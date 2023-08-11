УПЦ МП програла два суди заповіднику "Києво-Печерська лавра" і подаватиме апеляції, - Мінкульт

УПЦ МП буде подавати апеляцію на рішення Господарського суду Києва щодо законності розірвання договору на користування майном Києво-печерської лаври та щодо повернення майна.

Про це повідомила в коментарі Укрінформу керівниця юридичної служби МКІП Олена Земляна, передає Цензор.НЕТ.

"Виходить, що зараз ми маємо два рішення Господарського суду Києва. Перше визнає законність розірвання договору щодо користування майном Нижньої лаври, підписаного між заповідником та Свято-Успенським чоловічим монастирем Києво-Печерської лаври. Друге рішення – про те, що представники УПЦ мають припинити перешкоджати роботі комісії і повернути майно у тій кількості, яку вони приймали за договором. Згідно з процедурою, є процес апеляції цих рішень – і в УПЦ будуть його застосовувати. Вони нам вже повідомили про те, що будуть оскаржувати ці рішення в апеляційних інстанціях", – зазначила Земляна.

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Юристка також не виключає, що надалі представники УПЦ (колишнього Московського патріархату) можуть звернутися до касаційного суду. Вона додала, що жоден з експертів не зможе спрогнозувати, скільки ще часу займе судовий процес – усе залежить від того, чи будуть в УПЦ затягувати процес різними клопотаннями, чи ні.

"Звичайно, затягування процесу шкодить об'єктам. Хотілося б, щоб ця процедура завершилася б якомога швидше, але подивимося як це відбуватиметься на практиці", – сказала експертка.

Як повідомлялося, поліція Києва перекрила входи до Нижньої лаври, згідно з розпорядженням, яке було видано керівництвом заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо припинення доступу на його територію всім особам, окрім ченців.

У заповіднику пояснили, що це рішення було прийняте через системне перешкоджання доступу до приміщень Нижньої лаври.

Господарський суд міста Києва 10 серпня зобов'язав Свято-Успенську Києво-Печерську лавру (Чоловічий монастир) УПЦ усунути перешкоди у користуванні майном Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" шляхом його повернення.

Водночас 9 серпня Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору щодо безоплатного користування приміщеннями Нижньої лаври, який уклали монастир УПЦ МП та заповідник "Києво-Печерська лавра".