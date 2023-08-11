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НАЗК направило до суду адмінпротокол щодо ексзаступника керівника ОПУ Тимошенка

тимошенко

Національне агентство з питань запобігання корупції направило для розгляду до Печерського районного суду Києва протокол разом з матеріалами справи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Як зазначається, раніше, 28 липня, попри офіційне запрошення і висловлену обіцянку прибути до Національного агентства для вручення протоколу Тимошенко не з’явився. Ексслужбовець не відреагував і на матеріали, які НАЗК надіслало йому для ознайомлення, підписання, а також надання пояснень та зауважень щодо змісту протоколу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексзаступник глави ОП Тимошенко про звинувачення у використанні повноважень в особистих інтересах: НАЗК проігнорувало всі мої відповіді, доводитиму свою правоту в суді

У відомстві нагадали, що під час перевірки НАЗК встановило, що посадовець використовував свої повноваження у особистих інтересах та порушив визначені Законом обмеження щодо одержання подарунків особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Так, обіймаючи посаду заступника керівника ОПУ, він підписав лист на адресу Державної прикордонної служби України (ДПСУ) з проханням надати дозвіл на виїзд за кордон своєму підлеглому нібито для службового відрядження. Однак НАЗК встановило, що справжньою метою виїзду за кордон підлеглого був приватний інтерес – оформлення віз Тимошенку та його сину.

Крім того, ексслужбовець протягом 2022 року тричі безоплатно проживав у готельному комплексі "Emili Resort", а влітку 2022 безоплатно використовував в особистих цілях легковий автомобіль Porsche Taycan.

Загальна вартість отриманих Тимошенком у подарунок послуг становила понад 167 тис. грн.

За вказані порушення законодавства передбачена відповідальність у вигляді штрафу, а також можливе внесення особи в Реєстр корупціонерів.

Також читайте: НАЗК: Ексзаступник керівника ОПУ Тимошенко використовував повноваження в особистих інтересах

Автор: 

НАЗК (1684) Тимошенко Кирило (558)


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Топ коментарі
+3
...доведеться змінити керівництво НАЗК!
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11.08.2023 20:21
+2
сумму штрафу не написали тому ще це 175 грн?
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11.08.2023 20:29
+2
СЛУЖБОВЕЦЬ???? З якого це дива воно (а також усілякі татарови, подляки, дєрьмаки) є служюовцем? На якій воно службі було? Не на державній, бо навіть дєрьмачок не є держслужбовцем, не на військовій, бо не підпорядковується ГШ... Хіба що на службі ФСБ... Але це і так зрозуміло за їх діями...
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11.08.2023 21:39
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Штраф може бути.....
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11.08.2023 20:10 Відповісти
...доведеться змінити керівництво НАЗК!
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11.08.2023 20:21 Відповісти
сумму штрафу не написали тому ще це 175 грн?
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11.08.2023 20:29 Відповісти
А ермака с татаровым ?
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11.08.2023 20:46 Відповісти
Там може йти мова про мільярди а це потєшне звинувачення.
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11.08.2023 20:47 Відповісти
Якщо що, то два місяці на все про все. Вгадайте з одного разу, вкладуться, чи ні?
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11.08.2023 20:56 Відповісти
СЛУЖБОВЕЦЬ???? З якого це дива воно (а також усілякі татарови, подляки, дєрьмаки) є служюовцем? На якій воно службі було? Не на державній, бо навіть дєрьмачок не є держслужбовцем, не на військовій, бо не підпорядковується ГШ... Хіба що на службі ФСБ... Але це і так зрозуміло за їх діями...
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11.08.2023 21:39 Відповісти
Це той ПОЦ, котрий має честь? То ому до сих пір не у війську чи, це не війна хуцпатих?
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11.08.2023 22:14 Відповісти
Яка честь може юути у "тіпа слуг народу"? У них куди не плюнь, то зрадник, то уклоніст, то корупціоніст! Треба вже давно перейминувати партію зі СЛУГА у ВОРОГ НАРОДУ, там порядних ЧЛЕНІВ, зроду не було і ніколи не буде!
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12.08.2023 13:43 Відповісти
Печерський суд ???
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13.08.2023 01:34 Відповісти
 
 