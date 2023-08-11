Україна розпочала переговори з Великою Британією про надання безпекових гарантій, - Офіс президента
Україна сьогодні розпочала перший раунд переговорів на робочому рівні з Великою Британією щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України, яка є основою для розробки відповідних двосторонніх документів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.
У повідомленні зазначається: "Велика Британія стала другою після Сполучених Штатів Америки державою, із якою Україна розпочала такі переговори, й продовжила позитивну динаміку виконання досягнутих нашою країною безпекових домовленостей із ключовими міжнародними партнерами.
Українську делегацію очолив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
"Велика Британія постійно демонструє лідерство та приклад в ухваленні та реалізації найсміливіших рішень із підтримки України. Український народ високо цінує вже надану допомогу, і ми переконані в подальшому зміцненні нашого стратегічного партнерства як до, так і після перемоги", – наголосив Андрій Єрмак.
Ці двосторонні гарантії для України є елементом зміцнення нашої спільної безпеки у всьому євроатлантичному регіоні".
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Дипломатів мобілізувати і на фронт.
І щоб два рази не вставати.
Ліквідувати посаду Президента України, оскільки вона дублює функції єрмака.
Якщо це все виглядає неправомірно і складно -- тоді просто ліквідуйте єрмака.
В фізичному сенсі.
дєрьмак "почав", але його ніхто не хоче бачити.
відкритим текстом.