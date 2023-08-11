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Проукраїнські конгресмени закликають Байдена більше говорити про те, чому важливо підтримувати Україну, - CNN

байден,джо

Проукраїнські конгресмени та сенатори закликають президента США Джо Байдена більше говорити про те, чому США мають підтримувати Україну. Такі заклики звучать на тлі заяв про те, що рівень підтримки України в американському суспільстві падає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Деякі з найбільших захисників допомоги Україні на Капітолійському пагорбі публічно й приватно доводили Білому дому необхідність надати більше пояснень щодо стратегічної переваги виділення грошей США за кордон", - зазначається в публікації.

Йдеться зокрема про лідера республіканців у Сенаті Мітча Макконнелла, який зробив усе можливе, аби зменшити занепокоєння щодо недостатньої підтримки України в Республіканській партії.

Тим часом у Білому домі впевнені, що запит на додаткове фінансування України в розмірі понад $20 мільярдів, який був спрямований до Конгресу напередодні, буде ухвалений законодавцями. Але занепокоєння серед прихильників України в Конгресі полягає в тому, що вони можуть опинитися в "хиткому становищі" в подальшому, особливо якщо підтримка України з боку громадськості послаблюватиметься далі.

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"Йому (президентові Байдену. – Ред.) потрібно більше говорити про те, чому це потрібно. Я не думаю, що це надто важко "продати", коли відомо про те, що росіяни чинять воєнні злочини і що вони є загрозою для наших союзників", - наводить телеканал висловлювання одного з членів Республіканської партії в Конгресі.

Нагадаємо, Байден 10 серпня звернувся до Конгресу з проханням виділити додатково 24 мільярди доларів для надання підтримки Києву та іншим державам, на які вплинула війна Росії проти України.

Байден Джо (2886) Конгрес США (1226) США (22713) допомога і підтримка (1160)


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Топ коментарі
+9
на жаль Україна займає все менше і менше місця в американських новинах.
вважаю це недоработкою як посла України в США так і всього українського діпкорпусу в цілому + чорний рот буби.
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11.08.2023 18:56
+8
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11.08.2023 19:03
+7
Американці просто так слухати не будуть. Їм потрібні історії успіху і хепіенди, на які йдуть їхні гроші.
Наші ж можуть похвастатись лише корупційними скандалами і неправомірним захопленням влади, перевищеннями повноважень і натяками на деспотію.
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11.08.2023 19:18
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Що ж він буде говорити., якщо на конференції в Саудівський Аравії Україну представляв агент фсб "Козирь".
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11.08.2023 18:54 Відповісти
ATACMS несумісний з YERMAK
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11.08.2023 19:11 Відповісти
треба більше чорно-білого.

або нам допомагають або допомагають собі через допомогу нам. ніяких инших варіянтів.

або кінець війни це повернення Україні втрачених попередньою владою територій або кінець війни це втрата Україною херсонської та запорізької на додачу до донбаса та крима.

