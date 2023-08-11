Сили оборони стримують росіян на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 11 серпня 2023 року

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У вечірньому зведенні зазначається: "Протягом доби російські окупанти завдали 5 ракетних ударів, застосувавши 4 аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал" (1 знищено) та 1 ракету С-300. Крім того, ворог завдав 24 авіаційних удари та здійснив близько 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони ведуть наступальні дії південніше Бахмуту та на Мелітопольському і Бердянському напрямках, - Генштаб

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Клюси Чернігівської області; Середина-Буда, Водолаги, Локня Сумської області та Одноробівка, Уди на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки та Іванівки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Першотравневого Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Куп’янськ, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Невського, Білогорівки Луганської області та Веселого, Залізнянського, Кліщіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Зарічне, Ямпіль, Серебрянка Донецької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 252 780 осіб (+580 за добу), 4290 танків, 5043 артсистеми, 8318 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки, Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Сєверене Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Максимільянівка, Парасковіївка, Новомихайлівка та Єлизаветівка Донецької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу вражено 12 районів зосередження ворога, 2 станції РЕБ та вузол зв’язку противника, - Генштаб

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки та Оріхового Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Залізничне, Гуляйпілське, Білогір’я, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Берислав, Токарівка, Антонівка, Комишани, Кізомис Херсонської області та місто Херсон; Куцуруб, Очаків Миколаївської області.

Також читайте: Ворог намагався наступати на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, - Генштаб ЗСУ

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 1 удар по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс "Стріла" противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 9 серпня авіація та артилерія ЗСУ уразили 11 районів зосередження окупантів, 5 артилерійських засобів, 3 пункти управління, - Генштаб