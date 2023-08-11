Проукраїнські конгресмени закликають Байдена більше говорити про те, чому важливо підтримувати Україну, - CNN

Проукраїнські конгресмени та сенатори закликають президента США Джо Байдена більше говорити про те, чому США мають підтримувати Україну. Такі заклики звучать на тлі заяв про те, що рівень підтримки України в американському суспільстві падає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Деякі з найбільших захисників допомоги Україні на Капітолійському пагорбі публічно й приватно доводили Білому дому необхідність надати більше пояснень щодо стратегічної переваги виділення грошей США за кордон", - зазначається в публікації.

Йдеться зокрема про лідера республіканців у Сенаті Мітча Макконнелла, який зробив усе можливе, аби зменшити занепокоєння щодо недостатньої підтримки України в Республіканській партії.

Тим часом у Білому домі впевнені, що запит на додаткове фінансування України в розмірі понад $20 мільярдів, який був спрямований до Конгресу напередодні, буде ухвалений законодавцями. Але занепокоєння серед прихильників України в Конгресі полягає в тому, що вони можуть опинитися в "хиткому становищі" в подальшому, особливо якщо підтримка України з боку громадськості послаблюватиметься далі.

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"Йому (президентові Байдену. – Ред.) потрібно більше говорити про те, чому це потрібно. Я не думаю, що це надто важко "продати", коли відомо про те, що росіяни чинять воєнні злочини і що вони є загрозою для наших союзників", - наводить телеканал висловлювання одного з членів Республіканської партії в Конгресі.

Нагадаємо, Байден 10 серпня звернувся до Конгресу з проханням виділити додатково 24 мільярди доларів для надання підтримки Києву та іншим державам, на які вплинула війна Росії проти України.