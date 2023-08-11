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Новини
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Речник ЄС Стано про удари РФ по Запоріжжю: Воєнні злочини мають бути припинені

запоріжжя

Речник ЄС Петер Стано прокоментував ракетні удари Росії по готелю в Запоріжжі.

Про це він написав у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Росія продовжує тероризувати цивільне населення в Україні. Цього разу в Запоріжжі, навмисно обстрілюючи готелі, де розташовані дитячі літні табори. Ці воєнні злочини мають бути припинені. Всі винні будуть притягнуті до відповідальності", - написав Стано.

Також дивіться: Росіяни вдарили по об’єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі, 1 людина загинула, 9 постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 10 серпня війська РФ вдарили по об’єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі, загинула одна особа.

Пізніше стало відомо, що рашисти застосували ракету Іскандер-К.

Координаторка ООН в Україні Деніз Браун заявила, що об'єкт, куди влучила російська ракета, був готелем, який часто використовували співробітники ООН та інших неурядових організацій для підтримки постраждалих.

Автор: 

Запоріжжя (2263) Стано Петер (110)


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Топ коментарі
+10
Злочини припинені, винні покарані. А це скільки разів на день повторювати, щоб спрацювало?
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11.08.2023 19:11
+8
"Наша пісня гарна нова, починаймо її знову…"
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11.08.2023 19:13
+4
А озабочєность виразіл? Єслі нє, то незачьот...
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11.08.2023 19:18
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Злочини припинені, винні покарані. А це скільки разів на день повторювати, щоб спрацювало?
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11.08.2023 19:11 Відповісти
"Наша пісня гарна нова, починаймо її знову…"
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11.08.2023 19:13 Відповісти
Це, мабуть, звернення до усіхКерівників країн ЄС, для Шольца щодо пришвидшення нимнадання РАКЕТ ТАУЕРС…Україні!
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11.08.2023 19:14 Відповісти
Злочин.покаратися..раз..два.Це так він собі уявляє?
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11.08.2023 19:16 Відповісти
А озабочєность виразіл? Єслі нє, то незачьот...
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11.08.2023 19:18 Відповісти
Навіть папуга більше зможе навчитись говорити за 2 рокі війни чим ці західні "голуби міра". Але і наші зелені шльондри, слугі і риги н*чим не ліпше. Ось така х*йня
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11.08.2023 19:19 Відповісти
Як наприклад?У них походу там бот генератор стурбованостi стоит,который после очередного обстрела выдает стандартный набор фраз.
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11.08.2023 19:20 Відповісти
Ну треба ще вчергове додати що азабочєниє апять очєнь сільна азабочєна азаботілісь...
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11.08.2023 19:23 Відповісти
"Дєлу - врємя, потєхє - час", "Дарєному коню в зуби нє смотрят", "Сємь раз отмєрь - одін отрєж" і інші мудрі висказування речника ЄС...
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11.08.2023 19:27 Відповісти
я запевняю, що крім словесних запевнень "європейсько-американських" брехунів.український народ нічого більшого не отримав і не отримає (поки що)
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11.08.2023 19:32 Відповісти
дайте необхідну зброю - ЗСУ припинять...- а все інше, це гребана геополітика
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11.08.2023 19:33 Відповісти
відповімо, лютим та твердим "ні" на прояви военщини та приступному мілітаризму!
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11.08.2023 20:10 Відповісти
Смілива заява!
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11.08.2023 20:36 Відповісти
A lot of sarcasm… What do you reasonably expect from someone whose job is spokesperson? A spokesperson speaks… and it is a good thing that they are still speaking about it. One day they may stop speaking about it completely, and that will hardly be a better situation
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11.08.2023 21:02 Відповісти
Мантра західних ліваків.
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11.08.2023 22:30 Відповісти
 
 