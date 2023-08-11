Росія утримує у в’язницях 175 політв’язнів, 117 з них - кримські татари, - Кримськотатарський ресурсний центр

Росія утримує в ув’язненні 175 політв’язнів, з яких 117 - представники кримськотатарського народу. За 6 місяців 2023 року було зафіксовано 101 затримання, з них 66 - щодо корінного народу

Про це повідомив голова Кримськотатарського Ресурсного Центру (КРЦ) Ескендер Барієв в ефірі телеканалу FREEДОМ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У місцях несвободи зараз перебуває 175 осіб, політв’язнів. З них 117 - це представники кримськотатарського народу. Ось така в окупантів "демократія", - сказав він.

Також Барієв зауважив, що з кожним роком в РФ вигадують все нові й нові інструменти, щоби переслідувати людей.

"До 2022-го вони неправомірно застосовували своє законодавство щодо заборони організації "Хізб ут-Тахрір" або "Свідки Єгови", а вже 2022-го року з’явився новий інструмент: суд Російської Федерації виніс рішення про визнання батальйону імені Номана Челебіджихана терористичною організацією. Крім того, з’явилися ще нові статті - за дискредитацію збройних сил Російської Федерації, як в Адміністративному кодексі, так і в Кримінальному. І вже є випадки, коли переслідуються люди саме відповідно до Кримінального кодексу РФ за цією статтею", - акцентував голова КРЦ.

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"Сотні людей переслідуються за Адміністративним кодексом, їх штрафують, заарештовують на кілька діб, змушують вибачатися публічно. Існують списки заборонених тем, забороненої літератури, заборонених пісень. Ось таку "демократію" російські окупанти принесли в Крим", - зазначив він.

За інформацією Барієва, починаючи з 2015 року, російські окупанти намагаються заборонити символи кримськотатарського народу. І переважна більшість арештів і затримань у Криму проводиться щодо корінного народу. За 6 місяців 2023 року правозахисники зафіксували 101 затримання, з них 66 - щодо кримських татар.

"Тільки за 6 місяців 2023 року було зафіксовано 101 затримання, з них 66 - щодо корінного народу. Було 37 обшуків, з яких 29 - у будинках кримських татар. Було нами зафіксовано 140 випадків арештів. З них - 93 щодо кримськотатарського народу. Окупанти провели 106 допитів, 73 - щодо кримських татар", - розповів він.

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Також, за словами Барієва, правозахисники зафіксували за пів року 156 випадків порушення права людини на справедливий суд, з яких 103 - щодо кримських татар.