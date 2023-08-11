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Новини
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УПЦ МП програла два суди заповіднику "Києво-Печерська лавра" і подаватиме апеляції, - Мінкульт

лавра,київ

УПЦ МП буде подавати апеляцію на рішення Господарського суду Києва щодо законності розірвання договору на користування майном Києво-печерської лаври та щодо повернення майна.

Про це повідомила в коментарі Укрінформу керівниця юридичної служби МКІП Олена Земляна, передає Цензор.НЕТ.

"Виходить, що зараз ми маємо два рішення Господарського суду Києва. Перше визнає законність розірвання договору щодо користування майном Нижньої лаври, підписаного між заповідником та Свято-Успенським чоловічим монастирем Києво-Печерської лаври. Друге рішення – про те, що представники УПЦ мають припинити перешкоджати роботі комісії і повернути майно у тій кількості, яку вони приймали за договором. Згідно з процедурою, є процес апеляції цих рішень – і в УПЦ будуть його застосовувати. Вони нам вже повідомили про те, що будуть оскаржувати ці рішення в апеляційних інстанціях", – зазначила Земляна.

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Юристка також не виключає, що надалі представники УПЦ (колишнього Московського патріархату) можуть звернутися до касаційного суду. Вона додала, що жоден з експертів не зможе спрогнозувати, скільки ще часу займе судовий процес – усе залежить від того, чи будуть в УПЦ затягувати процес різними клопотаннями, чи ні.

"Звичайно, затягування процесу шкодить об'єктам. Хотілося б, щоб ця процедура завершилася б якомога швидше, але подивимося як це відбуватиметься на практиці", – сказала експертка.

Як повідомлялося, поліція Києва перекрила входи до Нижньої лаври, згідно з розпорядженням, яке було видано керівництвом заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо припинення доступу на його територію всім особам, окрім ченців.

У заповіднику пояснили, що це рішення було прийняте через системне перешкоджання доступу до приміщень Нижньої лаври.

Господарський суд міста Києва 10 серпня зобов'язав Свято-Успенську Києво-Печерську лавру (Чоловічий монастир) УПЦ усунути перешкоди у користуванні майном Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" шляхом його повернення.

Водночас 9 серпня Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору щодо безоплатного користування приміщеннями Нижньої лаври, який уклали монастир УПЦ МП та заповідник "Києво-Печерська лавра".

Автор: 

Лавра (294) Міністерство культури (756) УПЦ МП (1208)


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Топ коментарі
+5
Є просте рішення щодо Києво-Печерської Лаври: провести ліквідацію юридичної особи - орендаря, як сторони договору оренди, шляхом скасування її державної реєстрації через невідповідність її установчих документів вимогам статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації".
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11.08.2023 19:01
+2
А не простіше відписдити грунтовно?
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11.08.2023 19:03
+2
"Слуги Царства Єгови" стукають в двері. Відчиняє єврей:
Слуги: - Ви Біблію читали?
Єврей: - Ха! Ми її писали!
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11.08.2023 20:02
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Хто сказав, що Бог один?
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11.08.2023 18:59 Відповісти
"Слуги Царства Єгови" стукають в двері. Відчиняє єврей:
Слуги: - Ви Біблію читали?
Єврей: - Ха! Ми її писали!
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11.08.2023 20:02 Відповісти
To čto bog odin skazali te kristjanskoi veri, kto ubival teh kto im protivorečil... Dokazatelstvja muzejah rimskih muzejah...
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11.08.2023 22:53 Відповісти
Що там Павлик амг? Вже відбув покарання? Час повертати фсбшних кротів? - понт мы проколотим и на нары?!!
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11.08.2023 18:59 Відповісти
Не зрозуміла ніч-чьо...
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11.08.2023 19:00 Відповісти
Є просте рішення щодо Києво-Печерської Лаври: провести ліквідацію юридичної особи - орендаря, як сторони договору оренди, шляхом скасування її державної реєстрації через невідповідність її установчих документів вимогам статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації".
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11.08.2023 19:01 Відповісти
А не простіше відписдити грунтовно?
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11.08.2023 19:03 Відповісти
Ні. Вирішення подібних питань з лікування задавнених хвороб України можливий лише "медикаментозним", тобто правовим шляхом.

Так, релігієзнавча експертиза статуту Української православної церкви (Московського патріархату) довела наявність церковно-канонічного зв'язку з Російською православною церквою.
Зазначається, що експертна група дійшла висновку, що ухвалення нової редакції Статуту про управління УПЦ (МП) (від 27 травня 2022 року) та постанови Собору УПЦ (МП) не привели до розриву церковно-канонічного зв'язку УПЦ з Російською православною церквою, а сам статут УПЦ (МП) як структурного підрозділу РПЦ, який користується певними правами самостійності, але не створює автокефальної Церкви, залишається незмінним.
Також, згідно з висновками, відносини УПЦ (МП) з РПЦ не є відносинами однієї самостійної (автокефальної) церкви з іншою самостійною автокефальною церквою.
УПЦ також не має статусу автономної Церкви, який би визнавався іншими церквами, а, отже, з точки зору еклезіології та канонічного права є структурним підрозділом РПЦ, що має окремі права самостійного утворення без власної канонічної суб'єктності.

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11.08.2023 19:17 Відповісти
Слухай, Лінія, на війні окупантів убивають. А ідеологічних тим більше.
Аксіома: якщо ти не уб'єш ворога, то він уб'є тебе і виріже усю твою родину.
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11.08.2023 19:36 Відповісти
(колишнього Московського патріархату)? Якого до дідька ''колишнього''? Вони що від'єдналися?
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11.08.2023 19:08 Відповісти
Адвокатом там, у ворогів, випадково не бананів з папірцем про курси в Полтаві??
Мабуть, ті персони, що мертвечука, нижайжче та колінопреклонно, просили в гільдію адвокатів зареєструватися, тепер так випрошують у бананова !!! Не ординарна особа, аж у Полтаві на курсах ошивався!!
Йому, саме місце, десь у якійсь там РАДІ НАЧЕСНІШОГО БЕСЧЕСТЯ, в президії відсидіти, пожиттєво…
Слава Україні!!
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11.08.2023 19:10 Відповісти
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11.08.2023 19:50 Відповісти
Саме просте рішення - за кацапські бороди витягти цих ФСбшних невігласів за мур святині.
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11.08.2023 21:43 Відповісти
 
 