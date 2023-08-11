Проукраїнські конгресмени закликають Байдена більше говорити про те, чому важливо підтримувати Україну, - CNN
Проукраїнські конгресмени та сенатори закликають президента США Джо Байдена більше говорити про те, чому США мають підтримувати Україну. Такі заклики звучать на тлі заяв про те, що рівень підтримки України в американському суспільстві падає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Деякі з найбільших захисників допомоги Україні на Капітолійському пагорбі публічно й приватно доводили Білому дому необхідність надати більше пояснень щодо стратегічної переваги виділення грошей США за кордон", - зазначається в публікації.
Йдеться зокрема про лідера республіканців у Сенаті Мітча Макконнелла, який зробив усе можливе, аби зменшити занепокоєння щодо недостатньої підтримки України в Республіканській партії.
Тим часом у Білому домі впевнені, що запит на додаткове фінансування України в розмірі понад $20 мільярдів, який був спрямований до Конгресу напередодні, буде ухвалений законодавцями. Але занепокоєння серед прихильників України в Конгресі полягає в тому, що вони можуть опинитися в "хиткому становищі" в подальшому, особливо якщо підтримка України з боку громадськості послаблюватиметься далі.
Також читайте: У Бундестазі виступають проти обмеження дальності ракет Taurus для передачі України, - німецькі ЗМІ
"Йому (президентові Байдену. – Ред.) потрібно більше говорити про те, чому це потрібно. Я не думаю, що це надто важко "продати", коли відомо про те, що росіяни чинять воєнні злочини і що вони є загрозою для наших союзників", - наводить телеканал висловлювання одного з членів Республіканської партії в Конгресі.
Нагадаємо, Байден 10 серпня звернувся до Конгресу з проханням виділити додатково 24 мільярди доларів для надання підтримки Києву та іншим державам, на які вплинула війна Росії проти України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
або нам допомагають або допомагають собі через допомогу нам. ніяких инших варіянтів.
або кінець війни це повернення Україні втрачених попередньою владою територій або кінець війни це втрата Україною херсонської та запорізької на додачу до донбаса та крима.
ніяких инших компромісів.
вважаю це недоработкою як посла України в США так і всього українського діпкорпусу в цілому + чорний рот буби.
а не український посол просувати ідеї України на всіх можливих зустрічах з конгресменами, інтервью виданням і виступах? Ню-ню...
Наші ж можуть похвастатись лише корупційними скандалами і неправомірним захопленням влади, перевищеннями повноважень і натяками на деспотію.
розумію, що самі по собі вислови Маркарової щє не причина бути в топ ньюс, але її позиція висловлена конгресмену, наприклад, потім з його слів буде озвучена в новинах з посиланням на посла України.
може просто боками ворушити активніше і не чекати коли тебе кудись запросять, а якось самій шукати можливість,
вона як ніяк представник України і іншого тут нема.
Інакше до нас втратять інтерес, як до Афганістану.
але те що він охолов це помітно і це прикро.
з іншого боку почалася президентська компанія і тут все вирішує в першу чергу внутрішня політка, не зовнішня.
вже так воно тут є...
а як на мене - манюпулювати намагаєтесь ви,
а як на петра то новина була за Джонсона про Нігер...
і перестаньте вже той болд з андерскором - і очі ріже і смислу ніякого не несе.
а ви все своє ти присовуваєте - чемніше трохи....
від слова "халва" в роті солодше не стане!!!
Видно, такий "дружок".
Путін та його близьке коло "мріють про царську владу й відновлення території часів царизму", додав Дуда. Тож, на його думку, Захід зобов'язаний покласти край наступу Росії в Україні, "щоб не сталося так само як під час Першої та Другої світової воєн, коли американським солдатам довелося проливати свою кров і гинути в Європі, щоб відновити мир та свободу у світі".
Дуда також заявив, що намагатиметься переконати адміністрацію президента США Джо Байдена офіційно запросити Україну до НАТО на наступному саміті у Вашингтоні, який проходитиме під час святкування 75-річчя альянсу.