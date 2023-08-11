Речник ЄС Стано про удари РФ по Запоріжжю: Воєнні злочини мають бути припинені

Речник ЄС Петер Стано прокоментував ракетні удари Росії по готелю в Запоріжжі.

Про це він написав у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Росія продовжує тероризувати цивільне населення в Україні. Цього разу в Запоріжжі, навмисно обстрілюючи готелі, де розташовані дитячі літні табори. Ці воєнні злочини мають бути припинені. Всі винні будуть притягнуті до відповідальності", - написав Стано.

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Нагадаємо, 10 серпня війська РФ вдарили по об’єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі, загинула одна особа.

Пізніше стало відомо, що рашисти застосували ракету Іскандер-К.

Координаторка ООН в Україні Деніз Браун заявила, що об'єкт, куди влучила російська ракета, був готелем, який часто використовували співробітники ООН та інших неурядових організацій для підтримки постраждалих.