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Новини
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Україна розпочала переговори з Великою Британією про надання безпекових гарантій, - Офіс президента

оп

Україна сьогодні розпочала перший раунд переговорів на робочому рівні з Великою Британією щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України, яка є основою для розробки відповідних двосторонніх документів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

У повідомленні зазначається: "Велика Британія стала другою після Сполучених Штатів Америки державою, із якою Україна розпочала такі переговори, й продовжила позитивну динаміку виконання досягнутих нашою країною безпекових домовленостей із ключовими міжнародними партнерами. 

Українську делегацію очолив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Велика Британія постійно демонструє лідерство та приклад в ухваленні та реалізації найсміливіших рішень із підтримки України. Український народ високо цінує вже надану допомогу, і ми переконані в подальшому зміцненні нашого стратегічного партнерства як до, так і після перемоги", – наголосив Андрій Єрмак.

Ці двосторонні гарантії для України є елементом зміцнення нашої спільної безпеки у всьому євроатлантичному регіоні".

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Автор: 

безпека (932) Велика Британія (5571) гарантія (267) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+10
"Українську делегацію очолив керівник Офісу президента Андрій єрмак." = це та падаль яку британці вже відкрито називають агентом фсб а Борис Джонсон відмовлявся потискати руку......толку від переговорів не буде , на що і розрахунок зеленожопих мразей.
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11.08.2023 21:04
+9
Велика купа д'єрмака там напереговорює.
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11.08.2023 20:49
+8
так і є.
дєрьмак "почав", але його ніхто не хоче бачити.
відкритим текстом.
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11.08.2023 20:52
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Велика купа д'єрмака там напереговорює.
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11.08.2023 20:49 Відповісти
У нас що немає міністра закордоних справ? Чи Кулеба захворів на ковід?
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11.08.2023 21:47 Відповісти
Пропоную ліквідувати МЗС України як структуру, яка дублює функції опи.
Дипломатів мобілізувати і на фронт.

І щоб два рази не вставати.
Ліквідувати посаду Президента України, оскільки вона дублює функції єрмака.

Якщо це все виглядає неправомірно і складно -- тоді просто ліквідуйте єрмака.
В фізичному сенсі.
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12.08.2023 01:13 Відповісти
Кому ермаку или голобородько?
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11.08.2023 20:49 Відповісти
Не вірю, щоб британці мали справи з цим під@ром...
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11.08.2023 20:50 Відповісти
так і є.
дєрьмак "почав", але його ніхто не хоче бачити.
відкритим текстом.
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11.08.2023 20:52 Відповісти
скiльки зайвоi бюрократii! переговори,раунди,черга краiн,та таке iнше. зараз iснуэ пряме юридичне виправдання для розмiщення ядерноi зброi в Украiнi,як вiдповiдь на вже iснування такоi у бiлорусi.
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11.08.2023 20:54 Відповісти
Бритти і паяци...
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11.08.2023 21:00 Відповісти
"Українську делегацію очолив керівник Офісу президента Андрій єрмак." = це та падаль яку британці вже відкрито називають агентом фсб а Борис Джонсон відмовлявся потискати руку......толку від переговорів не буде , на що і розрахунок зеленожопих мразей.
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11.08.2023 21:04 Відповісти
Єрмак рішає. Тоді нам повна п.да.
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11.08.2023 21:22 Відповісти
Українську делегацію(за рішенням фсб 3,14дерації очолив керівник Офісу Президента агент "козирний" -Андрій Єрмак,котрий є токсичним у відношеннях України із західними партнерами і на котрого,як на агента 3,14рації ,не одноразово вказувала , англійська сторона.
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11.08.2023 21:23 Відповісти
єрмак натякає, що скоро, поставить хрест на відношеннях з Британією...
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11.08.2023 21:24 Відповісти
Бред сивой кобылы !
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11.08.2023 21:29 Відповісти
З Эрмаком можна йти тільки до капітуляції.
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11.08.2023 21:32 Відповісти
я не зрозумів - а де президент? Чому керівник якогось офісу представляє нашу країну. Як колись при Ющенку: балога - це я. Ну тоді було зрозуміло, отруєння і таке інше. А зараз ж немає ніякого отруєння. Чи є? переживаю я за нього
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11.08.2023 21:33 Відповісти
Є отруєння. Коксом.
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11.08.2023 21:49 Відповісти
Та в нього імунітет за стільки років
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11.08.2023 22:56 Відповісти
ПВО дальнобойные ракеты и дроны вот гарантии безопасности для Украины.
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11.08.2023 21:43 Відповісти
А найбільша країна Європи Україна надає комусь безпекові гарантії?
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11.08.2023 21:57 Відповісти
ЄРМАКУ, ТАТАРОВУ бЄНІ І НЄСТЬ ІМ ЧИСЛА.
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11.08.2023 22:04 Відповісти
 
 