно вчителів дьоригать почали. бо коли дитина разом з такими, коли і мамки ні читати ні писати не вміють, то такі мамки не активні, і якщо українська мамка не активна, то і українська дитина сидить у тому класі.
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11.08.2023 22:32 Відповісти
не замітно, що в тебе педосвіта. замітно, що вона на український лад. бо саме такі зараз набігли і умнічають в нуль, демонструючи свою наполіровану педкорону, не підкріплену потрібними для теми знаннями. так що триндичиха, знайди брєвно у своєму оці спочатку.
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11.08.2023 22:36 Відповісти
-"сприяти поверненню додому''-. Куди?! В цей бардак який зелена влада розвела! Зелені зупинили розвиток , а війна відкинула економіку назад. Тепер зелені загнавши Україну в хаос позбавляють її майбутнього.
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11.08.2023 19:04 Відповісти
так це не зелена влада розвела. зелену владу створило попереднє покоління і зелена влада - прдукт постсовка.
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11.08.2023 20:42 Відповісти
Це типу суботньої школи. Для діток, що закордоном це велика поміч аби вони залишились українцями.
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11.08.2023 19:12 Відповісти
Пане Шмигаль, ви не в курсі, що такий формат вже впроваджений? Наприклад, у нашому ліцеї в цьому році був дистанційний перший клас, де я вела уроки. В інших школах району були інші класи. Якісь дивні у нас керівники...сплять, чи що...
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11.08.2023 19:25 Відповісти
а він його не представляє як щось нове, а інформує цільове населення. а ти як вчилка, доволі тупа, раз цього не розумієш. не керівники дивні, а ти завузько розвинута. і ти ростиш нове покоління, я в шоці.
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11.08.2023 20:46 Відповісти
шо ти розходився тут, кидаєшся на всіх. Посил повідомлення: З 1 вересня школярі будуть навчатися у кількох форматах, залежно від безпекової ситуації на місцях. Там, де є загроза життю чи здоров'ю дітей, очного навчання не буде, Джерело:
Леся, і я з нею погоджуюсь бо знаю, вказала, що це вже більше як рік практикується. А шмигаль певно лише зараз почув, що так можна.
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11.08.2023 20:57 Відповісти
тобто цього на цей рік писати не треба, усі пам"ятають з минулого року? тобто, тобі школяр може в творі написати " я там у минулому творі початок написав, іди, вчилко, там прочитаєш"?
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11.08.2023 21:02 Відповісти
слід зауважити, що програми в різних країнах таки відрізняються. Скажімо в нас значно складніші по математиці в перший рік, по письму (каліграфії). У Канаді навіть нема зошитів у косу лінійку, аби дитина виробила правильний нахил письма. Шкрябають друкованими. Може то й добре. Все одно зараз більше на клавіатурі ніж олівцем чи ручкою.
З іншої сторони складна робота кисті розвиває мозок. То там роблять упор на малювання а не каліграфію.
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11.08.2023 21:03 Відповісти
косої і в німеччині немає. і українські діти і дорослі реально файно каліграфично пишуть, але все-рівно не ті, що руками працюють. всі, у кого професію можна підігнати під офісну, файно каліграфично пишуть.

і зараз вже не коавіатура, а тупо нажав на мікрофончик і гугль тебе зрозумів. вже букви знати не потріюно.
усі в офіс не попадуть, а руками працювати - писати не треба.
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11.08.2023 21:16 Відповісти
 
 