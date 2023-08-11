Вибухотехніки виявили та знешкодили російську ракету "Точка-У" на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Виявили нерозірвану російську ракету в полі неподалік одного з населених пунктів Чорнобаївської територіальної громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі МВС України.

"Ракету виявили в полі, поблизу одного з населених пунктів, вона не здетонувала, а бойова частина залишилася неушкодженою. З урахуванням того, під яким кутом вона увійшла в землю, встановлено, що пуск відбувся з тимчасово окупованих територій", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що знайдена ракета – це частина радянського зразка "Точка-У" з бойовою частиною у вигляді модифікованої авіаційної бомби. Вибухова хвиля від підриву мала бути дуже сильною. Ситуацію ускладнювало те, що ракета влучила неподалік важливих ліній комунікацій.

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"Тому, ракету транспортували, щоб максимально безпечно знешкодити. Бойову частину закопали у котлован, щоб ґрунт взяв на себе основну детонацію, а уламки не розліталися далеко", - прояснили у відомстві.







