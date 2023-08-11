Вибухотехніки виявили та знешкодили російську ракету "Точка-У" на Херсонщині. ФОТОрепортаж
Виявили нерозірвану російську ракету в полі неподалік одного з населених пунктів Чорнобаївської територіальної громади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі МВС України.
"Ракету виявили в полі, поблизу одного з населених пунктів, вона не здетонувала, а бойова частина залишилася неушкодженою. З урахуванням того, під яким кутом вона увійшла в землю, встановлено, що пуск відбувся з тимчасово окупованих територій", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що знайдена ракета – це частина радянського зразка "Точка-У" з бойовою частиною у вигляді модифікованої авіаційної бомби. Вибухова хвиля від підриву мала бути дуже сильною. Ситуацію ускладнювало те, що ракета влучила неподалік важливих ліній комунікацій.
"Тому, ракету транспортували, щоб максимально безпечно знешкодити. Бойову частину закопали у котлован, щоб ґрунт взяв на себе основну детонацію, а уламки не розліталися далеко", - прояснили у відомстві.
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