НАЗК направило до суду адмінпротокол щодо ексзаступника керівника ОПУ Тимошенка

Національне агентство з питань запобігання корупції направило для розгляду до Печерського районного суду Києва протокол разом з матеріалами справи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Як зазначається, раніше, 28 липня, попри офіційне запрошення і висловлену обіцянку прибути до Національного агентства для вручення протоколу Тимошенко не з’явився. Ексслужбовець не відреагував і на матеріали, які НАЗК надіслало йому для ознайомлення, підписання, а також надання пояснень та зауважень щодо змісту протоколу.

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У відомстві нагадали, що під час перевірки НАЗК встановило, що посадовець використовував свої повноваження у особистих інтересах та порушив визначені Законом обмеження щодо одержання подарунків особою, яка займає особливо відповідальне становище.



Так, обіймаючи посаду заступника керівника ОПУ, він підписав лист на адресу Державної прикордонної служби України (ДПСУ) з проханням надати дозвіл на виїзд за кордон своєму підлеглому нібито для службового відрядження. Однак НАЗК встановило, що справжньою метою виїзду за кордон підлеглого був приватний інтерес – оформлення віз Тимошенку та його сину.



Крім того, ексслужбовець протягом 2022 року тричі безоплатно проживав у готельному комплексі "Emili Resort", а влітку 2022 безоплатно використовував в особистих цілях легковий автомобіль Porsche Taycan.



Загальна вартість отриманих Тимошенком у подарунок послуг становила понад 167 тис. грн.



За вказані порушення законодавства передбачена відповідальність у вигляді штрафу, а також можливе внесення особи в Реєстр корупціонерів.

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