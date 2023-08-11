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Новини Боротьба з корупцією
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Апеляційна палата ВАКС засудила до 3,5 років в’язниці ексдепутата Харківської міськради Аббасова

аббасов

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП на виправдувальний вирок суду першої інстанції, ухвалений ексдепутату Харківської міськради, ексдиректору КП "Комплекс із вивезення побутових відходів" Фазілю Аббасову.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"Суд погодився з доводами прокурора, скасував виправдувальний вирок і визнав Аббасова винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем - ІФ-У) КК України. За вироком суду призначено покарання у вигляді 3,5 років позбавлення волі", - повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

На виконання судового рішення Аббасова взяли під варту в залі суду.  Вирок апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і може бути оскаржений у касаційному порядку до Верховного Суду.

Як повідомлялося, у 2016 році Аббасов, будучи директором КП "Комплекс із вивезення побутових відходів" і депутатом міськради Харкова, за результатами проведених держзакупівель обладнання, діючи в інтересах підконтрольної йому юридичної особи та всупереч законодавству, вніс зміни до тендерної документації. У результаті комунальне підприємство отримало продукцію, що не відповідає вимогам, встановленим у тендерній документації. Йому було завдано збитків на суму близько 1 млн гривень. При цьому, як встановило слідство, частина цих коштів після отримання була перерахована фірмою-постачальником на рахунки компанії, бенефіціарним власником якої був Аббасов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вищий антикорупційний суд засекретив вирок щодо угоди зі Злочевським

21 вересня 2022 року Вищий антикорупційний суд визнав усі докази проти Аббасова неприпустимими і виніс виправдувальний вирок.

Автор: 

Харків (5581) САП (2216) Антикорупційний суд ВАКС (1952)


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я не расист... але не можу збагнути, чому в Україні стають дептатами різні фазілії, різні абасови...
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11.08.2023 21:33 Відповісти
Та копните Харьков 20-30 лет назад----такого интернационала и при членине не было.
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12.08.2023 00:20 Відповісти
пи₴дець,
переказ 1млн це неприпустимий доказ??

і той суд досі «працює» і за хабарі рішає кому що треба?
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11.08.2023 22:31 Відповісти
А как чурки , овце@бы и зеленожопые обезьяны стают депутатами Украины? Это коренные народы?
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11.08.2023 22:42 Відповісти
Тут иначе вопрос ставить надо и давно. А кто видел хоть одного Нечипоренко в Ереванском, бакинском, тбилиском, Таллинском горисполкомах или директорами рынков там же или иных местах. Вот это то и считается нам--- народу Украины. И больше никому. Продажность и мелкое бабло правит бал в наших мозгах. Хоть одного китайца видели в Кнессете. Или хоть одного еврея в китайском парламенте??? Вот по этому у нас война.
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12.08.2023 00:28 Відповісти
 
 