ніяких инших компромісів.
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11.08.2023 18:55 Відповісти
на жаль Україна займає все менше і менше місця в американських новинах.
вважаю це недоработкою як посла України в США так і всього українського діпкорпусу в цілому + чорний рот буби.
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11.08.2023 18:56 Відповісти
тобто недопрацювань американського політикуму ти не вбачаєш? Українській посол і увесь наш діпкорпус, по твоєму, мають вищий авторитет ніж місцеві політики і медіа? Ню-ню...
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11.08.2023 19:04 Відповісти
а по вашому Байден повінен розповідати американцям про Україну,
а не український посол просувати ідеї України на всіх можливих зустрічах з конгресменами, інтервью виданням і виступах? Ню-ню...
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11.08.2023 19:08 Відповісти
Американці просто так слухати не будуть. Їм потрібні історії успіху і хепіенди, на які йдуть їхні гроші.
Наші ж можуть похвастатись лише корупційними скандалами і неправомірним захопленням влади, перевищеннями повноважень і натяками на деспотію.
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11.08.2023 19:18 Відповісти
"Їм потрібні історії успіху і хепіенди" - вибачаюсь але це якось нагадує те кліше якесь хтось колись на штати наклеїв, або задорнова (от вони тупі), а ми з'їли і ніяк не відхаркнемо.
розумію, що самі по собі вислови Маркарової щє не причина бути в топ ньюс, але її позиція висловлена конгресмену, наприклад, потім з його слів буде озвучена в новинах з посиланням на посла України.
може просто боками ворушити активніше і не чекати коли тебе кудись запросять, а якось самій шукати можливість,
вона як ніяк представник України і іншого тут нема.
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11.08.2023 19:36 Відповісти
Результат мабуть. І нам він теж потрібний навіть більше.
Інакше до нас втратять інтерес, як до Афганістану.
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11.08.2023 20:31 Відповісти
не думаю що зовсім втратять інтерес до України,
але те що він охолов це помітно і це прикро.
з іншого боку почалася президентська компанія і тут все вирішує в першу чергу внутрішня політка, не зовнішня.
вже так воно тут є...
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11.08.2023 20:42 Відповісти
ти путаєш тепле і м'яке....мова про те що падає увага американського суспільства, а не політикума...Да чхати американському суспільству що там просуває український посол...У американського суспільства є свої авторитети, дивно що ти це не розумієш
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11.08.2023 20:23 Відповісти
...і не треба манупуляцій і підміни понять. Я казав про політиків і медіа ,а ти якось недолуго зосередився на Байдені...
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11.08.2023 20:25 Відповісти
новина за Байдена, в цьому контексті і намагаюсь коментувати
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11.08.2023 20:33 Відповісти
як на мене "за Байдена" заголовок, який в контексті суті новини про те що падає увага американського суспільства,
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11.08.2023 20:46 Відповісти
ну то як на вас.
а як на мене - манюпулювати намагаєтесь ви,
а як на петра то новина була за Джонсона про Нігер...
і перестаньте вже той болд з андерскором - і очі ріже і смислу ніякого не несе.
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11.08.2023 20:52 Відповісти
і ви помітили як я чемно до вас, на ви?
а ви все своє ти присовуваєте - чемніше трохи....
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11.08.2023 20:54 Відповісти
Як думаю і Ви те ж , що за ... тримає БА за ЗЕ та й так , що оті ... мають ось ,ось луснути.
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11.08.2023 19:00 Відповісти
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11.08.2023 19:03 Відповісти
Чому конгресмени не запитують: Де ленд-ліз?
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11.08.2023 19:14 Відповісти
Байдену непогано "на вуха" 3,14сдунця заганяють і прорашистські конгресмени, в тому числі і бувші дипломати в 3,14дерації.,котрих куйло мабуть прикупив .???
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11.08.2023 19:50 Відповісти
треба не "більше говорити", а БІЛЬШЕ РОБИТИ!!!!

від слова "халва" в роті солодше не стане!!!
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11.08.2023 19:54 Відповісти
Як це так, що такого "великого дружка" України треба впрошувати-вмолювати про допомогу ?

Видно, такий "дружок".
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11.08.2023 20:34 Відповісти
No matter what they say in their speeches, politicians in a liberal democracy are after one thing only - winning elections. Their voters only really care about two things: their money (by far, themost important) and their own safety. Safety only comes first when there is a direct attack (like after 9/11). At other times, it is all about the economy. The easiest way for the opposition to attack the incumbent is to accuse him of wasting public money (the taxes we pay from our hard-earned money!) on things that are not directly related to the citizens' well-being. No wonder Biden no longer talks about spending money on Ukraine. It is not going to bring him new voters, but will expose him to criticism for wasting money on lost causes somewhere far away. The ultimate irony of it all is that waging wars for lofty ideals is something only dictators can afford.
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11.08.2023 20:54 Відповісти
Президент Польщі Анджей Дуда:"Зараз російський імперіалізм можна зупинити задешево, тому що американські солдати не гинуть. Але якщо ми не зупинимо російську агресію зараз, то ціна буде дуже високою".

Путін та його близьке коло "мріють про царську владу й відновлення території часів царизму", додав Дуда. Тож, на його думку, Захід зобов'язаний покласти край наступу Росії в Україні, "щоб не сталося так само як під час Першої та Другої світової воєн, коли американським солдатам довелося проливати свою кров і гинути в Європі, щоб відновити мир та свободу у світі".

Дуда також заявив, що намагатиметься переконати адміністрацію президента США Джо Байдена офіційно запросити Україну до НАТО на наступному саміті у Вашингтоні, який проходитиме під час святкування 75-річчя альянсу.
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11.08.2023 21:03 Відповісти
"Ми знаємо, що коли приходять росіяни, вони ґвалтують жінок, вони вбивають людей, депортують людей на Схід. Ми знаємо, що росіян треба зупинити", - резюмував президент Польщі.
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11.08.2023 21:04 Відповісти
Американцы в подавляющем большинстве вообще не интересуются внешней политикой и схавают любое говно которое им вдолбят по телеку. Сенатор безусловно прав.
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11.08.2023 21:32 Відповісти
 
 